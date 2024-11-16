紐約客談／降低雇用門檻 外賣平台不再安全

外賣平台行業在新冠疫情 期間蓬勃發展，外賣員被視為「必要工作者」之一，給人們的生活帶來舉足輕重的影響；如今外賣行業仍不減趨勢，但有些平台公司為求自身利益最大化，往往損害了外賣員和消費者的權益，其中不難發現他們雇用外送員的門檻愈來愈低，造成各類問題。

一名在曼哈頓 公寓樓獨居的女性日前在華人 外賣平台上，屢次遇到態度魯莽的外送員，不少使用者也透露，儘管是華人外賣平台，過去的外送員族裔較為多元，但近來清一色都是不諳英文的非洲裔、西語裔；若送餐作業流程順利，或許僅靠幾句簡單英文單詞能夠含糊過去，可若遇到突發事件、要向顧客解釋情況時，雙方就需耗費大量時間和精力在溝通上。

平台與外送員的協議，會依不同公司有所差異，顧客也不了解當中的細則，或許遭到公司剝削的員工便會高度依賴顧客給的小費，然而得不到報酬時就會朝顧客開刀，而生活在經濟壓力如此之大的城市當中，因情緒失控而犯錯的案例，並不少見；再者，若真有平台為降低開支雇用無證移民，最終也還是顧客要為安全買單，畢竟誰知道平台是否有進行過背景調查、仔細確認身分等，出事的話人若跑了，平台有辦法能夠幫執法人員逮人嗎？

當遇到態度欠佳的外送員，即使顧客向平台公司的客服反映時對方的處理態度再好，始終不能挽救問題；長期無視顧客的需求，使他們的體驗感不佳，只會讓更多消費者心寒，將其推向其他競爭者或降低使用次數，相信這些是平台公司不會想看到的局面。