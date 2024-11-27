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紐約客談／區域化計畫背後的爭議

紐約客談

美國女權主義作家胡克斯(bell hooks)說：階級是我們不願面對但無法避免的現實。如今現實就有一個例子，那就是在長島引發爭議的區域化計畫(Regionalization Plan)，表面上看，似乎只是關乎資源的分配，然而它背後所反映的，卻是更為複雜的社會結構與權力關係。

先說現狀，長島現在實行獨立學區制度，地方社區具有更大的自主權，區域化計畫也無疑會削弱地方控制權，損害社區的獨立性與社會資本。長島本來就是個高度自治的社會，獨立學區通過社區支持與網絡，形成了高度的內部信任與合作關係，而這種關係是地方居民生活品質的重要組成部分，貿然想要從高層插手，引來抵制也並不讓人驚訝。

另外一方面，既然高度自治，就有差距。富裕社區通過較高的稅收，能為學校提供更好的設施、師資與課程，而低收入社區的學校則因資源短缺，難以提供同等品質的教育。這樣的教育制度也造成了社會不平等，富裕社區藉由獨立學區鞏固了自身的優勢，不僅擁有更多的物質資源，還意味著更高的社會地位。也因此，出於整合資源而誕生的區域化計畫，得到了富裕社區的反對，低收入社區的支持。

不難理解政策發起者的良苦用心，即希望從根本上縮小社會差距。但退一萬步說，區域化計畫就算強制實行，也不見得能夠得到預期的效果。富裕社區可能通過其他方式，例如轉向其他私立學校，或者搬出長島，以繼續保持其優勢地位。那麼高稅收造成的優質資源，也就不復存在。

讓社會變得更好是每個人的願望，然而出人頭地也是許多人的願望。政策發起者考慮了許多方面，但是沒有考慮相應的人性。若要真正推動教育公平，不僅需要解決表面的資源差距，還需要應對背後的制度與文化障礙。

長島 低收入 學區

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