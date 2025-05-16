川普刪經費、威脅撤簽證…美國跟預期不一樣 留學生求職徬徨
驪歌聲起，畢業季來臨。相對於川普總統再度執政後許多其他國家的留美學生所面臨的簽證撤銷壓力，整體就業市場的不景氣，才是面臨畢業的中國留學生焦慮、迷茫的根源。
職場變了 對H-1B求職者不友善
「大概要投出1000多份履歷，才可能有那麼一點『上岸』機會」，就讀芝加哥大學金融相關研究所的Helen說，好不容易進了夢想學校，但「美國怎麼跟預期的很不一樣」，在龐大的找工壓力下，學習多少受到干擾，就業前景也看不出曙光。
加上暑假原本計畫出國走走或回中國探望家人，但現在的環境下，「大家都知道最好不要離開美國境內，沒有人可以保證你能順利回美完成學業」，Helen說，「整個人就是陷入一種無處發洩的鬱悶」。
商學院在全美排名頂尖的芝加哥大學，以往是就業市場的「寵兒」，但現在企業紛紛裁員縮減開支，整個職場對於要求提供工作簽證(H-1B)的求職者態度也不友善。「不少公司在首輪篩選求職者資料時，就剔除需要辦身分的申請人」，Helen說，去年下半年時，她送出100份履歷，大概能拿到兩、三份面試機會，今年情況更差了。
她說，有朋友送出了1200份履歷，最終獲得10多個面試機會，但往往到最後一輪雇主獲知需要辦工作簽證時，就打了退堂鼓。Helen打算在畢業後努力找到工作機會，累積經驗後再回到中國；為了這個「夢想」，一年多來天天在找企業、機構投履歷，「可以說沒有什麼娛樂、社交生活」。
「學長姊通常建議的多多參加Networking、coffe chat建立人脈，這兩年也幾乎對找工作是『無效努力』」，Helen說，從來沒有覺得如此沮喪過。
機會少了 高學歷科研工作被裁
大規模的聯邦經費刪減，導致高學歷科研工作機會減少，是2018年來美至今的中國留學生Kevin，對於川普上台後感受到的最大衝擊。
目前在華盛頓大學醫學相關科系擔任第二年博士後研究員的他說，博士後一般僅五年期限，之後就要轉到業界或就業市場工作，「雖然有點慶幸我不是剛好在博士後的最後一、兩年，所以比較沒有即時求職的壓力，但自己很快也將面臨找工作的挑戰，看到現階段的就業市場狀況，心理影響層面又大又重」，Kevin提到有認識的博士後前陣子好不容易接到工作錄取通知，但高興不到兩周，對方又說因該職位裁撤而取消了入職，「就像煮熟的鴨子飛了」。
來美七年的Kevin，本來計畫今年6月回國探親，這也將是他七年來第一次回中國，未料學校發出警告，考慮現在簽證政策不斷變動，希望國際學生盡量不要離境美國，以免屆時發生無法返校繼續學業或工作的突發情況，看到這份通知，加上不時從其他學校聽到現今簽證問題重重，Kevin說，「我完全不敢離開美國了」。
資金斷了 藝術系學生蝴蝶效應
「我的藝術專業不敏感，學校氛圍也比較自由派，表面看來受到川普政府新的簽證措施影響不大，但不要忽略了『蝴蝶效應』」，在全美著名的芝加哥藝術學院攻讀藝術的Alice說，川普政府收緊理工科技領域的學生簽證，看起來對學藝術的學生似乎無關痛癢，但政府大砍各種經費、預算，對於許多仰賴非營利組織經費或政府資金支援創作、展覽的藝術系學生來說，卻如同被「掐斷了後援生命線」。
此外，到世界各地觀摩、創作、參展，是藝術系學生很重要的學習環節，目前因川普政府頻頻拿國際學生簽證做文章，讓許多留學生不敢輕易離境，深怕影響繼續學業。Alice說，盡管自己攻讀的藝術並非敏感科系，但多少還是會顧慮到離境美國的風險。
「可以預見未來這幾年，學藝術的人要想就業，將難上加難」，Alice說，本來藝術崗位就少，現在到處缺經費、裁減人員，「我也想學別的科系生送出千份履歷，但首先要有這麼多工作機會可以讓我去投履歷」。面對不確定的未來，「只能走一步算一步」。
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