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巴奧／詹家姊妹網球女雙首輪 強碰衛冕軍捷克組合

記者曾思儒、劉肇育／台北26日電
連三度攜手挑戰五環聖殿的「詹家姊妹」詹詠然（右）與詹皓晴（左），首輪強碰東京奧運奪金的捷克名將組合雷茨科娃／絲妮柯娃。（本報資料照片）
連三度攜手挑戰五環聖殿的「詹家姊妹」詹詠然（右）與詹皓晴（左），首輪強碰東京奧運奪金的捷克名將組合雷茨科娃／絲妮柯娃。（本報資料照片）

巴黎奧運昨抽出網球籤表，連三度攜手挑戰五環聖殿的「詹家姊妹」詹詠然／詹皓晴中「籤王」，首輪強碰東京奧運奪金的捷克名將組合雷茨科娃／絲妮柯娃；謝淑薇和曹家宜的跨世代組合也有硬仗，八強假想敵就是列頭號種子的美國名將高芙／皮古拉，想挑戰隊史首面獎牌難度高。

奧運女雙共32籤，詹家姊妹第一場就碰衛冕軍，雷茨科娃和絲妮柯娃不但上屆獲得金牌，且一起拿過七座大滿貫女雙金盃。

倫敦奧運打進女雙八強的謝淑薇，重披中華隊戰袍攜手20歲小將曹家宜，跨世代組合奧運前在布拉格女網賽打進四強，奧運首輪碰羅馬尼亞妮可拉絲克／貝古，第二輪可能是烏克蘭柯莉塞娃／雅絲特蓮絲卡，再過關就可能碰美國頭號種子組合。

此外，射箭賽事25日舉行排名賽，中華隊男團最終取得第五種子，女團表現則不如預期射下第九種子，兩隊都將從12強賽射起，預計將對上英國與美國；至於個人排名部分男子選手以戴宇軒第24名最佳，女子隊則以雷千瑩第29名最佳，兩人也將搭檔在混雙出擊，因與荷蘭並列第16，27日要加賽才能確定是否晉級。

巴黎奧運射箭今年在法國知名景點榮軍院前廣場舉行，也是中華隊本屆奧運第一支登場比賽的代表隊。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 謝淑薇 烏克蘭

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