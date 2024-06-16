料理功夫／南瓜蒸絞肉

我中年後才愛上南瓜的美味，小時候因媽咪不愛吃，餐桌上幾乎沒出現過南瓜料理。我某日收到好友寄來的一顆大南瓜，不知道如何烹調，放著都快忘記時，家人提醒可以做成餐廳的南瓜濃湯，從此便成了我們家的愛用食材。

南瓜是種營養密度很高的食物，熱量低，一碗（250克）不到50大卡，且具有飽足感，讓家人吃下營養，一點不難，於是我的南瓜絞肉出爐了。

材料：

南瓜150g、絞肉500g、蛋一顆、洋蔥四分之一顆、鹽適量、砂糖適量、醬油適量、米酒一匙。

做法：

1.南瓜去皮切絲或切丁或是刨成絲皆可，洋蔥切丁備用。

2.把絞肉、南瓜絲、洋蔥丁放入碗中，加入所有材料，打顆蛋攪拌均勻即可。

3.攪拌至有黏性，靜置10分鐘放入容器中。

4.放入冒煙蒸鍋中，中火蒸約25～30分鐘，時間到了續悶5分鐘，之後倒扣入盤即可享用。

PS：有菜有肉還加了一顆雞蛋 ，非常適合大人、小孩食用。





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