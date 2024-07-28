城市傳真／登上卡爾文森號核動力航母 超震撼

隱形戰機F35。（圖皆由作者提供）

5月27日一早，晴空萬里，趁國殤日(Memorial Day)長假日，我駕車直奔洛杉磯長堤 海灘軍港碼頭，參加美國海軍艦隊周(LA Fleet Week)活動，將參觀卡爾文森號核動力航空母艦((USS Carl Vinson CVN-70)。沿著710公路，約半小時即抵達長堤海灘，碼頭邊停靠一艘萬噸級大遊輪，馬路人行道上已排成「長龍」，等候大型載客旅遊車接駁至軍用碼頭。

卡爾文森號核動力航空母艦真像一個超級龐然大物「擋」在眼前，威武挺拔。（圖皆由作者提供）

★龐然大物 一望無際

足足等了一個多小時，經過駕照 核查，隨身用品「安全過慮」，我隨身帶尼康照相機竟也能「平安過關」。卡爾文森號核動力航空母艦真像一個超級龐然大物「擋」在眼前，艦體看過去給人「一望無際」的感覺，英姿颯爽，威武挺拔。幾個美國海軍軍官和水兵穿著白色軍服，站在登艦入口處迎候人們上艦。

我沿著航空母艦的舷梯，一級一級向上攀登，終於第一次登上了卡爾文森號核動力航空母艦。進入機艙，猶如一個「水上軍用大倉庫」，據說這裡還能停靠數架神祕戰機呢。我跟隨隊伍由東朝西穿過航空母艦「心臟」，艙內插滿了五顏六色的彩旗，艙中央並排懸掛著一面巨幅美國星條旗和一面巨幅卡爾文森號核動力航空母艦印著艦徽的艦旗，深藍色底，黃色邊框，一隻黃色羽毛鴿子，身上披著星條旗，展翅在V型航母上，圖案正中寫著：「CVN70」。

機艙一處，還豎立箸三塊看板，介紹卡爾文森號核動力航空母艦艦長及其官兵，並配有名字和照片，還有航母的簡介，讓參觀者對航母有更深層瞭解。我們走過一座座高密度機房，最後來到艦艉，進入錨鏈艙，粗壯錨鏈讓人眼見為實，嘆為觀止，這是航母的鎮「艦」之寶。

在水兵引路下，又攀登好幾個艙內舷梯，彎彎曲曲，終於登上航空母艦的甲板。突然眼前一亮，藍天白雲下，甲板正如一個大飛機場，甲板上停放著四架不同機型的飛機，令人大開眼界，並感到震撼。

★隱形機F35 原形畢露

我走近隱形戰機F35，在陽光照射下，隱形戰機脫下神祕的外衣，原形畢露，像一隻大黑鷹在甲板上棲息。這款空中「黑色幽靈」，我第一次見識。但今年元旦慶祝新年帕薩迪納玫瑰花車遊行時，我曾目睹B2隱形戰略轟炸機呼嘯而過，我並用照相機拍下它隙間而過的美麗身形。如今能與不同型號的隱形戰機面對面，自然有一種親切感。我迅即舉起相機，拍下靜態的隱形戰機。兩張照片，一「動」一「靜」，配對成雙，我還真有點心滿意足，得意洋洋。

「鷹眼」空中預警飛機。（圖皆由作者提供）

眼前這架「鷹眼」空中預警飛機，白色機身，深墨色機頭上有一個彩色星條旗圖案，並有「600」的標識，飛行員機艙前畫著一道寬紅帶，機背圓形雷達罩，左右一對黑色螺旋槳，看上去就是一架不同凡響的黑科技神祕戰機。航空母艦在戰時，預警飛機猶如一隻海上巨鷹，具有火眼金睛的特異功能，能監視發現海上和空中突如其來的危險目標，指揮艦載戰鬥機給予快速反應，摧毀並挫敗來自海、空及地面的火力。

「超級大黃蜂」戰鬥機。（圖皆由作者提供）

航母可搭載90多架不同型號艦載機，活似一個「海上移動軍用基地」。（圖皆由作者提供）

★老牌航母 屢立戰功

而「超級大黃蜂」戰鬥機是卡爾文森號核動力航空母艦上「王牌」戰鬥機，是「全天候」對空、對地戰機。目前，這類戰鬥機在航母戰機群中仍是「領跑者」，獨領風騷。航空母艦上的海鷹直升機也特別引人關注，也是具有較強攻擊性的「武裝直升機」。航母可搭載90多架不同型號艦載機，活似一個「海上移動軍用基地」。300多米長的甲板上裝有飛機起飛彈射裝置，讓飛機可自由在航母上起飛與降落。再說，航母上配置了飛彈發射及攔擊系統，超前武力，火力強悍。

海鷹直升機。（圖皆由作者提供）

卡爾文森號核動力航空母艦是美國十多艘現役艘航空母艦中的「老牌航母」，在海上服役已超過44年。這艘航母1980年正式下水，在海上經歷驚濤駭浪，屢立戰功，可謂久經沙場。最令人津津樂道的「軍事行動」，是2011年5月1日，卡爾文森號核動力航空母艦正駐紮在波斯灣執行任務。美國海軍特種作戰隊—「海豹突擊隊」搭乘兩架隱身黑鷹直升機，穿越巴基斯坦人口稠密區，突襲911事件的頭號嫌犯賓拉登住所，成功將他擊斃。而賓拉登最後結局，正是將他的屍體運回卡爾文森號航空母艦，再駛向北阿拉伯海，進行海葬。

高高聳立的指揮塔，約有七八層樓高，頂天立地，似航母的巨型「地標」。（圖皆由作者提供）

卡爾文森號核動力航空母艦現已步入「不惑之年」，預計該航母再南征北戰十餘年，至2033年即為美國海軍第三代核動力航空母艦—福特級的新航母所「頂替」，走入軍事博物館 。所幸，如今我能穿過航母漫長的機艙，窺探「海上巨獸」的五臟六腑，目睹其神祕的庫房；我登上甲板，昂首闊步，環視每一架載艦機的風采。高高聳立的指揮塔，約有七、八層樓高，頂天立地，似航母的巨型「地標」，在陽光下熠熠生輝，威風凜凜。此時此刻，我精神煥發，與航母也愈來愈貼近了。

不少青少年還爬上坦克車，與美國大兵熱烈互動。（圖皆由作者提供）

★兵器遊園會 有看頭

我依依不捨地從舷梯走下航母，出口處攤位上擺滿了航母紀念品，有鴨舌帽、徽章、冰箱貼、小錢包、T恤等琳瑯滿目，每件紀念品都頗有特色。我精心挑選了一件紅色T恤，上面印有卡爾文森號核動力航空母艦圓形Logo，特具意義。

野戰炮。（圖皆由作者提供）

美國海軍艦隊周節目豐富多彩，除了登艦參觀航母外，還在碼頭上舉行「兵器遊園會」，擺滿了幾十個帳篷攤位供遊客參觀。我興致勃勃走進「兵器大世界」，一些平日罕見的輪式步兵戰車、無人機、悍馬軍車、坦克車等一一展示在民眾面前。烈日下，身著草綠色軍服的美國陸軍大兵，為民眾展示野戰炮的裝彈射擊；不少青少年還爬上坦克車，與美國大兵熱烈互動。我在美國大兵攙扶下爬上一架軍用直升機，嘗試一下做軍人的滋味。我還戴上鋼盔，背起一把重機槍，一副老軍人的模樣，還真有點返老還童的感覺。