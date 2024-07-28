封面故事／長輩不認老、變得固執…我們該如何「談老」？

「你覺得我有什麼問題嗎？」與長輩親屬談論「老化」這類話題，就像在一片情感地雷區中行走。(圖／123RF)

81歲的拜登 在總統辯論中表現糟糕，他的年齡是大家討論的焦點，電視專家對此有無止盡的分析。

事實上，對於拜登精神健康的擔憂，促使政治光譜上各種位置的美國人都積極參與討論，讓曾經不得不面臨父母和親屬老化的人也產生了共鳴，激起了關於老化的重要對話，這不僅與拜登這樣的政治人物相關，也與普通人有關。

沒有真正的正確方式

心理治療師史蒂芬妮．薩基斯(Stephanie Sarkis)說：「我們確實希望確保在任的人在認知方面是沒問題的。」儘管總體上在談論老化和其影響方面「沒有真正正確的方式」，但有富有成效以及更好的方式來處理這一問題。

拜登的聲音在辯論一開始就顯得沙啞，他講話結結巴巴，必須糾正自己，有時難以跟上，在某個時刻，他似乎失去思路，停止說話並以「我們終於擊敗了聯邦醫療保險 (Medicare)」這一令人困惑的話語作結。

拜登宣布退選前，他的糟糕表現讓大家質疑拜登的身心適合再就任四年嗎？還是說高齡帶來的挑戰阻礙了他的工作表現？這些都是猜測性的問題。

白宮新聞秘書尚皮耶(Karine Jean-Pierre)曾表示，拜登每年都會接受廣泛的體檢，辯論當時他正好感冒了，還受到時差的影響，稱他已經看過三次神經科醫師。

如果拜登只是一般的公民，外界的這種刺探可能是粗魯且不合適的行為，但當涉及政治人物時，專家表示由於他們在社會上擁有的權力，政治人物有責任公開他們的健康狀況。

許多醫療專家積極討論公眾人物的話題，治療師和Podcast主持人艾美．莫林(Amy Morin)告訴今日美國(USA TODAY)：「醫療衛生專業人員在遠端診斷人是不道德的，無論對象是名人或政治人物。」「但重要的是，確保握有權力的人獲得專業人士的治療，以確保他們仍有能力履行職責。」

拜登不是唯一一位健康和年齡問題引起公眾關注的政治人物，川普和拜登都是兩大黨歷史上競選總統最年老的候選人。川普在任期間，他的認知檢測成為公共利益的焦點；去年麥康諾 (Mitch McConnell)在一次記者會上突然停止說話的場面，讓許多人，包括他的同僚等質疑，麥康諾的健康是否出了問題。

印第安納大學(Indiana University)管理與社會政策副教授佛頓(Brad Fulton)告訴USA TODAY：「政治領袖的健康可能會直接影響他們履行職責的能力。在這些情況下，公眾對於他們的健康狀況可能有合理的知情權利。然而，這類討論應該避免猜測和聳人聽聞。」

給予支持並陪同就醫

辯論結束後，拜登一度堅持繼續參選，對一些人來說，拜登堅持的態度並不陌生，就像是你年邁的祖母拒絕停止駕駛，或是祖父抗拒搬進生活輔助設施那樣，即使他真的有需要。

當時有一名網友在X上說：「有沒有人覺得拜登的情況就像要讓年老的親人放棄他們的駕照那般掙扎，即使他們漸漸讓自己和他人置於危險中，他們還是拒絕這樣做。」

要讓年老的親人放棄他們的駕照，是困難的事；有人以此比喻要拜登退選但他一度拒絕，不難理解。(圖／123RF)

與親屬談論這類話題就像在一片情感地雷區中行走，對此，薩基斯提供了一些建議。

「更加關注支持這個人，而不是要做到正確。」其中一個辦法是陪親人去就醫，在醫師在場時談論這一問題，讓專業人士支持你的說法，並解釋實際情況，「要對自己寬容，這是艱難的時刻，有時沒有好的答案。」