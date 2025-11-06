1號公路經典98哩 上天私心恩賜加州的禮物

我的頻道

洛時記者Christopher Reynolds、編譯組／綜合報導
聖西蒙岬步道。（洛杉磯時報／Christopher Reynolds攝影)
聖西蒙岬步道。（洛杉磯時報／Christopher Reynolds攝影)

有時，最值得造訪的地方，正是「盡頭」，尤其當那個「盡頭」被拍岸的浪花、寂寥的海灘、壯闊的懸崖，以及紅杉密林中蜿蜒孤獨的小徑所包圍時。這正是如今大蘇爾(Big Sur)海岸的景象。

自2023年1月起，貼著懸崖修建的部分公路因山崩修復工程而封閉，使得這條經典的98英里「聖西蒙—大蘇爾—卡美爾（ San Simeon-Big Sur-Carmel）」海岸線自駕路段無法通行。

大蘇爾南岸可經1號公路通行的路段。(洛杉磯時報)
大蘇爾南岸可經1號公路通行的路段。(洛杉磯時報)

加州交通廳表示，若天候允許，預計在2026年3月底前重新開放該路段。

這意味著從聖西蒙到盧西亞（Lucia）這段44英里的路，至少還會再孤寂六個月。從北邊（例如卡美爾）出發的旅客，必須改走美國101號公路繞道內陸。許多曾熱愛探索加州的加拿大旅客，因川普總統的關稅政策與戲言要「接管他們國家」而抵制美國旅遊。因此，對南加州人來說，接下來這幾個月，是個能在高聳樹林、陡峭山坡與海蝕柱間，幾乎獨自駕車、健行或騎行的難得機會。

選擇前往的旅客，也是在支持在地苦撐的商家。他們仍照常營業，有些還提供降價優惠。例如，位於赫氏古堡（Hearst Castle）北方15英里的瑞吉德岬旅館（Ragged Point Inn），秋季房價每晚約149美元，比道路開放時便宜了100美元。

「這真是完美的時機，」聖塔芭芭拉的泰勒（Claudia Tyler）說。她正從鮭魚溪瀑布（Salmon Creek Falls）前往洛斯帕德雷國家森林（Los Padres National Forest）內的普拉斯凱特溪（Plaskett Creek）露營兩晚。「我為那些商家感到遺憾……」泰勒說，「但對旅人而言，這是好事。」

沙元灘。（洛杉磯時報／Christopher Reynolds攝影)
沙元灘。（洛杉磯時報／Christopher Reynolds攝影)

浪濤拍打在沙元灘附近的岩岸上。（洛杉磯時報／Christopher Reynol...
浪濤拍打在沙元灘附近的岩岸上。（洛杉磯時報／Christopher Reynolds攝影)

再往北，來自夢羅灣（Morro Bay）的64歲瑟加尼（David Sirgany）正準備在沙元灘（Sand Dollar Beach）衝浪，他思索著海岸侵蝕、氣候變遷，以及這個時代的轉折。「對我來說，」他說，「這就像是一個不再回來的時代的終章。」

封閉區段稱為Regent's Slide，從瑞吉德岬往北約26英里處開始，位於大蘇爾南端，全長約6.8英里。因此，若要前往大蘇爾最著名的景點，例如比克斯比溪橋（Bixby Creek Bridge）、菲佛海灘（Pheiffer Beach）、Nepenthe餐廳、Deetjen's旅館、麥克威瀑布（McWay Falls）與艾森倫學院（Esalen Institute）等，就必須繞道101號公路。

但從聖西蒙往北至盧西亞（25.3英里標）的路段，仍有許多值得探訪的地方。只是要留意，戈達溫泉度假村(Gorda Springs Resort)的汽油每加侖要價8.79美元。相比之下，瑞吉德岬加油站的6.99美元還算「便宜」。以下是由南往北可探訪的景點。出發前務必再次確認天氣與道路狀況。

從聖西蒙1號公路旁的遊客中心遠望斑馬，牠是赫氏古堡動物收藏的一部分。（洛杉磯時報...
從聖西蒙1號公路旁的遊客中心遠望斑馬，牠是赫氏古堡動物收藏的一部分。（洛杉磯時報／Christopher Reynolds攝影)

赫氏古堡 看孤單的斑馬

多年來，旅人們一直希望能在聖西蒙的山丘間看到幾匹赫氏斑馬，這次終於如願。一匹孤單的斑馬，站在牧場裡，周圍是一群牛，遠方的山頂上矗立著赫氏古堡。

光是這一幕，就讓停留在古堡遊客中心變得非常值得。其他旅客則可能更想親自參觀這座擁有165間房間的赫氏莊園，其正式名稱為「赫斯特聖西蒙州立歷史紀念地（Hearst San Simeon State Historical Monument）」 ，成人票價從35美元起。

根據加州州立公園系統統計，2025年6月至8月的遊客數量略低於2024年，而2024年又比2023年稍減。也許正因如此，古堡在去年秋天推出了「月光下的藝術」夜間導覽，今年秋季將持續至11月16日，每逢特定的周五與周六舉行。

聖西蒙灣碼頭位於威廉‧倫道夫‧赫斯特紀念海灘。（洛杉磯時報／Christophe...
聖西蒙灣碼頭位於威廉‧倫道夫‧赫斯特紀念海灘。（洛杉磯時報／Christopher Reynolds攝影)

聖西蒙灣碼頭、岬步道健行

此行最南端的健行地點是聖西蒙灣碼頭。從停車場出發，沿著沙灘向北走，接著循著小徑爬上尤加利樹林。這條路會通往全程2.5英里的聖西蒙岬步道(赫斯特公司所有，但對公眾開放)。

一開始的路段平淡無奇，兩側是外來的尤加利樹與松樹。但走到岬角後，便可看到令人驚嘆的景象：潮水輕拍小沙灘、浪花擊打黑色岩石、鵜鶘停棲在海蝕柱上。回頭望去，沙灘、碼頭與綿延的中央海岸山丘盡收眼底。

接著，如果你餓了，可以迅速折返，前往離碼頭一個街區的Sebastian's雜貨店內的海邊美食熟食櫃台。推薦他們的「海岸牛仔(Coastal Cowboy) 」三角牛排三明治，21美元；也可以把餐點帶到對街的赫氏牧場酒莊(Hearst Ranch Winery)品酒室享用。

在聖西蒙以北的白石角，象海豹群聚於沙灘上。（洛杉磯時報／Christopher ...
在聖西蒙以北的白石角，象海豹群聚於沙灘上。（洛杉磯時報／Christopher Reynolds攝影)

在白石角象海豹觀景區北側的Boucher步道。（洛杉磯時報／Christophe...
在白石角象海豹觀景區北側的Boucher步道。（洛杉磯時報／Christopher Reynolds攝影)

造訪白石角 觀賞象海豹

加州的海岸線充滿變數，例如海潮上升、懸崖崩塌，到私人地主限制公共通行，但有一件事可以確定：白石角（Piedras Blancas）的象海豹總在那裡。

只要從1號公路轉進觀景區停車場，不論一年中的何時，幾乎都能看到幾頭龐大的海獸懶洋洋地趴在沙灘上，彼此爭奪地盤。由於景象壯觀又免費觀賞，岸邊常聚集著數十名遊客。

繼續走那條全長1.9英里的Boucher步道，沿著懸崖頂穿過草地，能看到壯麗的海蝕柱與白石角燈塔景色，順帶一提，參觀白石角燈塔需事先預約。至截稿時，所有導覽行程因聯邦政府關門而取消。

通往瑞吉德岬旅館的公路。（洛杉磯時報／Christopher Reynolds攝...
通往瑞吉德岬旅館的公路。（洛杉磯時報／Christopher Reynolds攝影）

瑞吉德岬旅館。（洛杉磯時報／Christopher Reynolds攝影)
瑞吉德岬旅館。（洛杉磯時報／Christopher Reynolds攝影)

瑞吉德岬旅館位於大蘇爾南端。（洛杉磯時報／Christopher Reynold...
瑞吉德岬旅館位於大蘇爾南端。（洛杉磯時報／Christopher Reynolds攝影)

瑞吉德岬公路 適合騎自行車

離開象海豹觀景區約10英里後，那片平緩開闊的海岸線，逐漸轉變成起伏陡峭的地形，公路也開始蜿蜒盤旋、一路向上。

就在此處、經過聖卡波佛羅溪（San Carpoforo Creek）後，你會看到瑞吉德岬旅館，一個適合短暫休息或過夜的便利據點，共有39間客房。「現在這段公路非常適合騎腳踏車，」旅館業主雷米（Diane Ramey）說。「平時我不會這麼建議，但如今車少人稀，剛剛好。」雷米表示，為了彌補道路封閉初期「令人害怕」的生意下滑，旅館開始加強周日早午餐、禮品店，以及夏季周末的現場音樂活動。

鮭魚溪瀑布。（洛杉磯時報／Christopher Reynolds攝影)
鮭魚溪瀑布。（洛杉磯時報／Christopher Reynolds攝影)

鮭魚溪瀑布 水流與亂石相遇

位於瑞吉德岬北方3.6英里的鮭魚溪瀑布步道入口旁，公路邊的停車區約可容納10輛車。在道路開放時，這些車位往往一位難求；但現在，空位充足。

從入口到120英尺高的瀑布僅約0.3英里，這裡既有供人休息的樹蔭，也有可供冒險者攀爬的巨石。若想挑戰更長、更艱難的健行，從瀑布入口也可接上鮭魚溪步道，全程往返6.6英里，穿越松樹、橡樹與月桂林，並一口氣上升海拔高度1896英尺。

三骨度假村的觀景露台。（洛杉磯時報／Christopher Reynolds攝影...
三骨度假村的觀景露台。（洛杉磯時報／Christopher Reynolds攝影)

三骨度假村位於大蘇爾南側，緊鄰1號公路。（洛杉磯時報／Christopher R...
三骨度假村位於大蘇爾南側，緊鄰1號公路。（洛杉磯時報／Christopher Reynolds攝影)

位於戈達以北、沿著1號公路的三骨度假村，設有蒙古包式帳篷住宿、餐廳、游泳池、公用...
位於戈達以北、沿著1號公路的三骨度假村，設有蒙古包式帳篷住宿、餐廳、游泳池、公用電話與精心設計的園景。（洛杉磯時報／Christopher Reynolds攝影)

三骨度假村 體驗住帳篷屋

位於瑞吉德岬以北約14英里、戈達溫泉度假村以北約2英里的三骨度假村（Treebones Resort），結合風格與永續理念，能自給發電，並利用自有含土水層取水。

三骨度假村於2004年以家族企業形式創立，擁有19間離網式(off -the-grid)住宿單元，大多為圓形帳篷屋，內部空間出乎意料地寬敞。館內餐廳提供主廚精選的四道式晚餐（每人95美元），並設有壽司吧。若預訂帳篷屋（起價385美元），床頭後的掛毯來自吉爾吉斯（Kyrgyzstan），其帳篷屋文化可追溯至少2500年前。此外，度假村另設有五個露營區（每晚135美元，需預約），含早餐、熱水淋浴與泳池使用權。

「過去20年，我們從4月到10月幾乎是滿房狀態，」副總經理韓迪（Megan Handy）導覽時說，「自從道路封閉以來，我們周末仍能維持滿房，但平日的住房率下降了至少40%」。

走在懸崖步道  別太靠近邊緣

太平洋谷懸崖步道（Pacific Valley Bluff Trail）從沙元灘北側開始。步道全長約1.6英里，介於公路與面向太平洋的懸崖之間。沿途可見各式各樣的海蝕柱，還有一棵孤傲挺立於北方的大樹。

再往北一點，在米爾溪野餐區（Mill Creek Picnic Area）與柯克溪露營地（Kirk Creek Campground），有不少旅客。那裡的營位全數訂滿，因為這裡擁有該區最棒的海景營地，而且位於公路靠海的一側。

石灰窯州立公園。（洛杉磯時報／Christopher Reynolds攝影)
石灰窯州立公園。（洛杉磯時報／Christopher Reynolds攝影)

石灰窯州立公園 漫步巨木林

石灰窯州立公園（Limekiln State Park）是加州最年輕的州立公園之一，成立於1990年代。但其中的居民，特別是紅杉，早已在這片土地上生長了數百年。公園今年初重新開放，讓人們得以再次造訪──至少是部分區域。公園內的露營區、野兔溪步道（Hare Creek Trail）與瀑布步道仍暫不開放。公園位於1號公路封閉點以南約4.4英里處，入園費為每車10美元。

這裡提供觀察加州南北植物共存的罕見機會。正如紅杉保育聯盟所言：「在大多數公園裡，你幾乎不可能同時看到絲蘭 （yucca）與海岸紅杉。」

隱世旅館與靜默修道院

在公路封閉點以南，仍有兩處住宿選擇：樸實幽靜的露西亞旅館（Lucia Lodge）與本篤會的新卡馬多利隱修院（New Camaldoli Hermitage），兩者都接待過夜旅客。除非谷歌地圖剛修正過，目前會錯誤顯示這兩處位於封閉路段之外。其實不然，它們都位於封閉點南側，北上車輛仍可抵達，且兩地都格外寧靜。

「人們來這裡，是為了靜默、獨處與靈修，」新卡馬多利隱修院的接待專員阿姆斯壯（Katee Armstrong）說。隱修院坐落於公路上方的山坡上，提供九間單人房與五間附簡易廚房的小屋（每晚145美元起）。

在公路靠海一側的露西亞旅館，共有10間簡樸的客房，從路上就能看到。其中四間小木屋可追溯至1930年代，那正是1號公路剛開通的年代。

有些夜晚，旅館僅有一、兩位客人，他們幾乎見不到任何員工，因為館內沒有大廳，工作人員也僅剩最少配置。旅館的餐廳與接待大廳於2021年被火災燒毀。最近的餐廳在三骨，約在南方10英里處。

「每一位訂房的客人，我們都必須先跟他們好好說明情況，」旅館訂房員麥克奈特（Jessie McKnight）說，許多人在了解現況後最終選擇取消訂房；「在這裡，你得自己照顧自己。」但她補充說：「能以這樣的方式體驗大蘇爾，實在太難得了。一旦公路重新開放，這裡又會回到那種人山人海的景象。」

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。

The time is now for a Highway 1 road trip: ‘It’s so rare to experience Big Sur like this’

加州 州立公園 鮭魚

