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紐約客談／堵車費傷荷包 成政客秀場

紐約客談

民調顯示，過半紐約人對即將到來的曼哈頓堵車費持反對態度，然而這項不受歡迎的措施還是在當局的力推下走到了「臨門一腳」的程度，如無意外，就將在兩天之後落槌開徵。

令人無奈的是，荷包失血和人心不滿的現況，竟然成了政客們為了各自盤算而大打嘴炮的靶場和政治作態的秀場。上有兩任州長互相指責對方是「始作俑者」，下有曼哈頓地方民代左右橫跳、立場反覆，左有郊縣長官民代雷聲大雨點小的反對，右有鄰州州長高調提告卻同樣爛尾的官司。相較之下，早已被罵到蝨子多了不癢的MTA倒是更顯真誠。雖然還是找了一個減少壅堵保衛環境的冠冕堂皇的理由，但畢竟也厚著臉皮說出了心裡話：我們需要多收錢。

在這通膨未消、物價高企、曼哈頓的商業環境仍很脆弱的大環境下，一刀切式地加徵一大筆堵車費到底會帶來多少潛在影響？無人關注。在公車愈來愈難等、地鐵罪案愈來愈駭人的情況下，讓人如何出行？無人問津。很多公共交通不便的郊區居民不得不開車途徑曼哈頓前往別處，也要被攔路收費是否合理？無人在意。

紐約州長霍楚為了給大選籠絡民心，先以不明不白的理由叫停原計畫半年前就要開徵的堵車費、選後又極速恢復的把戲，不僅吃相夠醜，更是一點沒幫到民主黨，堪稱笑話。而新州州長墨菲和國會議員戈特海默倒是擺出一副鬥士姿態，不惜以「死磕」的形象挑戰同為民主黨的鄰州當局。然而法律戰的成效如何姑且不論，港航局的橋隧和自家的新澤西高速路藏在堵車費陰影之下爽爽地漲價，是不是也值得拎出來讓公眾鞭笞一番？

堵車費 曼哈頓 民主黨

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