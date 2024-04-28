封面故事／到佛州坦帕 享多元美食文化風情

坦帕河濱步道。（圖皆為作者所提供）

佛羅里達州第三大城市坦帕(Tampa)不僅是遊輪港口城，也是避寒的陽光城市。在最近一次的假期中，我不僅體驗到這座城市豐富多彩的文化背景，也品嘗到當地多元化的美味佳餚，坦帕的萬種風情，以及那些令人垂涎三尺的美食料理，正如絢爛的陽光，一路溫暖了我的心房。

★河濱步道 朝氣蓬勃

濱臨希爾斯伯勒河(Hillsborough River)的河濱步道，是我和家人旅遊當地的健身房。我們從斯巴克曼碼頭區(Sparkman Wharf)出發，慢走在步道上，一邊享受旭日，一邊欣賞河畔風光。步道上的人們，各自專心從事慢走或慢跑。也有人蹓狗、騎單車，還有人推著嬰兒車，邊跑邊逗小孩，整條步道洋溢著朝氣蓬勃的青春活力。

河濱步道同時鄰近公園、兒童博物館 、坦帕市美術館，還有許多飯店和餐廳，可以說是整個城市的旅遊休閒大動脈；步道的終點是極具人氣的美食廣場(Armature Works)，餐飲項目以各國美食為特色；傍晚時分，河畔草坪餐區星光璀璨，氣氛絕佳。

位於河濱步道旁的優蕾利餐廳。（圖皆為作者所提供）

★美食料理 本土食材

河濱步道旁有一間以當地傳統食材為特色的餐廳，名為優蕾利(Ulele)。這間餐廳以一位原住民公主的名字命名，餐廳的特色以現代美食風潮包裝本土食材料理。

菜單上最有意思的餐點是，把炸薯條換裝成炸秋葵。秋葵原產於非洲17世紀，隨著奴隸買賣的惡行被引進南美洲；18世紀，秋葵成了美國南部各州的主要食材；根據餐廳服務員的說法，秋葵曾是當地原住民的食材之一，受到歐洲殖民文化的強勢影響，當地的本土飲食文化逐漸遺失。這間餐廳希望以它的菜單，喚起社會大眾對本土食材的重視。

另一道受歡迎的餐點是：三姊妹沙拉。美洲原住民將玉米、豆類和瓜類種植在一起，生長較高的玉米可為豆類掩陽，會曬裂的瓜類則種在最底層。把它們種植在一起，高低層次分明，藉以相互滋養，這種耕種技巧就稱為三姊妹。菜單上的三姊妹沙拉，為現代食客實體展現傳統農耕精華。

當地的肉類，以來自坦帕灣的魚類、鱷魚，還有野豬和野鹿為主。前往享用晚餐時，我們也品嘗了焦黑魚(Blackened Redfish)和本土料理燉辣肉醬(Native Chili)。這道燉肉醬綜合了鱷魚肉、豬肉和鹿肉，再加上蔓越莓豆(Cranberry beans)和辣椒，一起燉煮而成。這頓飯不但好吃，同時也讓我們對坦帕的本土食材有了親身的體驗。

普蘭特博物館外觀。（圖皆為作者所提供）

★普蘭特博物館 異國風

坦帕大學(University of Tampa)與河濱步道隔河相望。走在步道上，可以看見校區內一所十分吸睛的建築物，高聳雲霄的洋蔥狀尖塔，充滿異國情調。來到享利普蘭特博物館(Henry B. Plant Museum)後，更加發現它的精緻典雅。博物館內的人員表示，普蘭特博物館曾經是美國最有名的豪華旅館。它的歷史價值與建築特色，為它贏得國家歷史名勝和歷史地標的頭銜。

鐵路業巨頭享利普蘭特耗資興建的坦帕飯店，於1891年開業。飯店外觀以圓頂、高柱、拱門為目光焦點，整體建築流露著濃厚的摩爾宮殿(Moorish Palace)式的伊斯蘭風情。豪華壯觀的飯店擁有500多間客房，營業期間接待過數千位國際名人政客；英國伊莉莎白女王、英國前總理邱吉爾和美國棒球名人貝比魯斯(Babe Ruth)都曾下榻於此。1898年美國與西班牙的戰爭(Spanish American War)期間，飯店曾一度改造成軍方基地。當時任職為上校的美國總統泰迪羅斯福就曾駐紮於此。

1930年受到經濟大蕭條的波及，坦帕飯店關閉。空置多年後，成為坦帕灣學院的校區。接著，學院擴建成大學，同時與市政府合作，把坦帕飯店改制成為博物館。目前館內陳列著當年飯店曾經使用過的家具裝飾，以及重現當年豪華客房的模樣，為坦帕曾經擁有的金黃歲月，留下見證。

★超級食物 健康美味

告別普蘭特博物館後，越過甘迺迪大道，我們來到了一間綜合餐飲與書店的商場Oxford Exchange。商場內的書店售有許多精巧的飾品。書店旁的咖啡店，不時傳來香郁的咖啡味。另一旁的餐廳更是高朋滿座。這間餐廳供應全天候的早午餐，標榜超級食物(Superfood)與無國界料理(Fusion Cuisine)，完全配合現代都會的飲食步調。

點餐時，我看見身旁許多年輕人吃著酪梨吐司(Avocado Toast)，讓我也忍不住得跟著點了一份。酪梨吐司大概是最具知名度的現代餐點。酪梨原產於墨西哥，營養成分高，是健康美食風潮的巨星。1993年澳洲雪梨市的一位廚師(Bill Granger)把酪梨吐司納入餐館的菜單上，接著酪梨吐司出現在各大都會中的美食餐館裡。有些餐廳甚至為酪梨吐司添加魚子醬，或是點綴可食用的金箔，口味千變萬化，符合今日的多變潮流。這間餐廳的酪梨吐司，以羊奶起司、南瓜子和檸檬為獨家配方。大口一咬，可以嘗到清香的酪梨味。

以超級食物結合而成的庫斯米沙拉。（圖皆為作者所提供）

另外，我們還點了無國界料理的庫斯米沙拉(Lemon Couscous)。餐盤裡可見原產於以色列的珍珠庫斯米、羽衣甘藍、小黃瓜、鷹嘴豆、核桃醬和檸檬香草醋汁。這盤無國界沙拉，聚集了營養師所推薦的超級食物，這頓健康美食，讓我們吃得神清氣爽。

★手捲雪茄 伊波市特產

伊波市(Ybor City)是坦帕著名的古巴移民 區。當地的繁榮來自於早期的手捲雪茄製造業。雪茄生產銳減後，該區的移民歷史成了著名的旅遊景點。拜訪此地，我們還有一項任務；到佛羅里達州歷史最古老的餐廳大飽口福。

抵達後，我們首先前往伊波市博物館，以認識當地的歷史文化背景。館內人員親切友善，而且十分健談。伊波市的建城英雄是一位西班牙裔的雪茄商人文生特伊波(Vicente Ybor)。1868年，他自古巴移民到位於佛州的西礁島。1885年，他在坦帕的東北區建造起手捲雪茄工廠，吸引了大批來自古巴、義大利和西班牙的移民。這個充滿經濟新機的區域，就以伊波為名，稱為伊波市。

1900年，伊波市所生產的手捲雪茄，品質優良，享譽世界，聲譽一度超越原產地古巴哈瓦那市。1920年代，伊波市擁有近200間雪茄工廠，每年生產超過5億支雪茄，名列世界雪茄首都。可惜，好景不常，美國經濟大蕭條，嚴重打擊雪茄的銷售量。另外，手捲雪茄的產量與價格比不上機械化的大量生產與廉價。1940年，伊波市居民大量外遷。即使是二次大戰後的經濟復甦現象，也沒能改善伊波市的窘迫局勢。

1965年，隨著都市更新計畫的推動，許多具有歷史價值的建築都被列入拆除名單。曾經是雪茄首都的伊波市，最後只剩下25間雪茄工廠。這個現象終於引發了保護該區歷史文化的運動。1990年，伊波市終於被列為國家歷史地標區。

伊波市明定法規保護雞群。（圖皆為作者所提供）

★閒逛雞群 榮譽市民

前往伊波市最好的方式是搭乘免費街車(TECO)。我們在斯巴克曼碼頭區登上街車，不到15分鐘就抵達了。下了車，一眼就看見幾隻色彩絢麗的大公雞，徘徊在街道上。這個街頭景觀，令人記憶深刻。

免費街車通行於坦帕市區與伊波市。（圖皆為作者所提供）

拜訪過博物館後，我們才明白，原來在大街上閒逛的雞群是伊波市的榮譽市民。1989年，伊波市明定法案保護雞群，禁止捕獲。同時，也建議旅客，請勿追趕。這項保護法規，來自於當地居民的念舊情懷。早期該區沒有出售冷藏肉類和乳製品的商店。因此，家家戶戶普遍擁有家禽家畜。雞群放養的街頭景象，四處可見。

隨著時代的變遷，雪茄工廠消失殆盡。在巷弄間閒逛的雞群，是當地僅存的舊日風情。為了保護這個歷史市容景觀，雞群保護案隨即誕生。接著，2013年，伊波市居民迪倫布里斯(Dylan Breese)成立了養雞協會。會員每周聚會，清理街道，以解決雞群放養所帶來的環境衛生問題。

哥倫比亞餐廳外觀。（圖皆為作者所提供）

★最古老餐廳 近120年

佛州歷史最悠久的餐廳，哥倫比亞餐廳(Columbia Restaurant)就位於伊波市第七街。餐廳外觀的白色拱門廊柱，讓人連想起普蘭特博物館的摩爾宮殿建築特色。1903年，西班牙裔的古巴移民卡西米羅(Casimiro Hernandez，Sr.)協助開設一間名為哥倫比亞沙龍的餐館。兩年後，餐館改名為哥倫比亞餐廳。近120年來，這間餐廳仍然由卡西米羅的後代經營，同時還在佛州擁有七家分店。

哥倫比亞餐廳的古巴三明治。（圖皆為作者所提供）

點餐之前，我們很仔細地閱讀菜單，了解這間餐廳雖然以西班牙菜為主，真正的明星其實是古巴三明治。這間餐廳創建的成功故事來自於：賣三明治給雪茄工廠的工人吃。哥倫比亞餐廳的古巴三明治以自創的祕方製造，結合了西班牙火腿肉、義大利西西里島的臘腸肉和古巴烤豬肉，再加上瑞士起司、泡菜和芥末，同時使用古巴麵包，壓烤成酥脆的口感。這個獨家祕方的靈感，來自於結合雪茄工廠工人的移民美食背景。這道餐點，百年來維持著原始原味的特色。

另一道有歷史意義的餐點是1905沙拉。它是餐廳自創的招牌沙拉，靈感也是來自雪茄工廠工人的移民背景。集合各國的美食，再加上佛州當地生產的番茄和捲心菜而成。1905沙拉綜合著清脆的捲心萵苣、烤火腿肉絲、瑞士起司、番茄、橄欖、羅馬諾起司(Romano)、烏斯特醬(Worcestershire)，最後再淋上餐廳自製的蒜香沙拉醬。這道招牌沙拉以餐廳成立的年份命名，不僅廣受好評，同時屢獲殊榮。它的上菜方式也十分特殊，服務員先為客人一一介紹沙拉的所有成分，然後再混合調拌而成。享用1905沙拉時，我細心咀嚼它的新鮮口感，濃郁的蒜香沙拉醬裡，包含著層層疊疊的起司香，讓人感到十分滿意。

今日回想起旅遊坦帕，一股垂涎三尺的食欲，隨即湧上心頭。當地多元口味的美食料理，令人回味無窮。讓我情不自禁地期待，再度重遊。