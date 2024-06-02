料理功夫／古早味瓜仔肉

滷肉是家庭常見菜餚，但是從肉塊的大小、附加的滷味，到醬汁的味道⋯⋯都可讓這道家常菜成為自家獨特的風味料理。孩子們不愛吃肥肉，又喜歡豆干、滷蛋和甜甜的口味，於是媽媽絞盡腦汁，端出一道鹹香下飯的瓜仔肉，滿足一家大小的味蕾！

材料：

雞蛋 12顆、炸豆皮半盒、黑瓜罐頭半罐、五香豆腐干一盒、黑豚豬絞肉一盒、蒜蓉。

調味料：鹽、薄鹽醬油、醬油膏、蒜鹽、白胡椒粉、米酒。

做法：

1.洗淨冰箱拿出來的雞蛋，直接下冷水鍋，水量要蓋過雞蛋，水滾後轉小火續煮10分鐘，關火撈出雞蛋放入冰水鍋，即可輕鬆剝殼。剝好殼的蛋放入保鮮袋，用叉子在每顆蛋微微戳洞，倒入等量醬油和醬油膏，淹過雞蛋，再撒入少許蒜鹽，封緊封口，搖勻雞蛋和醬料，放入冰箱，冷藏3～5小時使之入味。

2.煮一鍋水，水滾後加入一匙鹽，放入豆干和豆皮續煮5分鐘，撈起備用，可去除雜質和豆腥味，讓後續滷製更入味。

3.取一電鍋內鍋，放入豬絞肉，倒入半罐黑瓜和醬汁，黑瓜剪小塊狀，加入兩大匙蒜蓉，米酒一匙，白胡椒粉適量，攪拌均勻，加入做法二的豆干和豆皮，再加入做法一的雞蛋（連同醬料），再補些醬油，使全部滷料上色均勻，放入電鍋，外鍋加兩米杯水，蓋上鍋蓋，按下開關，蒸煮到開關跳起來，再燜10分鐘，即可盛盤上桌。

小叮嚀：

做法一中，用叉子在每顆蛋微微戳洞可以讓滷汁更加滲透，加速入味。

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