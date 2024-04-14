新聞眼／「神啊，請解放巴勒斯坦人民」喜劇演員公開挺巴獲讚

埃及裔演員拉米‧尤塞夫主持「周六夜現場」時創造了歷史。他在最後的八分鐘獨白中，說了一句話：「請解放巴勒斯坦人民，拜託了。」這句話「獲得熱烈掌聲」，尤塞夫接著懇求釋放被哈瑪斯俘虜的以色列人質。（路透）

金球獎得主、埃及裔演員拉米‧尤塞夫(Ramy Youssef)在3月30日的周末主持「周六夜現場」(Saturday Night Live)時創造了歷史。

8分鐘獨白 獲熱烈掌聲

在最後的八分鐘獨白中，拉米‧尤塞夫說了一句話：「請解放巴勒斯坦 人民，拜託了。」

好萊塢報導(The Hollywood Reporter)指出，這句話「獲得熱烈掌聲」，尤塞夫接著懇求釋放被哈瑪斯俘虜的以色列人質。

尤塞夫在講段子時說出這些話，他告訴觀眾，他是朋友圈裡唯一一個禱告的人。不過，尤塞夫的朋友有時會請他代為禱告，他告訴觀眾，他的朋友布萊恩正陷入混亂的離婚官司，並請尤塞夫祈禱他能獲得心愛狗狗的監護權。

接著他提到另一個朋友阿哈邁德(Ahmed)，阿哈邁德請尤塞夫為他在加薩 的家人祈禱，他告訴尤塞夫：「他們正在受苦，我不知道他們一半的人在哪裡，我不知道該怎麼做，請為他們祈禱。」

尤塞夫繼續打趣說：「所以那晚我去禱告，而我的禱告是複雜的，我有很多事要安排。」

「請幫助阿哈邁德的家人，請停止苦難，請停止暴力。」接著他又說了一句話引來熱烈的掌聲和贊同，「拜託，解放巴勒斯坦的人民，拜託了。」尤塞夫接著說：「也請釋放人質、所有的人質，拜託了。」這句話也贏得了掌聲。

他又接續前面的哏說：「順便也解放波強格斯先生(Mr. Bojangles)，我是說，牠是一隻漂亮的狗，而我為這隻狗祈禱。」

明星公開支持 代價慘重

CNN撰稿人奧貝達拉(Dean Obeidallah)表示，在全國電視聯播網聽到有人說「解放巴勒斯坦」，而觀眾自發地給予熱烈的掌聲，「這是我以前從未見過的」，奧貝達拉希望他已故的父親能夠見證這一幕，他的父親是一名到美國生活的巴勒斯坦移民。

尤塞夫講的是一個段子，而不是發表演說，但萊尼布魯斯(Lenny Bruce)、李察普瑞爾(Richard Pryor)、喬恩史都華(Jon Stewart)等喜劇演員過去都曾透過喜劇提出具挑戰性的政治、種族和社會議題。

然而多年來，也許在當前的加薩走廊衝突中，大家比以往都更明白，公開大聲支持巴勒斯坦人民是要付出代價的，好萊塢就有過這樣的例子，女星梅麗莎巴雷拉(Melissa Barrera)在社群媒體發文指責以色列在加薩走廊的行動是「種族滅絕」後，遭到電影「驚聲尖叫7」(Scream VII)的劇組開除。

「夢想集中營」(The Zone of Interest)導演葛雷澤(Jonathan Glazer)在奧斯卡 獲頒最佳外語片獎發表得獎感言時，也因發表反對「占領導致許多無辜人民陷入衝突」的言論受到批評；奧斯卡影后蘇珊莎蘭登(Susan Sarandon)去年11月在一場集會上發表支持巴勒斯坦的言論後遭經紀公司解約。

籲停火 奧斯卡戴紅別針

不過，尤塞夫並未因此退縮，幾個月以來他一直以喜劇吸引大眾對加薩人道主義災難的關注，秋季時他宣布將把喜劇巡演的收益捐給為加薩提供人道救援的慈善機構American Near East Refugee Aid(ANERA)。

在今年的奧斯卡頒獎典禮上，許多名流配戴呼籲加薩停火的紅色別針，出演奧斯卡得獎電影「可憐的東西」(Poor Things)的尤塞夫也戴上紅色別針響應，當時他告訴「綜藝」(Variety)：「這是一個普世的訊息，『讓我們停止殺害孩子，讓我們不再有更多戰爭』。」他還說：「我們呼籲加薩立即永久的停火，我們為巴勒斯坦人民呼籲和平和持久的正義。」

來源：YouTube