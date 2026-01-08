我的頻道

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

洛時精選／美2大懸案 業餘解碼者破案？

洛時記者Christopher Goffard、編譯組╱綜合報導
舊金山警察局發布的一份「通緝」公告，以及一名自稱「12星座殺手」寄給《舊金山紀事報》的信件影本，在舊金山展示。（美聯社）
舊金山警察局發布的一份「通緝」公告，以及一名自稱「12星座殺手」寄給《舊金山紀事報》的信件影本，在舊金山展示。（美聯社）

前言：美國兩大懸案「黑色大麗花《BlackDahila》」及「12星座殺手《Zodiac》」數十年未破案，近來在一名業餘解碼者卻發現了最可能的兇手，並獲得多位密碼及數學科學家的認同。他是怎麼做到的？以下是洛杉磯時報的專題報導。

警方在調查蕭特（Elizabeth Short）遭殺害一案(黑色大麗花)時，曾訊問過馬戈利斯（Marvin Margolis），但他說了謊。22歲的蕭特被發現陳屍於南洛杉磯一塊雜草叢生的空地，遺體遭到肢解，被整齊地一分為二，偵探們認為兇手具備外科手術般的技術。

馬戈利斯名列嫌疑人名單。他當時21歲，是南加州大學（USC）的醫學預科學生，也是一名在二次世界大戰中飽受創傷的退伍軍人，曾表達出強烈的手術實作渴望。一名軍方精神科醫師曾下結論說，他是「一名心懷怨懟、展現出充分攻擊性證據的個體」。

起初，馬戈利斯沒有告訴警方，他在1947年1月蕭特遇害前三個月，曾與她在好萊塢大道的一間公寓同住了12天。後來，馬戈利斯承認兩人確實一起住在Guardian Arms Apartments。不久後，他搬到芝加哥並改名，使警方進一步訊問的嘗試受挫。一名地方檢察官辦公室的調查員曾記錄，馬戈利斯是「唯一一位曾以男友身分與蕭特同住過的醫學預科學生」。

自閉症患者追兇 有解

過了一個世代、在數百英里以北，一名自稱「12星座殺手」，於1968年至1969年在舊金山灣區製造了五起看似隨機的謀殺案，並透過信件與密碼嘲弄警方與媒體。

其中，最難破解的是1970年4月寄給舊金山紀事報的一封信，信中寫著「我的名字是—」，後面接著一串由13個字母與符號組成的密碼。這封信後來被稱為「Z13密碼」。由於篇幅極短，數十年來讓一代又一代的博士與解謎高手束手無策。「Z13密碼」猶如密碼學的「聖杯」，那封信是兇手在美國密碼協會負責人公開挑釁、要他把真名寫進密碼後寄出的。

現年50歲、來自西維吉尼亞州的巴伯（Alex Baber），如今表示他已破解「12星座殺手」的身分，並同時解開「黑色大麗花」命案。

巴伯的舉止顯得偏執、極度專注且自信滿滿，記憶力如百科全書，說話時日期、地點與令人意外的連結如洪水般傾瀉而出。他從未當過警察，也不是持照的私家偵探。批評者稱他過度自信、資歷不足。

巴伯在12歲時被診斷為自閉症，沒有上大學，自學密碼學、鑑識科學與電腦科學。他經營一家名為「美國懸案顧問公司」（Cold Case Consultants of America）的機構，資金來自受害者倡議投資人與繼承財富，2021年起致力於證明兩起懸案之間存在關聯。

「我開始根據字母出現頻率分析來跑變數，」巴伯說。「這就是我的自閉症。一旦開始，我就一定要把事情做完。我鑽得愈深，推得愈狠。我的大腦連線方式不一樣。」他是在看了電影Zodiac後，開始對灣區連環殺人案產生興趣。

AI比對 一層層剝洋蔥

巴伯使用人工智慧，生成7100萬個可能的13個字母姓名。再根據已知的殺手特徵，與軍事、婚姻、人口普查及其他公開紀錄交叉比對。「這讓我連續九個月、每天工作18到20個小時，」他說。「我開始一層一層剝這顆洋蔥：太高、太矮，或種族不符。」

候選人數從185人縮減到14人，最後只剩下一個。巴伯在Z13密碼中挖掘出的名字是：Marvin Merrill。

Marvin Merrill是誰？那是蕭特遇害後，馬戈利斯採用的化名。他一直以這個名字生活，直到1993年7月因癌症在加州聖塔芭芭拉去世，享年68歲。(不過，他安葬於河濱國家公墓的墓碑上，仍刻著「馬戈利斯」這個本名）。

要形成專家共識，或許還需要時間。但根據兩名曾任職洛杉磯警察局（LAPD）的資深兇殺組偵探說法，馬戈利斯極有可能同時是「黑色大麗花」蕭特命案及「12星座」五起凶殺案的兇手。

他們指出，馬戈利斯留下一套複雜、隱蔽的線索網絡，將兩起案件相互連結。連結之一是他在1992年所畫的一幅女性素描：畫中清楚寫著「ELIZABETH」這個名字；「ZODIAC」則藏在陰影線條之中，必須借助濾鏡才能看見。

「以我的看法，這些案件已經解開了，」曾擔任兇殺偵探36年的傑克森（RickJackson）說。「兩起案件之間的連結太多了，間接證據極為壓倒性。他一路留下了麵包屑。」

2025年初，巴伯將自己的結論提交給傑克森。傑克森起初抱持懷疑態度，但也被吸引，並試圖找出理論中的破綻，但未如願。傑克森認為，蕭特遺體的狀態反映的是一種極度私人的、野蠻的憤怒：她全身赤裸、被刻意擺放姿勢，身體在第二與第三節腰椎之間被截斷，臉部還被劃出宛如小丑般的詭異笑容。他指出，這樣的手法反映出馬戈利斯具備的人體解剖知識。馬戈利斯曾在沖繩戰役期間擔任海軍衛生兵，「壕溝手術」往往包括以戰鬥刀進行截肢。

傑克森找來他的前搭檔羅伯茲（Mitzi Roberts）協助。羅伯茲曾是LAPD懸案小組的偵探，對黑色大麗花案極為熟悉。他們還通知了犯罪小說作家康納利（Michael Connelly）；康納利再找到曾任美國國家安全局（NSA）首席密碼設計師與破譯師的數學家喬治歐（Ed Giorgio）。

喬治歐表示，許多人帶著類似主張找上他，但通常很快就被推翻。「巴伯所做的所有工作，在我這裡都經得起檢驗，」他說。為了進一步驗證，喬治歐聯絡了另兩名密碼數學家：亨利（PatrickHenry）與威斯涅夫斯基（Rich Wisniewski）。他們不僅一致認可「Z13密碼」的破解結果，亨利還發現另一個鞏固兩起懸案關聯的細節：12星座的密碼，是以「Elizabeth」這個關鍵字生成的。

喬治歐說，如此多彼此嵌合的發現若只是巧合，其機率幾乎不存在。「其他任何解釋是正確的可能性，都要小上好幾個數量級，」他說：「這是有史以來最偉大的追兇故事。」

洛杉磯警方最初確實將馬戈利斯視為蕭特命案的嫌疑人，但在眾多「黑色大麗花」相關著作中，他受到的關注相對有限。《洛杉磯時報》前文稿編輯、長年研究此案的哈尼施（Larry Harnisch）則認為，「馬戈利斯是兇手」的理論純屬浪費時間。他指出一份LAPD報告，稱警方曾詢問及排除馬戈利斯及其一名時常同住的室友，但該報告未提供細節。

涉案嫌疑人 馬戈利斯居前十

曾主辦「黑色大麗花」的羅伯茲表示，最初的調查人員犯了一個錯誤：他們假設蕭特在1947年1月9日最後一次被於洛杉磯市中心被人到看後即遭綁架，忽略她在之後數天仍行動自由的證據。這條錯誤的時間線，包括一名女警的最初說法，稱在1月15日發現遺體的前一天，曾在市中心一處公車站見到蕭特，當時她驚恐哭泣，表示一名前男友正在跟蹤她，並想要殺了她。

羅伯茲說，這條錯誤的時間線，讓馬戈利斯得以提出不在場證明。「他在地方檢察官檔案中的嫌疑人排名前十，」羅伯茲說，「但因為那條時間線，他被往後擺」。然而，他始終未被完全排除。

最初的調查揭露了馬戈利斯在心理層面的不穩定狀態。傑米森中尉（Lt. Frank Jemison）研究了他的軍事紀錄，發現他在海軍服役期間，目睹大量慘烈的死傷，是1945年4月首批登陸沖繩的部隊之一。根據紀錄摘要，馬戈利斯出現「顫抖、反覆出現的戰爭夢魘、長期且間歇性的疲勞、容易受驚的反應，以及憂鬱發作期」。海軍挫敗了馬戈利斯成為外科醫師的抱負。由於精神創傷，海軍以50%傷殘將他退伍。

戰爭結束後，馬戈利斯回到家鄉芝加哥。他在Chicago Garfieldian一篇專題報導中，帶著笑容，佩戴戰爭勳帶、手持步槍入鏡。該報導盛讚他在戰爭期間以「藥劑兵助理」的身分照護傷兵。

南加大輟學後，馬戈利斯輾轉多州，從事過建築工人、建築設計師與肖像畫家等工作。結過兩次婚，育有四名子女。

1961年，他再次帶著笑容成為人物專訪主角，這次刊登在堪薩斯州的Wellington Daily News。此時，他自稱Skip Merrill。他誇大自己的服役經歷，聲稱在戰爭期間是「飛虎隊」的飛行員，還宣稱曾在南加大師從達利（Salvador Dalí）學習藝術。

之後在加州，他曾經營一家餐廳，並在英特爾（Intel）擔任工程師。1970年代初期，他在洋邊市（Oceanside）經營「Bucksavers汽車維修與零件供應」，因詐騙顧客，被判處30天監禁，另加三年緩刑。

巴伯表示，馬戈利斯對藝術的興趣，成了鎖定他的關鍵。巴伯以研究馬戈利斯二戰服役紀錄為由，接近其子羅克・梅里爾（Roark Merrill），但不久後即坦承對黑色大麗花案的興趣。結果，梅里爾讓巴伯看了父親在癌症奪命之際所畫的素描。

罹癌後女子素描 透端倪

這幅名為《Elizabeth》的素描，描繪了一名女子，一隻眼睛從垂落在臉前的髮絲後窺視。她上半身赤裸，沒有下半身，一側乳頭似乎遭到切除。她的軀幹布滿疑似刀刺的痕跡，周圍的陰影區塊讓人聯想到血跡。畫作署名為「Marty Merrill’92」，這是馬戈利斯使用過的另一個化名。《洛杉磯時報》已審閱過該素描影像，但羅克・梅里爾在受訪時拒絕授權刊登該圖像，也拒絕發表評論。

在巴伯團隊看來，這幅畫與蕭特遺體之間的相似之處令人難以忽視，但這項主張難以證實的一點在於：自1980年代中期起，蕭特屍體照片已隨Hollywood BabylonII一書公開流傳。

巴伯也相信自己找到了調查人員近80年來始終未能定位的所謂「殺人房間」：蕭特被殺害、放血並被截成兩半的地點，位於康普頓（Compton）聖塔菲大道2615號一處由獨立平房組成的區域，在1947年是少數配有浴缸的汽車旅館之一。

根據當年報紙報導，在案發前一晚，一名神情緊張的年輕男子曾在該區多家汽車旅館間來回駕車，急切尋找一間有浴缸的房間，並聲稱他的妻子需要使用。當時，這座平房旅館群名為「Zodiac Motel」，這一點是巴伯透過人工智慧挖掘舊報紙廣告後發現的。他認為，這正是後來灣區連環殺手的靈感來源。

羅伯茲表示，警方已知悉這些新發現，但並非LAPD的優先事項。她說：「我不認為LAPD會有一天正式表態，說這個案子已經破案。」

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。

An amateur codebreaker may have just solved the Black Dahlia and Zodiac killings

https://www.latimes.com/california/story/2025-12-23/black-dahlia-zodiac-killings-connected-one-killer-theory

1947年1月拍攝的蕭特（Elizabeth Short）命案現場照片。畫面中可...
1947年1月拍攝的蕭特（Elizabeth Short）命案現場照片。畫面中可見兩名警員與被害者的遺體。（洛杉磯時報）
巴伯（Alex Baber）成為一名業餘調查者，並全心投入於密碼學、鑑識科學與電...
巴伯（Alex Baber）成為一名業餘調查者，並全心投入於密碼學、鑑識科學與電腦科學的研究。（洛杉磯時報╱Alex Baber提供）
1974年3月拍攝的照片顯示，舊金山兇殺組督察托斯奇（David Toschi，...
1974年3月拍攝的照片顯示，舊金山兇殺組督察托斯奇（David Toschi，左）與阿姆斯壯（William Armstrong）在舊金山司法大樓的停屍間，檢視一名命案被害者的衣物。12星座殺手被認為至少在1968至1969年間於舊金山灣區犯下五起兇殺案。(美聯社）
黑色大麗花命案現場的調查人員，蕭特（Elizabeth Short）遭肢解的遺體...
黑色大麗花命案現場的調查人員，蕭特（Elizabeth Short）遭肢解的遺體就是在此被發現。（洛杉磯時報）
貝蒂・蕭特（Betty Short），亦即伊莉莎白・蕭特（Elizabeth S...
貝蒂・蕭特（Betty Short），亦即伊莉莎白・蕭特（Elizabeth Short）。（洛杉磯時報)
Chicago Garfieldian報導。(洛杉磯時報/Chicago Gar...
Chicago Garfieldian報導。(洛杉磯時報/Chicago Garfieldian)

