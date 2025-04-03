洛時精選／彗星撞地球玩真的 NASA防災有一套

NASA噴氣推進實驗室中的近地物體望遠鏡，左方黑色物體。（攝影Myung J. Chun／洛杉磯時報）

彗星撞地球曾經是好萊塢的賣座電影，但是真實中隕石或彗星撞地球確實是有可能發生。直徑459呎以上的近地隕石已知超過2500顆，撞向地球的後果是，像洛杉磯盆地大小的區域會整個蒸發。

避免天災的第一步是探知大型隕石的存在。國會2005年通過撥款法案，給予太空 總署（NASA ）的噴氣推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）14億美元預算，建造並安置太空望遠鏡，紀錄90%以上超過459呎的近地物體（near-Earth object）。

安置太空望遠鏡

近地物體望遠鏡（NEO Surveyor）預計2027年9月13日發射，目的地是太陽與地球引力相等的拉格朗日點（Lagrange point），離地球100萬哩的拉格朗日點共有五個，它的目標是L1。

除了巨大隕石，近地隕石大的預估總數達2萬5000顆，還有更多小的，近地物體望遠鏡就位後，初步希望紀錄其中的三分之二。2037年，希望能夠完成90%近地物體的登錄。

地面望遠鏡受到很多干擾，因此持續追蹤隕石十分困難。但位在外太空的近地物體望遠鏡，一來不受大氣干擾，二來利用紅外線追蹤，比用可見光更為有效，因為這些隕石受太陽風吹拂，表面溫度高於環境溫度。

指導近地物體望遠鏡計畫的洛杉磯加大 行星科學家麥茲（Amy Mainzer）表示，微小的隕石掉落地面時就會被大氣層燒光，但能掉落到地面且造成傷害的都一定夠大，類似超過459呎的，「但眼下的問題是，我們根本不知道地球附近有誰？」

她指出，只有知道有巨大隕石可能掉落，人類才能開始預防。近地物體望遠鏡「看」到的隕石越多，對NASA的幫助就越大，也更能準確預測隕石的動向，事前引導隕石偏向。

干涉隕石墜落軌道

地球歷史上確實曾經發生過彗星撞地球，也就是6600萬年前，直徑7.5哩的隕石拖著長尾撞向現在墨西哥灣的猶加敦半島（Yucatan Peninsula）。當時的惡劣環境導致恐龍滅絕。

人類歷史上也曾發生多次，最近的一次在2013年，直徑60呎的隕石掉落俄羅斯車里雅賓斯克（Chelyabinsk），導致房屋玻璃震碎，1600人受了輕傷。但麥茲警告，比這次再大的隕石，可就不是震碎玻璃而已了。

撞向地球的隕石並非一直線衝來，而是被太陽的引力捉到，繞著橢圓軌道運行數年、數十年、甚至數千年或更長，軌道才會與地球重合，這時會出現相撞的風險。但如果近地物體望遠鏡有效，科學家很久之前就能得知風險，預先採取動作。

勞倫斯利佛摩國家實驗室 （Lawrence Livermore National Laboratory）天體撞擊計畫的負責人熊本（Kathryn Kumamoto）表示，方法之一是猛撞一下，導致隕石偏離原本軌道，當下幾分幾毫的差別，數十年後就離地球好幾千哩了。

NASA 2022年的「雙子隕石改向測試」（Double Asteroid Redirection Test）已經證實，故意以太空船撞擊距地球700萬哩外的天體，可以避免它與地球相撞。

熊本說，除了來武的，還有更斯文的做法，例如在隕石的表面加上特殊塗料，改變它的溶化區域，以重力改變導致偏向；或是只要一具大型的太空飛行器停在附近，也能因為相互重力作用導致偏移。

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周四刊出。