洛時精選／過去被小看 牙醫診所廣受購物中心青睞

Alhambra Modern Dentistry與絲芙蘭(Sephora)及連鎖農夫超市Sprouts Farmers Market共同進駐高端購物中心Alhambra Place。(洛杉磯時報/Myung J. Chun攝影)

不久前,在購物中心開設牙醫診所幾乎和牙痛一樣不受歡迎。房東更青睞傳統零售商 ,即使願意出租空間給牙醫,也通常將其安排在不起眼的角落。

但如今,牙醫診所已成為許多購物中心的主要租戶,這是醫療與零售結合的「Medtail」(醫療零售)趨勢的一部分。這類商家正與精品店和餐廳並肩進駐社區購物中心。

「以前,購物中心的黃金地段都留給所謂『更好』的租戶,而不是牙醫,」PDS Health房地產副總裁阿古翁(Chris Aguon) 說。該公司在加州擁有超過300家牙科診所,包括Alhambra Modern Dentistry,其位置就在阿罕布拉購物中心(Alhambra Place),與法國美妝連鎖品牌絲芙蘭( Sephora)及全美連鎖農夫超市Sprouts Farmers Market為鄰。

Alhambra Modern Dentistry 位於阿罕布拉購物中心的內部辦公空間。(洛杉磯時報/Myung J. Chun攝影)

這間牙醫診所服務的患者,以往可能得跑到醫療大樓才能洗牙。如今,它成為購物中心業態變革的象徵——疫情 期間的限制導致許多小型企業倒閉,促使房東引進各類醫療相關租戶來填補空置空間,並吸引顧客至其他店面消費。

隨著牙醫診所的需求增加,他們對選址的標準也更為嚴格。PDS Health偏好開設在當地居民經常光顧的社區型購物中心,最好能與目標超市(Target)、好市多(Costco)或沃爾瑪( Walmart) 等大型零售商為鄰。

「我們也特別喜歡與超市同在一個購物中心,」阿古翁說,因為人們經常購買食品,而許多購物者是女性。「我們發現,家庭中的健康決策大多由女性主導,」他指出,「如果她們發現牙醫診所就開在便利的購物中心內,她們往往願意嘗試」。

總部位於內華達州的PDS Health會招募剛從牙醫學校畢業的年輕牙醫,並在全國各地為他們設立診所。許多患者是因急性牙痛臨時上門,或者是希望在住家附近找一位牙醫的居民。

疫情讓Medtail租戶崛起

牙科只是Medtail概念的一個範例,這一術語結合了「醫療」(Medical)與「零售」(Retail)。房地產顧問公司Cushman & Wakefield美洲區零售服務總裁斯卡迪納(Barrie Scardina)表示,自疫情導致強制停業以來,商場的租戶組成開始轉變,「Medtail」類型的租戶迅速崛起。

疫情初期,當所有非必要商家被迫關門時,醫療相關商家仍可營業並支付租金。房東因此發現,Medtail商家對疫情和通貨膨脹的抵抗力極強。最早進駐購物中心的Medtail租戶是急診診所,隨後是獸醫,接著是牙醫,現在健康產業正朝多個方向擴展。

位於阿罕布拉購物中心(Alhambra Place)的Alhambra Modern Dentistry(左)是越來越多進駐購物中心的醫療相關商家之一。(洛杉磯時報/Myung J. Chun攝影)

如今,精品健身房和連鎖健身中心已成為購物中心的常見租戶。斯卡迪納說,「我們還看到大量的護膚相關商家進駐」;周圍還可能有一系列健康服務,例如StretchLab:幫助顧客伸展,以緩解肌肉和關節疼痛、改善姿勢和減少壓力;Sweathouz,提供紅外線加熱桑拿、維生素C淋浴和冷水浴等;其他健康療法:包括針灸、瑜伽、紅光療法及含有維生素和礦物質的靜脈(IV) 營養點滴(據稱可緩解宿醉)。

未來,購物中心可能還會迎來一類與Semaglutide減重藥物相關的健康服務。過去兩年內,一個全新的產業正在成形,它完全圍繞著減重。購物中心未來可能會出現專門的減重診所,配備專科醫生,甚至提供健康生活指導,幫助人們維持減重成果。

當人們成功減重後,他們更可能成為購物中心健康產業的常客,例如健身房、冷水浴、按摩等服務。蕭尼西說:「我可以想像,顧客在商場裡運動後,來場冷水浴或按摩,最後再享用一頓健康餐點,所有這些服務都在步行範圍內。」他認為,對某些人來說,健康本身是一種獎勵,但對有能力消費的人而言,「健康也是一種娛樂」。

健康產業與購物中心的未來

Westfield Century City購物中心目前已設有UCLA醫療診所,提供急診、家庭醫學和其他專科服務。此外,Next Health這類會員制健康診所提供一系列服務,包括NAD療法(提升能量與清晰思維)、臭氧療法(減少炎症、增強免疫力)、美容醫學(肉毒桿菌、微針療法、荷爾蒙補充治療)。

在聖塔莫尼卡第三街步行街(Third Street Promenade),一群參加生日派對的年輕人正在Holey Moley迷你高爾夫球場遊玩。這座高爾夫球場的每一個球洞都設計得極具「Instagram 打卡」魅力。(洛杉磯時報/Genaro Molina攝影)

這些健康服務的吸引力在於,顧客往往一周來訪三到五次,也帶動其他零售商的業績。與傳統零售不同,醫療零售能為購物中心帶來新顧客,而不形成直接競爭。此外,購物中心還積極引入體驗型零售,例如匹克球、迷你高爾夫、保齡球、擲斧場等,來吸引追求社交娛樂的消費者。

有趣的是,隨著健康與養生產業的興起,甜點專賣店也在同步增長。根據美國商業地產投資信託公司Phillips Edison & Co.的報告,甜點店的開業數量在最近一年內增加50%,因為消費者仍渴望「平價的放縱」。

「早在疫情前,購物中心業者就已面臨租戶流失的挑戰,」斯卡迪納說,「如今,這些全新的商業模式為購物中心帶來新的活力」。

Getting a filling — at the mall. Why dentists and other wellness tenants are in big demand

https://www.latimes.com/business/story/2025-03-12/dentists-are-moving-into-the-mall