生活／車禍保險理賠 從細節 捍權益

發生車禍時，一旦被確定為肇事過失，個人汽車保費將可能調漲。（圖／123RF）

發生車禍，除了第一時間報警處理外，妥善申請保險理賠也是重要的一步；不過很多車主由於對理賠流程不太了解，常會疏忽遺漏一些必要的細節，造成保險給付相當有限，後續處理的拖車、租車 統統沒有給付。

近日郭女士在車禍中車子受創嚴重，首次遭遇感到無助。雖然她及時報警，但聯繫保險公司時才發現，租車費用報銷險和緊急救援險都需額外投保，最終不得不自費租車並調整保單內容。

許多保險網站指南也指出，通常發生車禍後，受害者可根據過失責任向對方或自家保險公司索賠。現今多數保險公司支持線上線下多種索賠方式，受害者可上傳現場照片以利處理。保險公司接獲申請後會展開調查，視需要派員現場勘查並安排拖車服務。

保險公司在收到索賠申請後，會詳細勘查事故情況並評估車損程度，必要時會派遣理賠專員到現場勘察，並安排拖車將受損車輛運至指定維修中心。根據保單條款，投保人在獲理賠金前，可能需先自行支付免賠額部分，即自行承擔的費用額度，通常涵蓋車禍損失、綜合保險、人身傷害保障及未投保第三者責任險等範圍。

若車輛需維修，保險公司可直接支付費用予維修中心，或發放賠款支票予投保人。如車輛全損，投保人將獲得等同現金價值的賠償金。若保單包含個人傷害醫療保障，相關醫療費用也會獲賠。

不同保險範圍對賠償條件和金額有所區別，全額保險承保車身損壞，但僅投保最低限度者須自付維修費用，若無醫療保險 也需自費就醫。責任險則涵蓋肇事者對他人的人身傷害或財物損失賠償。若事故由他方過失導致，投保人可向對方保險公司索賠。但若地區實施無過失賠償制度，無論肇事者為誰，駕駛人均應先向自家保險公司理賠醫療費用。

而MarketWatch Guide網站也指出，一旦被確定為肇事過失司機，個人汽車保費 將可能調漲。並以一名35歲男性保戶為例，若有良好駕駛紀錄，年平均保費約為1816元。但若發生一次車禍事故，年保費將增至2689元，若是單車過失且超速16至20英里，平均保費更高達3212元。對於曾發生過兩次及三次事故的駕駛，他們的年均保費則分別高達3761元及5436元。

洛杉磯華興保險總裁張國興表示，過去發生車禍時，人們首要考量是否有人受傷。但現今保險業對此的處理方式已有所改變。他強調，即便車禍非保戶肇事，或僅發生如車窗破損、車身刮痕、輪胎被竊等輕微狀況，保險公司也傾向不會因此對該客戶調高保費。然而，這一政策導致公司在承保風險較高客戶時將更加審慎。

因此他也建議客戶可將所有保單集中在同一家公司，並盡可能一次付清全年保費。此舉能減少雙方工作量，也能避免因郵遞失誤而導致保單被取消。他也提醒，若能自行承擔小額理賠，便無需向保險公司索賠，以維持在公司眼中的良好形象，避免不必要的理賠申請。如此一來，當發生重大事故時，方能獲公司全力支持。