活動篇／童軍塑造品格 培養領導力

紐約東皇后區第255男童軍團。(Millie Hong提供)

童軍活動(Scouting)自1907年成立以來，已成為數百萬男孩和女孩們參與的全球性組織。透過各種冒險、技能培訓和社區服務活動，童軍不僅塑造了參與者的品格，培養了他們在大自然中的探索與生存技能，也通過團隊合作養成自信與責任，使一代代青少年們茁壯成長。

「童子軍始於英國，拓展全球，也與我們『論語』中的智、仁、勇三德不謀而合，」紐約東皇后區 255男童軍(Troop 255)的主管(Scoutmaster)Millie Hong介紹。

在美國，大多數男孩都經歷過「童子軍」的培訓和洗禮，並深受此影響、引以為榮。美國童軍(Boy Scouts of America，簡稱 BSA)也是美國最大的青少年組織，包含約270萬童軍成員及100萬成人服務員。本文走進童軍的世界，帶大家深入了解童軍的歷史與他們的營地生活。

●百年歷史 最大青少年組織

童軍運動始於1907年，當時，英國陸軍的中將貝登堡(Robert Baden-Powell)，在英國的白浪島(Brownsea Island)舉辦第一次的童軍露營，他以他早期的軍事著作「童軍警探-成為良好公民的訓練手冊」(Scouting for Boys: A Handbook for Instruction in Good Citizenship)，《童軍警探：成為良好公民的訓練手冊)為基礎，寫下童軍運動的原則與方法。它們強調以實際的戶外活動作為非正式教育訓練的方式，以培訓青少年的獨立能力、適應團體生活、並隨時隨地可以自保和助人，從而成為社會上一個好公民與造福社會。

美國童軍則成立於1910年，為童軍運動歷史的一個重要組成部分，也是美國最大的青少年組織，「童軍平時會進行一些軍事和技能訓練，包括急救、發信號、行軍、野外求生、射擊等」Millie Hong說，「同時著重訓練青少年的公民意識、人格發展、自我信賴等特質」。

在美國童軍中，幼童軍(Cub Scouting)成員為一至五年級、即七至11歲的男童，追求人格發展、公民訓練並鍛鍊個人體格。通常所說的童軍(Scouts BSA)成員則為11歲至18歲的男孩，而若已經獲得幼童軍箭光獎(Arrow of Light)或已完成五年級學業，則在十歲即可加入。另還有冒險童軍、海童軍等多個分支可以參加。

●鷹級榮譽 僅4%童軍獲得

從射箭、藝術、焊接、再到荒野生存，童軍可以通過實踐學習，探索他們的興趣並提升相關技能，取得逾130項的學術徽章(Merit Badges)，最終努力追求最高級別的稱號：鷹級童軍(Eagle)。

在學術章的獲得過程中，童軍們得先與所屬軍團中的導師交談，談論自己的興趣，選擇其中一個學術章來完成。之後，導師們將提供一份輔導員(merit badge counselor)的名單，他們在童軍所選的徽章主題上，都具備豐富與專業的知識。輔導員隨後則與童軍們展開討論，並幫助他們達到要求，通過考核。

而為獲得鷹級童軍，童軍們需要至少累積21項學術徽章，其中14項為指定技能徽章。

「鷹級童軍十分罕見，只有4%的美國童軍在經過漫長的審核過程後才能晉級，而達到此進程的要求，必須要耗費數年，許多華人 家認為這對申請大學非常有幫助」Millie Hong說，「另一方面，有不少家長認為童子軍只是軍隊訓練，但通過學術章，可以看到童子軍系統更多是旨在幫助孩子們自主學習，透過規畫和設定目標來實現升級技藝與能力，也讓他們在生活中挖掘更多美好的事情與興趣。」

在華人聚居的紐約東皇后區，共有40多個童子軍團，其中多為華裔男童所參加的第255男童軍團，自1940成立至今，已有70多年的歷史。10歲至18歲的男孩們，每周一次聚集位於法拉盛的角聲教會或是貝賽(Bayside)的John Golden公園舉辦會議，每月一次，他們北上紐約上州 的康倫營地(Camp Conron)，開展營地生活，家長們在周五將他們送到營地，周日再接回家。

康倫營地占地55畝，位於紐約杜且斯郡(Dutchess County)的霍爾姆斯鎮(Holmes)，車程約一小時。營地依傍著一個人工湖，有六個供短宿的小木屋，也提供足夠的露營設備。

●營地生活 全面增強技能

在這裡，男孩們學習急救、炊事、手作技術，也在大自然中辨認植物與動物，培養力量、自信、領導能力和良好的判斷力。

255男童軍主管Millie Hong向我們介紹男童軍們在此度過的一天：早晨，童軍們使用炊具，製作早餐，隨後學習打結、綁繩等在野外十分實用的技術，而為了幫助他們更好地掌握學習技巧、融會貫通，之後童軍們也會一一分組，開展各類技藝比賽，例如在腳部、手部、頭部綁紗布的比賽。

正午，他們製作午餐，隨後在大自然中學習如何辨識葉子與各類動物的腳印，學習如何處理有毒性的樹葉。有時也會自我學習他們想要精進的技能，從而升級他們的學術專科章。傍晚，在吃完晚餐、進行手作技術與比賽之後，則進入自由活動的時間。他們有時在黑夜中捉迷藏，有時在營火上烤棉花，享受集體的野趣生活。

「童子軍幫助兒童和年輕人充分發揮潛力，培養的技能包括團隊合作、時間管理、領導力、主動性、計畫、溝通、自我激勵、文化意識和承諾。」Millie Hong說，「我們幫助年輕人找到工作、拯救生命，甚至改變世界。」