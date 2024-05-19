亞裔傳統月／從被歧視變成標竿 劉季高回望華人醫生奮鬥史

作為紐約內科及內分泌專科醫生，劉季高畢業於當年的台灣大學植物系，隨後來美相繼在聖母大學、康乃爾大學和史丹福大學 進修成為博士。

1981年，劉季高進入紐約長老會下城醫院(Presbyterian Lower Manhattan Hospital)，但彼時常有不公景象。他回憶說，由於該醫院靠近華埠 ，患者中近80%為華人 ，但職員對華人醫生和病患「非常歧視」，常常忽略其需求，認為他們智識有限，還搶占同事主刀名額。

當時，下城醫院華人醫醫護僅約32人，接受本地教育的更是屈指可數。劉季高表示，「幾乎人人都有被區別對待的經歷，但願意表達不滿的很少，因為害怕被報復或影響職業生涯」。儘管如此，為改變現狀，劉季高成立CAIPA(亞美醫師協會)的前身「中國醫師協會」，因相信「只要團結，就會有真正的力量」。

1996年，醫師協會成為獨立執業協會並更名CAIPA。同為董事長的劉季高介紹說，如今CAIPA已有近1300位醫師成員，以及旗下188個專科診所，服務大紐約區50萬位病人，且急診率和住院率均比同行低40%和60%。過去四年，CAIPA均被評為全州效率最佳醫生團體。

然而，劉季高坦言「還要繼續努力」。他說，目前華人社區還存在多個問題，如語言障礙、文化誤解以及對於某些醫療程序信任度不足，但最重要的是對臨終關懷的態度。劉季高指出，雖此概念在本土早已成熟，但華人接受度仍有限、甚至避談，導致即將離世的親人遭受痛苦和失去尊嚴。

為此，CAIPA和多個「居家護理(House-based)計畫」聯絡，並與數百醫生進行外展活動。劉季高還說，CAIPA本年將繼續推行長者病患的家庭護理，簡稱「PACE」項目，從而改變部分患者不願外出導致疾病無法預防的現況。另外，CAIPA 持續進行的項目有心理健康、患者支持和社區資源整合等。去年，CAIPA便在不同社區完成近2萬次個診服務。

展望未來，劉季高強調，華人作為人數愈來愈大的群體，健康狀況和影響不可忽視，針對華人的獨立研究則仍需要。他舉例說，糖尿病等疾病是華人中最嚴重的流行病之一，證明文化和社會背景對健康有直接影響；若有更多華人參與和成為研究對象，對未來疾病治療和製藥都將有全面的影響，如失智症等。

劉季高還表示，如今許多華人已是不同醫學領域翹楚，他們的努力和成就鼓舞了後輩，也為未來的健康科學開創了新的可能性，未來「願我們共同努力，為華人社區的健康發展添磚加瓦，讓每一位華人都能享受到更美好、更健康的未來」。