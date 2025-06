洛時精選／通膨之賜 餐廳酒吧複製「歡樂時段」

在洛市藝術區,Everson Royce Bar的「歡樂時段」菜單,主打11美元的雞尾酒、9美元的天然葡萄酒,以及多款優惠小點,包括烤起司三明治和香菇義式炸飯糰。(Silvia Razgova攝影/洛杉磯時報)

當餐廳和酒吧在2022年重新推出「歡樂時段(Happy Hour)」時,這成了人們在歷經兩年居家與社交距離後走出家門的絕佳藉口。到了2024年,「歡樂時段」再度盛行,不過,這次的催化劑是——通貨膨脹。

隨著外食成本的飆升,愈來愈多的餐廳紛紛推出新的優惠方案,不僅幫助顧客抵銷物價上漲的壓力,也吸引新客源。如今的「歡樂時段」,早已超越以往那種只打折啤酒、烈酒或淡而無味的瑪格麗特雞尾酒的模式。不少餐廳將主廚手藝融入其中,提供從韃靼牛排 、魚子醬小點到炭烤間八鯛(Kanpachi)等精緻菜色的折扣。「歡樂時段」有些安排在晚餐前,有些則適合作為深夜小酌或周末下午的悠閒選擇,甚至也有無酒精飲品的專屬菜單。

從洛杉磯 市中心到好萊塢再到聖塔蒙尼卡,以下是洛杉磯時報精選的洛杉磯「歡樂時段」名單,其中不少擁有適合夏季的戶外露台與屋頂座位。

Everson Royce Bar

洛杉磯市中心/美式酒吧

這家位於藝術區的經典酒吧,以寬敞的戶外座位與招牌漢堡聞名,擁有全城最穩定的「歡樂時段」,為周二至周四下午4時至6時,以及周末、周日下午2時至6時,菜單包括11美元的雞尾酒、9美元的葡萄酒及打折小食,例如炸飯糰、肉丸與烤起司三明治,是可靠又舒適的選擇。

Asterid

洛杉磯市中心/加州料理

位於華德迪士尼音樂廳旁的餐廳,由前Broken Spanish主廚Ray Garcia主理。每周二至周五晚間5時至7時,提供晚餐時間的「歡樂時段」。民眾可嘗試融入創意的酒吧小食,例如舞菇與葛瑞爾起司夾餅,或漢堡配薯條,價格均低於20美元。若想嘗試精緻小點,不妨試試12美元的魚子醬蜜南瓜玉米粽,將鹹香魚子與酸奶油擺在甜南瓜玉米粽上。飲品方面,酒水總監Chris Chernock精調的瑪格麗特、尼格羅尼與經典黛綺莉雞尾酒,每杯僅12美元,啤酒與葡萄酒則為10美元。這裡是觀賞音樂廳之前的理想中途站。

Damian

洛杉磯市中心/墨西哥 料理

由名廚兼餐廳老闆Enrique Olvera開設的Artr District餐廳,自2020年開業以來就以精緻且現代的墨西哥料理深受歡迎,特別是那款在社群軟體IG上瘋傳的洛神花蛋白霜甜點。每周一、周三、周四的下午5:30至6:30,餐廳會在酒吧與共用區域提供「歡樂時段」。此時段的小菜與飲品菜單,包括主廚Chuy Cervantes每日特製、25美元的墨西哥薄餅(tlayuda)、12美元的鴨肉卡尼塔捲餅(duck carnitas)、15美元的瑪格麗特、10美元的墨西哥式啤酒雞尾酒(Michelada)與5美元的啤酒。

Stay Zero Proof

華埠/無酒精酒吧

由Summer Phoenix和Stacey Mann聯手創立,是洛杉磯華埠第一家全無酒精的雞尾酒吧,開創了當地夜生活的新風貌。隨著近年來「無酒精生活」(Sober-curious)的風潮興起,Stay的出現正好迎合這股趨勢。周四至周日的下午5時至7時提供「歡樂時段」,包括四款招牌無酒精雞尾酒,例如Pig(一款融合石榴汁、草莓、鷹嘴豆泡沫、巴薩米克香醋與楓糖,並以檸檬蘇瑪克粉裝飾杯緣的創意飲品)、無酒精經典馬丁尼與Ghia Spritz,各為12美元;另有無酒精杯裝葡萄酒9美元,啤酒8美元等選項。

Dante Beverly Hills

比佛利山/義式餐廳

隨著陽光普照洛杉磯,來到位於比佛利山的豪華Maybourne飯店頂樓的Dante吧台,俯瞰洛杉磯城市美景與微醺氛圍。這間來自紐約的熱門酒吧曾助推美國「義式開胃酒文化(Aperitivo)」,現在每日午後3時至5時提供「馬丁尼時光」(Martini Hour),只需10美元就可享用經典馬丁尼,周三至周五還有現場鋼琴演奏。得獎無數的酒單包括尼格羅尼、開胃氣泡酒(Spritz)和其他義式雞尾酒,皆以優惠價格供應。

Gracias Madre

西好萊塢/素食、墨西哥餐廳

這家位於西好萊塢的熱門餐廳,以全素料理與無限暢飲的瑪格麗特而聞名。每周一至周五下午3時至6時提供「歡樂時段」,飲品方面有9美元的瑪格麗特、8美元的天然葡萄酒與6美元的精釀啤酒。小食均一價7美元,包括大豆香腸玉米片、酸橘汁醃魚玉米餅與炸椰子條。此外,還可選擇10美元的「Happy Madre 套餐」,包含波羅蜜小漢堡、蒜味辣椒薯條與一杯本地啤酒,超值實惠。

Here's Looking at You

韓國城/新美式料理

由Lien Ta主理,這家融合全球風味的韓國城餐廳,每晚於8:30至10時推出晚間「歡樂時段」。小巧但精緻的四樣菜單,包括12美元的煙燻鱒魚抹醬、墨西哥辣椒起司球,17美元的經典起司漢堡,搭配胡椒醬美乃滋與炸洋蔥圈,以及26美元的8盎司牛排,附捲捲薯條。

Nossa Caipirinha Bar

洛斯費利茲(Los Feliz)/巴西餐廳

前往Nossa餐廳,享用精緻的巴西料理,包括以餐廳命名的招牌Caipirinha雞尾酒、炭烤牛排、巴西燉蝦(moqueca)等美味佳餚。這家小館每日下午4時至6時提供「歡樂時段」,折扣菜單有炸魷魚、佐牛排醬的漢堡、棕櫚心沙拉等,雞尾酒不到11美元,葡萄酒為11美元,啤酒與微辣番茄啤酒(Michelada)則介於5至8美元之間。此外,寬敞的人行道露天座位非常適合下班後一邊賞景一邊用餐。每周三晚上還有黑膠唱片音樂表演,曲風涵蓋巴西Funk、Bossa Nova、熱帶搖滾與Disco等多樣類型。

Otoño

高地公園(HighlandPark)/西班牙料理

在這家位於高地公園深受喜愛的餐廳,你無須前往洛杉磯機場(LAX),就能感受到西班牙風情。這裡以創新手法詮釋西班牙料理,例如海鮮燉飯(paella)、香辣番茄馬鈴薯(patatas bravas)等。「歡樂時段」稱為「Siesta Hour」,周二、周四至周日為下午5時至 6:30,周二與周三更提供全晚優惠(限吧台),可以享用特價小食,包括番茄麵包、火腿可樂餅與醃漬鯷魚(boquerones),價格介於5美元至12美元。瑪格麗特、尼格羅尼與經典老式雞尾酒等調酒,也都不超過12美元。

Genghis Cohen

費爾法克斯(Fairfax)/中式美式融合餐廳

這家復古的中美混合餐廳,從裝潢到菜單皆散發著1980年代紐約的氛圍。餐點包括芙蓉蛋、炒麵到餛飩湯,在一間充滿紙燈籠天花板與魚缸門廊的空間供應。每周二至周四下午3時至7時提供「歡樂時段」,8美元可享四川瑪格麗特、邁泰與血腥瑪麗(加1美元可附蛋捲裝飾),還有每杯8美元的氣泡酒、白酒與紅酒,以及5美元的青島啤酒。各式小食如蛋捲、煎餃與水餃、炸蝴蝶蝦、涼拌麻醬麵,都只要5美元。

