活動篇／童軍塑造品格 培養領導力

紐約東皇后區第255男童軍團。(Millie Hong提供)

童軍活動(Scouting)自1907年成立以來,已成為數百萬男孩和女孩們參與的全球性組織。透過各種冒險、技能培訓和社區服務活動,童軍不僅塑造了參與者的品格,培養了他們在大自然中的探索與生存技能,也通過團隊合作養成自信與責任,使一代代青少年們茁壯成長。

「童子軍始於英國,拓展全球,也與我們『論語』中的智、仁、勇三德不謀而合,」紐約東皇后區 255男童軍(Troop 255)的主管(Scoutmaster)Millie Hong介紹。

在美國,大多數男孩都經歷過「童子軍」的培訓和洗禮,並深受此影響、引以為榮。美國童軍(Boy Scouts of America,簡稱 BSA)也是美國最大的青少年組織,包含約270萬童軍成員及100萬成人服務員。本文走進童軍的世界,帶大家深入了解童軍的歷史與他們的營地生活。

●百年歷史 最大青少年組織

童軍運動始於1907年,當時,英國陸軍的中將貝登堡(Robert Baden-Powell),在英國的白浪島(Brownsea Island)舉辦第一次的童軍露營,他以他早期的軍事著作「童軍警探-成為良好公民的訓練手冊」(Scouting for Boys: A Handbook for Instruction in Good Citizenship),《童軍警探:成為良好公民的訓練手冊)為基礎,寫下童軍運動的原則與方法。它們強調以實際的戶外活動作為非正式教育訓練的方式,以培訓青少年的獨立能力、適應團體生活、並隨時隨地可以自保和助人,從而成為社會上一個好公民與造福社會。

美國童軍則成立於1910年,為童軍運動歷史的一個重要組成部分,也是美國最大的青少年組織,「童軍平時會進行一些軍事和技能訓練,包括急救、發信號、行軍、野外求生、射擊等」Millie Hong說,「同時著重訓練青少年的公民意識、人格發展、自我信賴等特質」。

在美國童軍中,幼童軍(Cub Scouting)成員為一至五年級、即七至11歲的男童,追求人格發展、公民訓練並鍛鍊個人體格。通常所說的童軍(Scouts BSA)成員則為11歲至18歲的男孩,而若已經獲得幼童軍箭光獎(Arrow of Light)或已完成五年級學業,則在十歲即可加入。另還有冒險童軍、海童軍等多個分支可以參加。

●鷹級榮譽 僅4%童軍獲得

從射箭、藝術、焊接、再到荒野生存,童軍可以通過實踐學習,探索他們的興趣並提升相關技能,取得逾130項的學術徽章(Merit Badges),最終努力追求最高級別的稱號:鷹級童軍(Eagle)。

在學術章的獲得過程中,童軍們得先與所屬軍團中的導師交談,談論自己的興趣,選擇其中一個學術章來完成。之後,導師們將提供一份輔導員(merit badge counselor)的名單,他們在童軍所選的徽章主題上,都具備豐富與專業的知識。輔導員隨後則與童軍們展開討論,並幫助他們達到要求,通過考核。

而為獲得鷹級童軍,童軍們需要至少累積21項學術徽章,其中14項為指定技能徽章。

「鷹級童軍十分罕見,只有4%的美國童軍在經過漫長的審核過程後才能晉級,而達到此進程的要求,必須要耗費數年,許多華人 家認為這對申請大學非常有幫助」Millie Hong說,「另一方面,有不少家長認為童子軍只是軍隊訓練,但通過學術章,可以看到童子軍系統更多是旨在幫助孩子們自主學習,透過規畫和設定目標來實現升級技藝與能力,也讓他們在生活中挖掘更多美好的事情與興趣。」

在華人聚居的紐約東皇后區,共有40多個童子軍團,其中多為華裔男童所參加的第255男童軍團,自1940成立至今,已有70多年的歷史。10歲至18歲的男孩們,每周一次聚集位於法拉盛的角聲教會或是貝賽(Bayside)的John Golden公園舉辦會議,每月一次,他們北上紐約上州 的康倫營地(Camp Conron),開展營地生活,家長們在周五將他們送到營地,周日再接回家。

康倫營地占地55畝,位於紐約杜且斯郡(Dutchess County)的霍爾姆斯鎮(Holmes),車程約一小時。營地依傍著一個人工湖,有六個供短宿的小木屋,也提供足夠的露營設備。

●營地生活 全面增強技能

在這裡,男孩們學習急救、炊事、手作技術,也在大自然中辨認植物與動物,培養力量、自信、領導能力和良好的判斷力。

255男童軍主管Millie Hong向我們介紹男童軍們在此度過的一天:早晨,童軍們使用炊具,製作早餐,隨後學習打結、綁繩等在野外十分實用的技術,而為了幫助他們更好地掌握學習技巧、融會貫通,之後童軍們也會一一分組,開展各類技藝比賽,例如在腳部、手部、頭部綁紗布的比賽。

正午,他們製作午餐,隨後在大自然中學習如何辨識葉子與各類動物的腳印,學習如何處理有毒性的樹葉。有時也會自我學習他們想要精進的技能,從而升級他們的學術專科章。傍晚,在吃完晚餐、進行手作技術與比賽之後,則進入自由活動的時間。他們有時在黑夜中捉迷藏,有時在營火上烤棉花,享受集體的野趣生活。

「童子軍幫助兒童和年輕人充分發揮潛力,培養的技能包括團隊合作、時間管理、領導力、主動性、計畫、溝通、自我激勵、文化意識和承諾。」Millie Hong說,「我們幫助年輕人找到工作、拯救生命,甚至改變世界。」