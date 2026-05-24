11歲的陳子菡 開切推…高球奪冠吃棉花糖

今年11歲的陳子菡於今年贏得了開切推賽事(Drive, Chip and Putt)全國青少年高爾夫錦標賽女子10至11歲組的冠軍。(DCP提供)

春假的最後一天，11歲的陳子菡(Ava Chen)站在奧古斯塔國家高爾夫俱樂部(Augusta National Golf Club)的果嶺上，面對一個30呎的推桿。她的父母在人群中屏息以待，攝影機正對著她直播。她推桿入洞，贏得了「開切推賽事」(Drive, Chip and Putt)全國青少年高爾夫錦標賽女子10至11歲組冠軍。

陳子菡捧著比臉還大的獎杯，笑顏逐開地面對鏡頭，心裡想的並非賽事帶來的成功，而是比賽結束後等待著她的棉花糖。「我爸說我可以吃到飽，所以我一直指望那個」。

陳子菡的高爾夫故事，從新冠疫情 開始。

2020年新冠疫情封城期間，她的父親陳建宏(David Chen)拿出塵封已久的高爾夫球桿，在他們位於布魯克林-貝瑞吉(Bay Ridge)的後院練習。當時只有五歲的陳子菡只覺得有趣，也跟著拿起球桿揮了幾下，卻觸發爸媽發現她的天分。

陳子菡回憶，「我那時候太小了，沒有什麼記憶，只記得爸爸給我一支推桿，說不能沒有他的監督就拿來揮」。

陳子菡的母親周鹿鹿(左)與父親陳建宏(右)並無意刻意把孩子培養成職業球員，只希望孩子持續享受過程。(受訪者提供)

從家裡的模擬器到公共球場，再到新澤西州 的地方巡迴賽，陳子菡在美東不穩定的天氣中一步步摸索、一點點成長，她在八歲那年打出低於標準桿的成績，並拿下新澤西賽季的年度最佳球員獎。那時，她的父母開始意識到，或許這不再只是孩子的興趣愛好。

他們開始申請City Parks Foundation的青少年高爾夫計畫。這個完全免費的計畫在布魯克林、皇后區和史泰登島設有訓練中心，提供器材、教練和練習場地，對6到17歲的孩子開放，但因為太受歡迎，必須透過抽籤才能入選。直到2025年，陳子菡和弟弟陳子凱(Ethan Chen)才終於加入訓練中心。

紐約市僅有16個公共高爾夫球場，並非每個場地都能提供給青少年練習。City Parks的訓練環境與「開切推」這項比賽的賽制高度契合。比賽要求青少年各打三次開球、切球和推桿，以準確度和落點距離計分。陳子菡更是布魯克林訓練中心第一位晉級全國賽的選手。

但要走到全國舞台，背後是大量日常的枯燥練習。紐約的冬季長達半年，氣溫讓她無法在戶外揮桿，只能在地下室和後院的模擬器裡訓練。春假前她特地飛去佛羅里達，在綠草地上密集練習，才得以趕上比賽節奏。

對於仍在校求學的陳子菡來說，要投注高度的精力在練習中，還要兼顧學業，種種付出意味著比同齡人更高的自律程度，還有無數為了趕作業的熬夜時光。她媽媽周鹿鹿就透露，「她練習的時候，學校同學都在旅行，有時候真的覺得很悶，因為一直在做同樣的事。但她撐過去了」。

陳子菡坦承，在比賽中維持情緒穩定是她努力克服的難關，「有時候打出壞球，我的情緒控制就會出問題，這是我需要繼續努力的地方。」雖然年幼，她也明白自己進入狀態後的變化。「我爸說我有一個模式，我會整個鎖定，告訴自己『我搞定了！』然後就真的打出好球」。

奧古斯塔比賽當天，第一次在全國電視直播前上場，陳子菡承認自己很緊張。比賽過程跌宕，她一度從第一名滑落到第四名，又靠著那一記長距離推桿絕地反攻。媽媽周鹿鹿與家人們屏息以待，直到返家的路途上，眾人才從賽後的激動情緒平靜下來。周鹿鹿回憶那天女兒的童言童語，「她回到飛機上還在問我：媽媽，這是夢嗎？」

疫情期間父親陳建宏無意間拿出球桿的舉動，竟意外開啟陳子菡的選手之路。(DCP提供)

陳子菡說，她最崇拜的高爾夫選手是越南裔美籍球手Rose Zhang，她想未來像Zhang一樣進軍LPGA巡迴賽。不過，對於陳子菡的未來，父母的態度是順其自然。

「等她上了高中，課業壓力更重，社交需求更多，練球時間也要更長，我們不可能全部都兼顧到。到底怎麼平衡，真的是所有運動員父母都在面對的問題。我們沒有答案，只能走一步算一步」。

「我們喜歡高爾夫為她開啟的可能性，喜歡它給她的自信，也喜歡她在這條路上交到的朋友。至於她能走到哪個高度，就看她自己的熱情和能力了。」

陳子菡對於高爾夫運動所抱持的態度，可看見她超乎年齡的成熟穩重。「高爾夫其實很孤單，因為大部分時間都是自己練習。所以當我和朋友在一起時，我會特別開心。它教會我紀律，因為很多時候你必須一遍又一遍練同樣的東西。我去學校時，大家都在說昨晚打電玩、做什麼。我就會想，我昨晚在練高爾夫。但努力總有一天會有回報。它也讓我知道，就算你和別人有點不一樣，你的人生還是會有好的部分。每個人都有好與壞。我的好是我可以贏獎盃、拿著獎盃，也算有點小有名氣；我的壞是我每天都得練球。別人也有他們的好與壞，所以我不應該拿自己和別人比較。老實說，我覺得我的好處比很多人都棒。因為高爾夫這項運動告訴你，只要努力練習、認真付出，總有一天會得到回報。」