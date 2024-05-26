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百科／大蒜快速去皮 微波爐20秒輕鬆搞定

編譯周靜芝
如何為大蒜去皮，有許多小訣竅。(圖／123RF)
如何為大蒜去皮，有許多小訣竅。(圖／123RF)

給大蒜去皮，是烹飪過程中的「必要之惡」。有時，把大蒜層層剝開就像是一次充滿挑戰的旅程，但想到食物的美味，一切也就值得了。

「今日美國報」(USA Today)報導，無論手中食譜需要多少大蒜，沒有人願意花太多時間去皮；雖然有許多小訣竅可以快速剝去蒜皮而不致造成廚房的混亂，但有些方法比其他的更有效。以下是兩種方法，讓你下次在大展廚藝時，能毫不猶豫地多放些這個對健康大有益處的好物。

第一種方法是使用微波爐，整顆大蒜約加熱20秒，稍微冷卻讓它不致燙手後，剝開取出蒜瓣，接著便可輕鬆去除蒜皮。

這種方法也適用於單顆蒜瓣。只需切掉底部，放入微波爐專用容器中，加熱10-15秒即可；冷卻後，即可輕鬆剝掉外皮。若不想讓檯面上到處都是大蒜皮，可準備個盤子或紙巾接住所有碎片，便能省去不少清理工作。

如果想不用微波爐就能輕易剝去大蒜皮，還有另一個簡單的方法是：搖一搖。將單顆蒜瓣放入容器或罐子內，蓋上蓋子，然後用力搖晃，外皮就會立刻脫落。

耶魯大學兒童醫院營養師納斯鮑姆(Ilisa Nussbaum)指出，大蒜也是蔬菜的一種，不僅能為喜愛的菜餚增添風味，還對身體有諸多好處；因為大蒜含有大量抗氧化劑「大蒜素」(allincin)，具有減少發炎、殺菌作用，可保護細胞免受損傷。

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