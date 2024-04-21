學業篇╱在家自學盛行 原因各不相同

在家自學成為增長最快的教育方式，許多父母要抽出一人專門負責孩子的教育。(路透)

華盛頓郵報（Washington Post）2023年的一項調查證實，全美估計有190萬至270萬兒童在家自學（homeschooling），高於2019年的150萬，是增長最快的教育方式，盛行程度跨越了政治、宗教與地域族群。

對家庭來說，實行在家自學需投入大量時間，通常是父母有一人專門負責孩子的教育；不過，如果雙方都要工作，便需共同承擔家庭教育的責任。自己教育孩子的作家夢柯迪克（Sarah Menkedick）表示，她與先生都在家工作，且時間頗有彈性，如果其中一人有事抽不出身，另一個就會接手。

住在賓州的夢柯迪克在經歷了一連串事件後決定讓女兒在家自學，其中包括她所謂的「疫情 後的反思」。她表示，對疫情期間學校讓女兒在家上網課感到失望，考慮女兒返回學校的安全問題，以及身為有色人種父母一些不舒服的種族問題；最重要的是，當時美屬薩摩亞（Samoa）有個工作機會，讓他們暫時舉家搬遷，於是決定讓孩子在家自學。

對於德州 的德布魯恩（DeBruin）一家來說，大女兒在幾所傳統學校就讀都無法適應後，開始在家自學。德布魯恩（Candice DeBruin）表示，這對他們來說是個巨大的改變，女兒從二年級起開始在家自學，現在已經上大學了。以前對她來說，在家自學的都是一群怪人，她不想和這些扯上關係，也從沒想過要當老師，但當時沒有其他更適合女兒麥迪森（Madison）的教育方式，他們只能這麼做了。隨著兩個女兒逐漸長大，德布魯恩和丈夫每年都讓孩子有機會選擇回到學校， 她們每年都會去參觀校園，但都選擇留在家裡，因為喜歡這樣的學習方式。

在加州 ，漢絲（Kara Hance）的九年級女兒與五年級兒子同樣在家自學。漢絲說，女兒在幼稚園受到霸凌，讓她必須思考教育的問題；當一切似乎都沒改變，她決定讓女兒在家自學，直到想出其他辦法為止。她說，自此之後，他們再也沒有回頭。