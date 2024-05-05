封面故事／遠離非洲 丹麥才女寫感情故事

電影《遠離非洲》裡的一幕，梅莉史翠普和當地人去狩獵。（取自IMDb）

「遠離非洲」Out of Africa

作者／筆名：伊薩克．狄尼森(Isak Dinesen)

真名：凱倫‧布里克森(Karen Blixen)

譯者：黃宇瑩、劉粹倫

出版社：紅桌文化

《遠離非洲》是Karen Blixen的自傳。（取自博客來網站）

「她天真、執著，為愛勇於出走至非洲，只是愛情如此易滅，婚姻成為孤獨的開始。女人在此地接連失去兩位曾想倚靠一生的男人，卻在即將離開非洲之際驀然察覺，關於愛的歸所，原來，她早已覓得。

丹麥人最鍾愛的才女作家伊薩克．狄尼森的自傳作品，20世紀最詩意而內斂的文字。作者輕巧地隱身在故事裡，以恬靜筆觸將非洲18年的見聞，與風土民情化作美麗而動人的文字。我們看不出她困頓的日常、心繫的戀人、糾纏終生的病痛，她只想好好說完屬於自己的故事，用魔棒般的筆觸，將非洲生活的點滴化作一幕幕讓讀者縈迴神往的奇幻時刻。」

Karen Blixen是丹麥著名的作家。（取自維基共享資源）

台灣作家袁瓊瓊為「遠離非洲」一書寫的導讀文章「笑到最後的人」中如此描述凱倫‧布里克森(Karen Blixen)。

嘲弄命運 自詡笑到最後

袁瓊瓊在導讀的文章中提到：

「1931年，凱倫•布里克森回到丹麥。一般人生命中的重大事件，於她，已經全部發生過了：她結了婚，離了婚、與情人同居，與情人分手、流產兩次、身患梅毒、長年汞中毒、剛結束了經營不善的咖啡 種植事業，同時在返回家鄉之前，才處理完分手情人的喪事。她已經破產 ，身無分文，而書稿「七個奇幻故事」還求售無門。

這一年，她46歲。

凱倫的自己取了個伊薩克．狄尼森的筆名，繼續寫作。「伊薩克」在希伯來文的意義是「笑」。在這種時刻，所有一切棄她遠去，前途茫茫未卜，凱倫要自己大笑。這或許不單是嘲弄命運的意思，更多的，或者還有給自己打氣，不認輸，和某種殘酷的好奇：她觀看自己的生命，充滿興致，好像在對上帝說：「已經到了這個地步，我看看你還能怎麼對付我。」

《遠離非洲》電影海報。（取自維基共享資源） 電影《遠離非洲》裡的一幕，勞勃瑞福在戶外為梅莉史翠普洗頭。（取自IMDb）

家境富裕 幼時父自盡

凱倫出生於1885年，家中富裕，父親在她10歲的時候自殺。凱倫由母親撫養長大，環境優渥，在法國和瑞士念書。

凱倫的「七個奇幻故事」是她以伊薩克．狄尼森筆名出版的第一本書。之後她花三年時間完成「遠離非洲」。她稱自己是「說故事的人」。

在「遠離非洲」書裡，個聽故事的男人便是丹尼斯．芬奇—哈頓。在影片中由勞伯瑞福主演。

1931年，她變賣非洲的農場想回丹麥，而芬奇—哈頓不願意離開非洲，兩人分手。在凱倫收好準備離去之時，芬奇—哈頓墜機身亡。凱倫把自己的情人葬在非洲。

袁瓊瓊提到：如果芬奇—哈頓不死，這個故事不可能完整。她帶著永遠不會再變化的記憶和情感寫下「遠離非洲」。1969年，凱倫73歲。她第一次也是最後一次來到美國。兩年後她過世。從她的書籍，以及最後幾年的生活中，我們可以相信，她是笑到最後的人。

「遠離非洲」