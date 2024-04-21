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娛樂／91歲金剛戰70歲哥吉拉 誰勝？

娛樂新聞組
「哥吉拉與金剛：新帝國」電影海報。（取材自IMDb）
「哥吉拉與金剛：新帝國」電影海報。（取材自IMDb）

「哥吉拉與金剛：新帝國」（Godzilla x Kong: The New Empire，又譯「哥吉拉大戰金剛2：帝國崛起」）早前上映，兩強都是怪獸類型電影的重要里程碑，目睹巨獸交手，很有看熱鬧不嫌事大的「惡趣味」，兩相比較娛樂性滿滿。

論寓意，二怪平分秋色

「金剛」（King Kong）最初登場於1933年的美國同名電影，這隻遠古巨大猿猴來自神祕的骷髏島，被人類誘捕到現代世界，在紐約大鬧一場後在帝國大廈上受傷墜亡。電影展現的是「現代」對「原始」、「文明」對「野蠻」的征服，也可以說，金剛之死象徵著人類對自然的征服和肆無忌憚的破壞。

1933年電影「金剛」站在紐約帝國大廈迎戰現代飛機。（取材自IMDb）
1933年電影「金剛」站在紐約帝國大廈迎戰現代飛機。（取材自IMDb）

「金剛」這個傳奇的電影風靡世界後，啟發了日本電影人，他們也在大銀幕上創造出自己的大怪物「哥吉拉」（ゴジラ，Godzilla），而這個怪獸名就是將日文中的「大猩猩」和「鯨魚」這兩個字組合而成，既致敬金剛，又強調了日本的海洋國民性。

首部哥吉拉電影「哥吉拉」（最早中文翻譯成「原子恐龍」）於1954年誕生在日本，由奇幻恐怖題材的「特攝片」導演本多豬四郎執導、東寶株式會社發行，至今在日本已經拍攝了超過30部以哥吉拉為主角的電影。對於日本人而言，受到核輻射產生的大恐龍怪獸哥吉拉代表的是「反戰」、「反核」和「自然界的反撲」，有著相對深的寓意。

1954年日本電影「哥吉拉」代表人類對失控核能的恐懼。（取材自IMDb）
1954年日本電影「哥吉拉」代表人類對失控核能的恐懼。（取材自IMDb）

相對於大銀幕上傳統的邪惡外星生物或漫威式超級惡棍，哥吉拉也罷，金剛也好，兩大怪物的恐怖只是超巨大身形造成的視覺壓迫感，以及對城市帶來的物理破壞。對人類來說，金剛和哥吉拉不但沒什麼惡意，更不斷提醒觀眾，當人類文明導致大自然失衡後，將要面臨什麼懲罰，在警世意義這一點上，哥吉拉和金剛算打成平手。

比戰力，哥吉拉占上風

在2021年上映的「哥吉拉大戰金剛」（Godzilla vs. Kong）裡兩大怪獸幾場高潮對戰戲中，可以看出，哥吉拉總是會手下留情，以恐嚇威壓戰術為主，在聯手幹掉機械哥吉拉後，算是「惺惺相惜」化乾戈為玉帛，順勢在全球拿下4.67億美元票房。而在最新的「哥吉拉與金剛：新帝國」中，面對地心世界強敵，哥吉拉與金剛再度選擇聯手。

其實日本影史第三部哥吉拉電影就邀請大洋彼岸的金剛共同上演「金剛對哥吉拉」（King Kong vs. Godzilla），於1962年首次在彩色寬銀幕讓兩大巨獸對戰，那次哥吉拉對戰金剛戰績是兩勝一敗。

1962年日本電影「金剛對哥吉拉」在當地創下絕佳票房，觀影人數達到1255萬人，...
1962年日本電影「金剛對哥吉拉」在當地創下絕佳票房，觀影人數達到1255萬人，為日本哥吉拉歷代作品裡最高成就，圖為劇照。（取材自IMDb）

透過幾部電影中的多次交手紀錄來看，赤手空拳拚戰力互毆時，皮糙肉厚的哥吉拉完全占據上風，加上可以洞穿地球的原子吐息加持，面對金剛，多少有些像是孤傲的大師在管教淘氣的少年小徒弟，點到即止，以和為貴。而金剛好歹是靈長類哺乳動物，大猩猩腦容量遠超蜥蜴哥吉拉，無論是在1962年版的「金剛對哥吉拉」或2021年版的「哥吉拉大戰金剛」，聰明的金剛總會利用武器迎戰強敵哥吉拉，只要金剛能找到武器「不講武德」，就有獲勝機會，沒辦法，進化論就是這麼規定的。

奧斯卡，金剛為王已久

在大銀幕上對決，金剛面對哥吉拉確實勝算很小，但如果是放在奧斯卡戰場上，美國影藝學院對金剛的偏愛明顯超過哥吉拉，金剛獲得四座小金人外加四次提名，哥吉拉只拿過一次奧斯卡，金剛的成績完勝哥吉拉。

初代「金剛」於1933年上映後，雖然未獲得任何奧斯卡提名，但該片在40多年後，於1976年被英國導演約翰吉勒明（John Guillermin）翻拍成「大金剛」（King Kong，又譯「金剛：傳奇重生」），獲得1977年第49屆奧斯卡最佳攝影和最佳音效提名，並獲得特別成就獎。值得一提的是，該片化妝師──傳奇人物里克貝克（Rick Baker）曾經七度獲得奧斯卡最佳化妝獎，在「大金剛」之後曾為1998年電影「巨猩喬揚」（Mighty Joe Young）、2001年電影「決戰猩球」（Planet of the Apes）擔任化妝師，與猿猴類角色非常有緣。

1933年「金剛」（左起）、1976年「大金剛」和2005年「金剛」電影海報。（...
1933年「金剛」（左起）、1976年「大金剛」和2005年「金剛」電影海報。（取材自IMDb）

而第三代、由彼得傑克森（Peter Jackson）執導的「金剛」於2005年上映，故事情節復刻兩部前作，憑藉震撼畫面在第78屆奧斯卡奧大放異彩，獲得最佳視覺效果、最佳混音、最佳音效剪輯獎，並獲得最佳藝術指導提名。

另外，雖然是2014年好萊塢的新版「哥吉拉」（Godzilla）開啟這一系列銀幕怪獸宇宙，但率先獲得奧斯卡重視的還是金剛，「金剛：骷髏島」（Kong：Skull Island）獲得2018年第90屆奧斯卡最佳視覺提名。

不過，若以電影數量計，哥吉拉的38部數量遠超過金剛的12部，但在今年以前，都未獲奧斯卡評審的青睞，甚至還得過諷刺年度爛片的金酸莓獎。曾執導「明天過後」（The Day After Tomorrow，又譯「後天」）、「2012」等電影的「災難片之王」羅蘭艾默瑞奇（Roland Emmerich）執導的1998年同名大預算電影（當時譯作「酷斯拉」），入圍包括最爛影片、導演等五項金酸莓獎，最後被頒「最差女配角」和「最糟續集」。

山崎貴編導的「哥吉拉-1.0」獲得2024年奧斯卡最佳視覺效果獎。（取材自IMD...
山崎貴編導的「哥吉拉-1.0」獲得2024年奧斯卡最佳視覺效果獎。（取材自IMDb）

今年，為慶祝哥吉拉誕生70周年的紀念作品「哥吉拉-1.0」終於獲得第96屆奧斯卡最佳視覺效果獎，小金人對這隻核變怪獸70年的封印終於失效，該片導演兼編劇山崎貴在獲獎時欣喜表示：「對於哥吉拉來說這是美好的一天！」

（取材自新京報）

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