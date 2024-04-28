移民專頁／5月移民排期 親屬移民推進

2024移民看板。5月截期表。（資料來源╱國務院、製表╱記者張文馨）

國務院 4月9日公布2024年5月移民 排期，其中親屬移民項目均有推進，從一個多月至八個多月不等；職業移民中國出生宗教人士需排期，其餘原地踏步；非中國出生第一優先和第五優先有名額，無需排期，其他各項原地踏步。

親屬移民類：

第一優先(公民的成年未婚子女)前進五個多月；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)前進八個多月；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)前進四個多月；

第三優先(公民已婚子女)前進三個多月；

第四優先(成年公民兄弟姊妹)前進一個多月。

職業移民類：

中國出生第一優先原地踏步，非中國出生有名額；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)原地踏步；非中國出生原地踏步；

中國出生第三優先(一般類)原地踏步，非中國出生原地踏步；

中國出生第三優先(非技術勞工 )原地踏步，非中國出生原地踏步；

中國出生第四優先(一般類)原地踏步，非中國出生原地踏步；

中國出生第四優先(宗教人士)需排期；非中國出生有名額；

中國出生第五優先EB-5非區域中心原地踏步，非中國出生有名額；

中國出生第五優先EB-5區域中心原地踏步；非中國出生有名額。