我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拳王泰森輸給27歲網紅 但將賺到2000萬元出場費

薄瓜瓜準岳父現身 許子文對兩岸訂親微笑一語

紐約客談／降低雇用門檻 外賣平台不再安全

紐約客談

外賣平台行業在新冠疫情期間蓬勃發展，外賣員被視為「必要工作者」之一，給人們的生活帶來舉足輕重的影響；如今外賣行業仍不減趨勢，但有些平台公司為求自身利益最大化，往往損害了外賣員和消費者的權益，其中不難發現他們雇用外送員的門檻愈來愈低，造成各類問題。

一名在曼哈頓公寓樓獨居的女性日前在華人外賣平台上，屢次遇到態度魯莽的外送員，不少使用者也透露，儘管是華人外賣平台，過去的外送員族裔較為多元，但近來清一色都是不諳英文的非洲裔、西語裔；若送餐作業流程順利，或許僅靠幾句簡單英文單詞能夠含糊過去，可若遇到突發事件、要向顧客解釋情況時，雙方就需耗費大量時間和精力在溝通上。

平台與外送員的協議，會依不同公司有所差異，顧客也不了解當中的細則，或許遭到公司剝削的員工便會高度依賴顧客給的小費，然而得不到報酬時就會朝顧客開刀，而生活在經濟壓力如此之大的城市當中，因情緒失控而犯錯的案例，並不少見；再者，若真有平台為降低開支雇用無證移民，最終也還是顧客要為安全買單，畢竟誰知道平台是否有進行過背景調查、仔細確認身分等，出事的話人若跑了，平台有辦法能夠幫執法人員逮人嗎？

當遇到態度欠佳的外送員，即使顧客向平台公司的客服反映時對方的處理態度再好，始終不能挽救問題；長期無視顧客的需求，使他們的體驗感不佳，只會讓更多消費者心寒，將其推向其他競爭者或降低使用次數，相信這些是平台公司不會想看到的局面。

華人 疫情 曼哈頓

上一則

華裔時尚攝影師辛博輝 作品在紐約視覺藝術學院展出

下一則

展望公園火燒灌木叢 生態圈恢復恐需數年
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

外賣員瘋狂砸門要她開門領餐 曼哈頓華女曝恐怖經歷

外賣員瘋狂砸門要她開門領餐 曼哈頓華女曝恐怖經歷
紐約客談／華人應突破同溫層 集結外族裔聲音

紐約客談／華人應突破同溫層 集結外族裔聲音
紐約客談／堵車費政治掛帥 還要臉嗎

紐約客談／堵車費政治掛帥 還要臉嗎
紐約客談╱超越分歧 紅藍需尋求合作

紐約客談╱超越分歧 紅藍需尋求合作

熱門新聞

曼哈頓華埠企李士提街發生惡性案件，80歲華婦險遭歹徒性侵。圖中人物與新聞事件無關。(記者劉梓祁／攝影)

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

2024-11-12 19:27
市府發言人表示，市長亞當斯已決定計畫結束給無證客發放借記卡的試點計畫。(美聯社)

無證客4口之家每周發$350…紐約市府叫停

2024-11-08 14:15
目前民眾可透過市衛生局的網站購買垃圾桶。(取自市衛生局官網)

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種桶…華人叫苦

2024-11-12 12:01
曼哈頓市中心哈德遜廣場(Hudson Yards)14日上午一座摩天大廈屋頂因大火而冒出濃煙。(讀者張雅媛提供)

一臥月租至少7400元 曼哈頓摩天大廈失火 濃煙衝天際

2024-11-14 16:18
紐約市政府現已停止兩家酒店作收容無證客的用途，多個收容場所也將在未來幾個月內陸續停用。(記者許君達／攝影)

紐約市府停止2酒店收容無證客 其餘陸續停用

2024-11-12 10:53
法拉盛草原可樂娜公園。(取自Wikimedia Commons)

18歲女遭性侵 丟在法拉盛草原可樂娜公園 嫌落網

2024-11-10 14:00

超人氣

更多 >
水煮蛋剝殼有技巧 美食家提供這一招

水煮蛋剝殼有技巧 美食家提供這一招
薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照
薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息
58歲拳王泰森復出 與27歲網紅保羅今晚開打前…先賞巴掌

58歲拳王泰森復出 與27歲網紅保羅今晚開打前…先賞巴掌
房市榮景不再？專家：德州奧斯汀已成「重災區」

房市榮景不再？專家：德州奧斯汀已成「重災區」