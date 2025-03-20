洛時精選／過去被小看 牙醫診所廣受購物中心青睞

Alhambra Modern Dentistry與絲芙蘭（Sephora）及連鎖農夫超市Sprouts Farmers Market共同進駐高端購物中心Alhambra Place。（洛杉磯時報/Myung J. Chun攝影)

不久前，在購物中心開設牙醫診所幾乎和牙痛一樣不受歡迎。房東更青睞傳統零售商 ，即使願意出租空間給牙醫，也通常將其安排在不起眼的角落。

但如今，牙醫診所已成為許多購物中心的主要租戶，這是醫療與零售結合的「Medtail」（醫療零售）趨勢的一部分。這類商家正與精品店和餐廳並肩進駐社區購物中心。

「以前，購物中心的黃金地段都留給所謂『更好』的租戶，而不是牙醫，」PDS Health房地產副總裁阿古翁（Chris Aguon） 說。該公司在加州擁有超過300家牙科診所，包括Alhambra Modern Dentistry，其位置就在阿罕布拉購物中心（Alhambra Place），與法國美妝連鎖品牌絲芙蘭（ Sephora）及全美連鎖農夫超市Sprouts Farmers Market為鄰。

Alhambra Modern Dentistry 位於阿罕布拉購物中心的內部辦公空間。（洛杉磯時報/Myung J. Chun攝影)

這間牙醫診所服務的患者，以往可能得跑到醫療大樓才能洗牙。如今，它成為購物中心業態變革的象徵——疫情 期間的限制導致許多小型企業倒閉，促使房東引進各類醫療相關租戶來填補空置空間，並吸引顧客至其他店面消費。

隨著牙醫診所的需求增加，他們對選址的標準也更為嚴格。PDS Health偏好開設在當地居民經常光顧的社區型購物中心，最好能與目標超市（Target）、好市多（Costco）或沃爾瑪（ Walmart） 等大型零售商為鄰。

「我們也特別喜歡與超市同在一個購物中心，」阿古翁說，因為人們經常購買食品，而許多購物者是女性。「我們發現，家庭中的健康決策大多由女性主導，」他指出，「如果她們發現牙醫診所就開在便利的購物中心內，她們往往願意嘗試」。

總部位於內華達州的PDS Health會招募剛從牙醫學校畢業的年輕牙醫，並在全國各地為他們設立診所。許多患者是因急性牙痛臨時上門，或者是希望在住家附近找一位牙醫的居民。

疫情讓Medtail租戶崛起

牙科只是Medtail概念的一個範例，這一術語結合了「醫療」（Medical）與「零售」（Retail）。房地產顧問公司Cushman & Wakefield美洲區零售服務總裁斯卡迪納（Barrie Scardina）表示，自疫情導致強制停業以來，商場的租戶組成開始轉變，「Medtail」類型的租戶迅速崛起。

疫情初期，當所有非必要商家被迫關門時，醫療相關商家仍可營業並支付租金。房東因此發現，Medtail商家對疫情和通貨膨脹的抵抗力極強。最早進駐購物中心的Medtail租戶是急診診所，隨後是獸醫，接著是牙醫，現在健康產業正朝多個方向擴展。

位於阿罕布拉購物中心(Alhambra Place)的Alhambra Modern Dentistry（左）是越來越多進駐購物中心的醫療相關商家之一。（洛杉磯時報/Myung J. Chun攝影)

如今，精品健身房和連鎖健身中心已成為購物中心的常見租戶。斯卡迪納說，「我們還看到大量的護膚相關商家進駐」；周圍還可能有一系列健康服務，例如StretchLab：幫助顧客伸展，以緩解肌肉和關節疼痛、改善姿勢和減少壓力；Sweathouz，提供紅外線加熱桑拿、維生素C淋浴和冷水浴等；其他健康療法：包括針灸、瑜伽、紅光療法及含有維生素和礦物質的靜脈（IV） 營養點滴（據稱可緩解宿醉）。

未來，購物中心可能還會迎來一類與Semaglutide減重藥物相關的健康服務。過去兩年內，一個全新的產業正在成形，它完全圍繞著減重。購物中心未來可能會出現專門的減重診所，配備專科醫生，甚至提供健康生活指導，幫助人們維持減重成果。

當人們成功減重後，他們更可能成為購物中心健康產業的常客，例如健身房、冷水浴、按摩等服務。蕭尼西說：「我可以想像，顧客在商場裡運動後，來場冷水浴或按摩，最後再享用一頓健康餐點，所有這些服務都在步行範圍內。」他認為，對某些人來說，健康本身是一種獎勵，但對有能力消費的人而言，「健康也是一種娛樂」。

健康產業與購物中心的未來

Westfield Century City購物中心目前已設有UCLA醫療診所，提供急診、家庭醫學和其他專科服務。此外，Next Health這類會員制健康診所提供一系列服務，包括NAD療法（提升能量與清晰思維）、臭氧療法（減少炎症、增強免疫力）、美容醫學（肉毒桿菌、微針療法、荷爾蒙補充治療）。

在聖塔莫尼卡第三街步行街（Third Street Promenade），一群參加生日派對的年輕人正在Holey Moley迷你高爾夫球場遊玩。這座高爾夫球場的每一個球洞都設計得極具「Instagram 打卡」魅力。（洛杉磯時報/Genaro Molina攝影)

這些健康服務的吸引力在於，顧客往往一周來訪三到五次，也帶動其他零售商的業績。與傳統零售不同，醫療零售能為購物中心帶來新顧客，而不形成直接競爭。此外，購物中心還積極引入體驗型零售，例如匹克球、迷你高爾夫、保齡球、擲斧場等，來吸引追求社交娛樂的消費者。

有趣的是，隨著健康與養生產業的興起，甜點專賣店也在同步增長。根據美國商業地產投資信託公司Phillips Edison & Co.的報告，甜點店的開業數量在最近一年內增加50%，因為消費者仍渴望「平價的放縱」。

「早在疫情前，購物中心業者就已面臨租戶流失的挑戰，」斯卡迪納說，「如今，這些全新的商業模式為購物中心帶來新的活力」。

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周四刊出。

Getting a filling — at the mall. Why dentists and other wellness tenants are in big demand

https://www.latimes.com/business/story/2025-03-12/dentists-are-moving-into-the-mall