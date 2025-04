洛時精選／彗星撞地球玩真的 NASA防災有一套

NASA噴氣推進實驗室中的近地物體望遠鏡,左方黑色物體。(攝影Myung J. Chun/洛杉磯時報)

彗星撞地球曾經是好萊塢的賣座電影,但是真實中隕石或彗星撞地球確實是有可能發生。直徑459呎以上的近地隕石已知超過2500顆,撞向地球的後果是,像洛杉磯盆地大小的區域會整個蒸發。

避免天災的第一步是探知大型隕石的存在。國會2005年通過撥款法案,給予太空 總署(NASA )的噴氣推進實驗室(Jet Propulsion Laboratory)14億美元預算,建造並安置太空望遠鏡,紀錄90%以上超過459呎的近地物體(near-Earth object)。

安置太空望遠鏡

近地物體望遠鏡(NEO Surveyor)預計2027年9月13日發射,目的地是太陽與地球引力相等的拉格朗日點(Lagrange point),離地球100萬哩的拉格朗日點共有五個,它的目標是L1。

除了巨大隕石,近地隕石大的預估總數達2萬5000顆,還有更多小的,近地物體望遠鏡就位後,初步希望紀錄其中的三分之二。2037年,希望能夠完成90%近地物體的登錄。

地面望遠鏡受到很多干擾,因此持續追蹤隕石十分困難。但位在外太空的近地物體望遠鏡,一來不受大氣干擾,二來利用紅外線追蹤,比用可見光更為有效,因為這些隕石受太陽風吹拂,表面溫度高於環境溫度。

指導近地物體望遠鏡計畫的洛杉磯加大 行星科學家麥茲(Amy Mainzer)表示,微小的隕石掉落地面時就會被大氣層燒光,但能掉落到地面且造成傷害的都一定夠大,類似超過459呎的,「但眼下的問題是,我們根本不知道地球附近有誰?」

她指出,只有知道有巨大隕石可能掉落,人類才能開始預防。近地物體望遠鏡「看」到的隕石越多,對NASA的幫助就越大,也更能準確預測隕石的動向,事前引導隕石偏向。

干涉隕石墜落軌道

地球歷史上確實曾經發生過彗星撞地球,也就是6600萬年前,直徑7.5哩的隕石拖著長尾撞向現在墨西哥灣的猶加敦半島(Yucatan Peninsula)。當時的惡劣環境導致恐龍滅絕。

人類歷史上也曾發生多次,最近的一次在2013年,直徑60呎的隕石掉落俄羅斯車里雅賓斯克(Chelyabinsk),導致房屋玻璃震碎,1600人受了輕傷。但麥茲警告,比這次再大的隕石,可就不是震碎玻璃而已了。

撞向地球的隕石並非一直線衝來,而是被太陽的引力捉到,繞著橢圓軌道運行數年、數十年、甚至數千年或更長,軌道才會與地球重合,這時會出現相撞的風險。但如果近地物體望遠鏡有效,科學家很久之前就能得知風險,預先採取動作。

勞倫斯利佛摩國家實驗室 (Lawrence Livermore National Laboratory)天體撞擊計畫的負責人熊本(Kathryn Kumamoto)表示,方法之一是猛撞一下,導致隕石偏離原本軌道,當下幾分幾毫的差別,數十年後就離地球好幾千哩了。

NASA 2022年的「雙子隕石改向測試」(Double Asteroid Redirection Test)已經證實,故意以太空船撞擊距地球700萬哩外的天體,可以避免它與地球相撞。

熊本說,除了來武的,還有更斯文的做法,例如在隕石的表面加上特殊塗料,改變它的溶化區域,以重力改變導致偏向;或是只要一具大型的太空飛行器停在附近,也能因為相互重力作用導致偏移。

