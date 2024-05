談藝／藝術 烏克蘭的秘密武器

烏克蘭知名雕塑家米哈伊爾·雷瓦以另一種方式:抗議藝術,讓世人關注這場戰爭的殘酷。(取自維基共享資源)

俄烏戰爭開打逾兩年,正當戰事陷入膠著,烏克蘭 苦候外援之際,參、眾兩院通過的援外法案,算是為烏國打了一劑強心針。除了殺戮戰場上的軍事裝備之外,「華盛頓郵報」(Washington Post)記者胡莎斯卡(Anna Husarska)日前以「烏克蘭的秘密武器:藝術」為題,介紹烏克蘭知名雕塑家米哈伊爾·雷瓦(Mikhail Reva),報導他在俄國入侵烏克蘭後,開始以另一種方式:抗議藝術,讓世人關注這場戰爭的殘酷。

雷瓦雕塑 展現戰爭殘酷

雷瓦曾說,藝術是凝固時間的工具,他必須為這場悲劇創作紀念作品。2022年2月24日,當俄羅斯 對烏克蘭發動攻擊時,雷瓦正在中部靠近前線的城市第聶伯羅(Dnipro)製作一座噴泉;他以創作公共藝術而聞名,這些尺寸超大、充滿童趣的作品,遍布烏克蘭各地的公園廣場,並散見於他南部的家鄉奧德薩(Odessa)。

但戰爭改變了這一切,「洛杉磯時報」(Los Angles Times)報導,這位63歲的雕塑家開始戴上焊工面具,遮住他和藹的面容,工作台上擺著一些暗黑的素材:鋸齒狀的導彈碎片、凹陷的彈殼、扭曲的大塊彈片,隨時都可組成高聳、具魔力般的作品,反映出一個被顛覆的世界。雷瓦表示,對他來說,就像是在拼一幅巨大的拼圖,一幅由恐怖與混亂組成的拼圖;這也是戰爭下烏克蘭人民的生活,「看看我們的生活變成了什麼樣子」。

不論是在他位於黑海之濱像洞穴般的工作室,或是在奧德薩市中心的工作室兼展示空間,戰爭彷彿近在眼前。在某個角落,一個猙獰的龍形雕塑是用俄羅斯軍車的殘破車頂拼成的;另一處,一隻巨大的貓頭鷹翅膀是用畸形的迫擊砲尾翼變出來的。而另一件作品中的金屬星芒,象徵的是一場爆炸,但標題為「花開」(Blossom),蒼涼地提醒人們,戰爭的暴力可以荒誕地呼應自然之美。

米哈伊爾·雷瓦的作品,利用砲彈等殘骸打造。 (美聯社)

彈殼殘骸 成了創作素材

2022年,雷瓦的鄉間別墅被俄羅斯導彈擊中受損,讓他萌生了將這座「廢墟」重新用於藝術創作的念頭。當時雷瓦人在基輔郊區的布查(Bucha),俄軍撤退後,那裡發生了戰爭中第一波令人震驚的暴行。調查人員記錄下當年2月俄羅斯入侵之初,占領烏克蘭首都附近城鎮長達一個月期間,對數百名平民施行的殺戮、酷刑與性侵。雷瓦說,當得知那裡發生了什麼事時,他甚至都不知該如何表達心中的震驚與憤怒;他想若是言語難以形容,一定還有其他的方法。

烏克蘭知名雕塑家米哈伊爾·雷瓦(右)的作品,傳達他的鄉間別墅被俄羅斯襲擊摧毀。。 (美聯社)

當雷瓦回到奧德薩附近的海濱度假勝地扎托卡(Zatoka)時,一位鄰居從他們已被炸毀的別墅附近,收集了些廢彈殼與殘骸碎片交給了他,讓雷瓦突然意識找到了新的創作媒材。他說,對他來說,現在所使用的這些戰爭廢棄物,都是「寶藏」。據雷瓦估計,他已利用了約2噸的武器殘餘和俄羅斯無人機,以及導彈襲擊城鎮時留下的殘骸。在烏克蘭軍方的安排下,這些危險的戰爭殘骸被安全地進行了再利用,成為雷瓦的創作素材。

就像小說家描述筆下的人物,彷彿有了自己的生命,據雷瓦的說法,他的戰時藝術(wartime art)更多的是來自瞬間的靈光乍現,而非精心設想的計畫。剛開始他是把這些碎片分層放置,然後慢慢發現它們可以呈現的形狀,例如那隻巨型貓頭鷹的眼睛和尖喙,幾乎都是偶然的產物。

烏克蘭知名雕塑家米哈伊爾·雷瓦的作品,他說「當導彈突襲我們的房子、別墅時,鄰居們收集了導彈的碎片,我用這些碎片來比喻祖國遭受的苦難」。 (美聯社)

透過作品 加入抗俄行列

在他的創作中,雷瓦傳遞著憤怒,就像他的焊槍飛濺的火花般熾熱。正如雷瓦所說,他透過自己的作品加入了抵抗俄軍的行列。雷瓦先是用墨水與顏料在紙上吶喊,後來又把這些武器殘骸焊接成巨大的金屬雕塑。他製作了一隻高達12英尺的俄羅斯熊,名為「戰爭野獸摩洛」(Moloch, the Beast of War,譯註:摩洛是古代中東地區迦南人所崇奉的神靈,信徒以兒童為犧牲向他獻祭);熊象徵俄羅斯,雷瓦說,所有人都是某個人與他變態野心的人質,他指的是普亭 。此外,雷瓦將收集的廢彈殼製成一個重達1200磅的俄羅斯嵌套娃娃,名為「俄羅斯紀念品」(Russian Souvenir)。

在俄羅斯全面入侵兩年餘,戰爭仍是雷瓦創作一條源源不絕的補給線,像是海上永不止息的浪潮,翻騰沖刷出新的漂浮廢棄物。奧德薩是座優雅的帝國古都,有「黑海明珠」(jewel of the Black Sea)之稱,某種程度上因此免於直接遭到攻擊,但這種情況後來也發生了變化。

去年7月,就在俄羅斯退出國際支持、允許烏克蘭重要穀物行經黑海的倡議之後,奧德薩巴洛克風格的市中心、也是聯合國教科文組織指定的瀕危遺址,首次遭到俄羅斯導彈襲擊。持續不斷的轟炸摧毀了博物館、別墅與古老的科學家之家(House of Scientists)等歷史建築;科學家之家位於一座19世紀的宮殿中,曾屬於俄羅斯貴族托爾斯泰(Tolstoy)家族。雷瓦在九樓的公寓目睹了奧德薩最古老、最大的天主教主教座堂(Cathedral of the Transfiguration)一夕之間灰飛煙滅。

奧德薩最古老、最大的天主教主教座堂遭俄羅斯砲擊。烏克蘭總統澤倫斯基(右)和希臘總理米佐塔基斯會面後在此舉行記者會。(美聯社)

古都被毀 激起居民憤怒

最近的一次彈雨,來自艦對岸導彈、無人機與巡航導彈,激起了當地居民對俄羅斯侵略者的憤怒。市長特克哈諾夫(Gennadiy Trukhanov)在戰爭前被認為是莫斯科的堅定支持者,也發布了一段影片抨擊克里姆林宮,怒斥「如果你們知道奧德薩有多恨你們就好了,你們一定不瞭解奧德薩人,你們不會擊垮我們,只會讓我們更加憤怒」。

奧德薩最古老、最大的天主教主教座堂遭俄羅斯砲擊摧毀。(美聯社)

奧德薩在18世紀被俄羅斯女皇凱瑟琳大帝打造為一座國際港,與帝國歷史有著錯綜複雜的聯結,尤其是在30多年前蘇聯解體、烏克蘭獨立後,城市入口的古典主義建築地標「波坦金階梯」(Potemkin Stairs)附近有座氣勢恢宏的凱瑟琳雕像,直到2022年底才被烏克蘭當局拆除。

烏克蘭總統澤倫斯基(右)和希臘總理米佐塔基斯(右二)參觀遭俄羅斯砲擊而受損的奧德薩最古老、最大的天主教主教座堂的模型。(歐新社)

雷瓦也承認自己是俄羅斯世界的產物。他出生於1960年,當時烏克蘭還是蘇聯成員國之一,他是克里米亞半島人,而該地區在近十年前被普亭強占併吞。他在聖彼得堡的一所菁英藝術學校度過了成長歲月,但他希望永遠不要再見到這座城市。

曾經親俄 期待普亭改革

雷瓦的職業生涯始於一些來自政府委託的藝術創作,現在他認為這些作品虛假而缺乏靈魂。20多年前,在與克里姆林宮友好的烏克蘭政府授意下,他製作了一個銀質小日晷,將其贈送給普亭,據說一直被放在普亭的辦公桌上;當時許多西方人士認為普亭是個可期待的改革派。

和他那一代的許多奧德薩人一樣,雷瓦在日常生活中使用俄語。他說,改用烏克蘭語對年輕人來說更容易,因為烏克蘭大部分地區都鼓勵改用烏克蘭語。雷瓦自豪地表示,他已成年的女兒住在基輔、也是位藝術家,現在父女幾乎只用烏克蘭語交談。

1993年紀念奧德薩200周年的「生命之源」噴泉。(取自維基共享資源)

雷瓦指出,在這場戰爭中,幾乎沒有一個家庭倖免於難,他的作品汲取了每個人的悲傷。俄羅斯入侵後不久,他就將年邁的母親瓦倫蒂娜(Valentina)送出國,以確保安全;但她在89歲去世前身體急遽衰退,他將這歸咎於被迫離鄉背井所帶來的憂傷與壓力。他說,當他注視著母親的雙眼,彷彿看到那個在二次大戰中存活下來小女孩的恐懼。這場戰爭奪走了雷瓦最寶貴的東西,他說,如果母親能留在奧德薩,或許她今天還活著。

奧德薩城市入口的古典主義建築地標「波坦金階梯」(Potemkin Stairs),烏克蘭人舉著巨大的國旗慶祝憲法日。(路透)

雷瓦與奧德薩的淵源來自於家庭,特別是他對母親和船長父親的回憶;他說,是父親教會他眺望神秘的地平線。他認為自己的祖先是猶太人、希臘人與克里米亞韃靼人的混合體,彷彿是這座有著豐富傳統城市的縮影;他說,全世界沒有任何一個地方能像奧德薩這樣,而這座城市也早已接納了他。遊客與當地人都喜愛與他取材於當地傳說的知名作品自拍,在一條大街上,人們爭相坐在一把特大號的椅子上;這是雷瓦向前蘇聯時期由兩位奧德薩作家所撰寫的諷刺小說致敬,書中描述了人們為搶得藏在餐廳椅子中的珠寶,而展開赤裸裸地爭奪戰。

烏人精神 黑暗時刻生輝

雷瓦另一個在和平時期備受喜愛的裝置藝術是座大型、華麗的門框,仿照奧德薩一座古老宅邸的門框設計而成。如今,這座豎立於黑海之濱的門框,被賦予了具威脅性的意義:俄羅斯軍艦從海上向這座城市發射導彈。

雷瓦說,他相信奧德薩獨有的樂天、冷嘲與具魅力的靈魂,會在戰爭中倖存下來;而他有時也會想,自己是否還能回到所謂的浪漫主義與樂觀主義的早期作品中。他已開始考慮在布查等地設計大型紀念碑,他說,他不是一個喜歡「鑄劍為犁」的人,也許有一天他會這麼做,但不是現在。

烏克蘭知名雕塑家米哈伊爾·雷瓦正在為2024威尼斯雙年展準備一件巨型雕塑作品,金屬製成的黑框眼鏡上密密嵌著子彈殼及以彈頭製成的花朵,鏡架上則是累累彈孔。(取自雷瓦IG)

雷瓦目前正在為2024威尼斯雙年展準備一件巨型雕塑作品,金屬製成的黑框眼鏡上密密嵌著子彈殼及以彈頭製成的花朵,鏡架上則是累累彈孔。胡莎斯卡表示,雷瓦的作品就像烏克蘭人的精神一樣,即使在最黑暗的時刻也能熠熠生輝。