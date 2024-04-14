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華婦持旅遊簽證來美帶孫 海關質疑打黑工

聯合航空取消3架美國-中東班機 法航14日停飛以色列

新聞眼／以色列炸死7志工之後…

編譯潘勛、盧思綸
世界中心廚房(WCK)在運送食物到加薩時遭到以色列攻擊，造成來自各國的七名志工死亡，引起各國抗議。（路透）
世界中心廚房(WCK)在運送食物到加薩時遭到以色列攻擊，造成來自各國的七名志工死亡，引起各國抗議。（路透）

「世界中央廚房」(World Central Kitchen)人道救援組織1日在加薩以色列軍隊砲火襲擊，七名工作者喪生，2日遭各國官員及世界人道組織痛批，向以方施壓，要求以軍掃蕩巴勒斯坦好戰組織哈瑪斯(Hamas)之際，必須降低平民傷亡；這起事件恐進一步疏遠以國與最重要盟邦美國，增加雙方嫌隙。

華爾街日報(WSJ)報導，以哈戰爭爆發已近六個月，巴人衛生官方表示，加薩地區約有3萬3000左右喪生，大多為婦孺，這個數字並未區分戰鬥人員與平民；國際愈來愈關心此一進程。

首傳外國救援人員死亡

但世界中央廚房救援工作者遇襲喪生事件，是戰爭爆發以來，首度傳出外國救援人員在加薩死亡，引發的立即效應便是向以國施壓，要保護陷身戰鬥當中的平民。

「世界中央廚房」共同創辦人安德烈斯(José Andrés)日前接受路透視訊專訪透露，救援車隊出發前已經和以色列軍方溝通過，國防軍清楚車隊行進路線。他說，「這不只是運氣不好，『不小心』在錯的地方投炸彈」。

安德烈斯描述，「車隊全長超過1.5、1.8公里，一支非常明確的人道主義車隊，車隊頂部有非常鮮豔的標誌」，「非常明確說明我們是誰、目的是什麼」。但儘管以軍知道該車隊的動向，「卻仍在那片他們目前控制的

非衝突區鎖定攻擊我們，襲擊次數恐不只三次。」

安德烈斯提到，以軍攻擊第一輛車時，工作人員還能跑到第二輛，但第二輛隨後也遭攻擊，迫使他們移到第三輛車。車上的工作人員曾試圖向以軍表明身分，但緊接著第三輛遇襲，「我們就目睹接下來的死傷後果」。

美：保護平民是最高指令

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)表示，有人單純想協助同為人類的生靈，結果本身陷入險境，這種狀況不該發生；美國強烈告知以方，要採更多行動以保護無辜平民的生命，是最高指令，不管是巴人婦孺、男子，還是救援工作者，此外還要讓更多人道濟助更有效率地送給更多人。

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)承認國家該為這次攻擊事件負責，認為是戰爭時悲劇的一天；以國正在接洽各國政府，將盡一切可能確保這種事不再發生。

安德烈斯表示，為罹難者的親友、組織大家庭感到心碎，以國政府必須停止這種無差別殺戮，停止限制人道救援、殺害平民及救援工作者，不能用食物來當武器，別再有無辜人命損失。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示，拜登總統已去電安德烈斯，表達自己也為這次空襲感到心痛，致上最深弔唁之忱。

有公民遇害 多國譴責

英國外相卡麥隆(David Cameron)2日與以國外交部長通話，譴責有英國國民在這次事件中喪生，他在X平台貼文表示，以國必須緊急解釋這件事怎會發生，另做出重大變革，確保地面救援工作者平安。

波蘭外交部長西克爾斯基(Radek Sikorski)表示，華沙當局要調查該國人道工作者索伯爾(Damian Sobol)喪生事件，「我個人向以色列大使要求緊急解釋。他向我保證，波蘭會很快收到這起悲劇的調查結果」。

澳洲公民佐咪‧弗蘭康(Zomi Frankcom)也遇害，澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)表示這起攻擊行動「完全令人無法接受」，要求為人道工作人員之死追究一切責任，澳洲外長已要求召見以國駐澳洲大使。艾班尼斯痛斥，這件事已超乎任何合理範圍，關乎提供救援、人道濟助的人居然喪生。

安德烈斯拒絕接受美以聲稱這起事件是「無心之過」的說法，並要求美國政府和遇難人員的國家政府徹查。據聯合國統計，自去年10月以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯開戰以來，至少已有196位人道工作者在加薩喪生。WCK是現年54歲的安德烈斯在2010年1月海地強震後創立，旨在繞過各國的官僚程序，提供災區緊急援助。

人道組織世界中心廚房的車隊遭到以色列飛彈攻擊，即使車頂上有明顯的標誌，仍無法逃過...
人道組織世界中心廚房的車隊遭到以色列飛彈攻擊，即使車頂上有明顯的標誌，仍無法逃過一劫，被炸出一個一洞，七人罹難。（路透）

以色列 加薩 澳洲

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