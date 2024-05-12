醫師的話／10個腎病患 9個不知病情

幾乎三分之一、3700萬的美國成年人，都有不同程度慢性腎臟病的問題。(圖／123RF)

腎臟疾病是一種慢性進行性的疾病，影響全世界10%的人口，估計超過8億人。尤其是在老年人、女性、和少數民族以及患有糖尿病，和高血壓 中的人更為常見。

根據國家衛生機構的估計，幾乎三分之一(3700萬)的美國成年人，都有不同程度慢性腎臟病的問題。其中90%的人不了解自己的病情，因為一般人對腎臟病的檢測 和診斷的重要性了解不多。

Q1：腎臟為什麼會衰竭？

A1：腎臟是身體中非常重要的器官，負責清除體內的廢物、毒素和不需要的水分。可以平衡血液中的鈉、磷和鉀各種礦物質的平衡。還能釋放荷爾蒙來幫助控制血壓、調節貧血，並保持骨骼的強壯。腎臟中需要排出的廢物和毒素須經過濾絲球過濾而變成尿液。當腎臟功能受損的時候，就無法正常過濾血液，結果尿毒、尿液和體內的廢物日積月累堆積，造成嚴重的健康問題。

Q2：怎麼知道有慢性腎臟病？

A2：許多人在腎臟病慢性進展之中沒有任何的症狀，等到嚴重受損時才會發現症狀。目前，只有血液和尿液檢查是診斷腎臟疾病的唯一方法。

引起慢性腎臟病的原因，通常是因為長期的發炎、慢性疾病，糖尿病和高血壓、或因尿管阻塞等情況。萬一腎絲球受損超過三個月，就可能導致腎臟在結構或功能方面發生永久性的病變。一般來說，只要是腎絲球濾過率(GFR, ml/min/1.73m2) 少於60，連續三月之久，再加上出現蛋白尿、血尿，不正常核磁共振照影等，就是慢性腎臟病。

在病理上，慢性腎臟病按照腎絲球濾過率而分為五期。不同年紀的人略有不同。

•第1期：腎功能正常但有腎臟實質傷害，如微量蛋白尿者。GFR：≧90 ml /min/1.73 m2

•第2期：輕度慢性腎功能障礙且有腎臟實質傷害，如微量蛋白尿者。GFR：60 - 89 ml/min/1.73 m2

•第3期：中度慢性腎功能障礙，GFR：30 - 59 ml/min/1.73 m2

•第4期：重度慢性腎衰竭，GFR：15 - 29 ml/min/1.73 m2

•第5期：末期腎衰竭，GFR：＜15 ml/min/1.73 m2

Q3：70歲以上的老人的腎絲球過濾率，多少算正常？

A3：腎絲球過濾率會隨著年紀而逐漸降低，根據腎臟學會的數據。正常健康的人，40到49歲應該在99左右，50到59歲應該在93。60到69歲應該在85左右而70歲以上的人要在75左右。

Q4：慢性腎臟病(腎衰竭)能治好嗎？

A4：根據病因，有些種類的腎臟疾病是可以治療的。但是腎衰竭或者說是慢性腎臟病末期通常無法治癒。在醫療方面，盡量幫助控制徵兆和症狀，減少併發症 和減緩疾病進展。

Q5：慢性腎臟病的患者能夠長壽嗎？

A5：根據國家健康機構的調查，許多患有慢性腎臟病，也就是前期腎衰竭的病人不會受到疾病過度影響，雖然腎臟已經發生了部分損傷無法修復，但是並不一定會惡化，若是控制得當，50%不會達到腎衰竭末期階段。

Q6：中度慢性腎臟病是否可治好？

A6：第三期慢性腎病無法治癒，但可透過血管緊張素轉換酶 (ACE) 抑制劑和血管張力素受體阻斷劑 (ARB)和現的SGLT2 (Sodium-glucose cotransporter-2 )鈉-葡萄糖協同轉運蛋白-2抑制劑等治療來減緩惡化。第三期慢性腎病患者適當診治之後，通常不會進一步惡化，也不需要進行透析。

Q7：應該如何讓腎功能增倍？

A7：按照妙佑診所(Mayo Clinic，前譯梅約診所)過去30年的臨床經驗分享的建議：

1、平常飲用室溫過濾水：腎絲球是最重要的過濾器官，身體中的尿素尿毒還有廢物礦物質需要排出體外，都必須經過水分進出才能達到目的。除了白開水以外，其他任何飲料都有高含量的磷、鈉和鉀，不利於腎臟的礦物質。

2、不可隨便服用藥物，特別是非處方藥：臨床研究發現一般非處方藥治療頭痛、疼痛、發燒或感冒的藥物。比如說，非類固醇類抗發炎藥物(NSAID)。長期服用之下會造成慢性腎臟病，在脫水或血壓低的時候服用還可能導致急性腎臟病。

3、每個星期至少隔一天運動一次每次30分鐘：根據多種健康雜誌文獻的統合分析，與對照組相比，有氧運動對腎臟的保護以及慢性腎臟病患者都有不可忽視的好處。特別是在腎𢇁球濾過率，血清肌酸酐、24小時尿蛋白量和尿素氮的平均值都有顯著的改善。

Q8：每天到底喝多少水才算適當？

A8：肝臟和腎臟都有舉足輕重的關係，特別是腎臟需要足夠的水，才能將代謝廢物，食物中油鹽和毒素排出體外，減少肝臟和腎臟的負擔。

Q9：到底要喝多少水才是剛剛好？

A9：大致算來應該是體重的3%到4%左右。舉例來說，60公斤的人×3-4等於1800到2400CC。運動之前和運動之後都必須要喝8盎司的水，否則會造成身體脫水，損壞腎臟。

Q10：改善腎功能最佳的運動是什麼？

A10：有氧運動和功能運動是最佳的選擇，舉例來說如騎自行車、步行、慢跑、游泳等都是有氧訓練，而且是輕鬆可行的。不過運動的時候必須要把心跳拉高到130以上，而且要出汗才算數。一般輕鬆慢走的閒散步，不能達到這個目的。除此外快跑、跳繩也都是上上之選。

總而言之，定期進行腎功能篩檢是非常重要的事情，特別是患有糖尿病、高血壓或心肌血管疾病的人，千萬別忽略了。

（作者為大華府地區執業醫師）