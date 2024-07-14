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料理功夫／印度風味義式玉棋

smarthousewife

義式馬鈴薯糰子（Gnocchi，又稱「玉棋」），顧名思義，馬鈴薯是主要成分，市面上有產品加入白花椰菜來取代部分的馬鈴薯，使它更具健康概念。馬鈴薯，是歐洲人攝取維生素C的主要來源，有助於心臟健康、降低血壓、提升免疫力；白花椰菜，十字花科植物，防癌的首選，富含膳食纖維並有抗氧化作用。

而其中調味的「Pav Bhaji醬」是印度非常受歡迎的小吃香料調味醬，其成分有香菜籽、孜然籽、黑荳蔻、八角茴香、綠荳蔻、茴香籽、薑、紅辣椒、黑胡椒、肉桂、丁香和芒果乾粉，可說是集香料之大成於一身。搭配番茄、綠花菜和玉棋，是印度古文明的香料與義大利傳統美食交鋒，東西方匯聚一堂，創造出絕妙好滋味，喜歡嘗鮮的人，不容錯過。

材料：

番茄、冷凍綠花菜、玉棋、水。

調味料：

橄欖油、印度Pav Bhaji醬。

做法：

1.番茄洗淨，切小塊；冷凍綠花菜，置於室溫，汆燙後備用。

2.炒鍋，熱鍋，放入橄欖油，倒入玉棋煎約二至三分鐘，上色後盛起，備用。

3.接著，倒入番茄和水燜煮。

4.待番茄煮軟，倒入印度Pav Bhaji醬料，稍做攪拌，然後加入玉棋攪拌均勻，繼續燉煮。

5.起鍋前一分鐘，放入綠花菜翻炒，使菜肴與醬汁充分融合，即可盛盤上桌。

油煎上色的玉棋
油煎上色的玉棋


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