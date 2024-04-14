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每周一書／逃離希特勒魔掌 卻成毛澤東囚徒

每周一書
(世界書局提供)
(世界書局提供)

從黑暗逃進更深的黑暗時，你可以如何保有勇氣？

荷蘭人色爾瑪逃離了納粹的迫害，來到了中國，卻親身見證了大躍進與大飢荒，也是文革期間唯一受困中國的荷蘭人。她如何目睹新中國從備受期待演變成大型人道危機，又如何保持了自己在黑暗中的勇氣？

20世紀中，北京除了是共產新中國的首都，也聚集了來自各國的毛澤東共產主義支持者，人們對這片土地的發展滿懷期待，但事與願違。

《色爾瑪：逃離希特勒魔掌，卻成毛澤東囚徒》(Selma: aan Hitler ontsnapt, gevangene van Mao)一書藉由荷裔猶太人色爾瑪的人生經歷，在他倖存的親友協助下，細膩地呈現毛澤東統治時期複雜、嚴峻的革命氛圍，以及飢荒、批鬥等人道危機。

色爾瑪．佛斯在荷蘭出生、成長，二戰期間成功逃離了納粹的迫害。就讀英國劍橋大學期間，色爾瑪遇上了她未來的丈夫：曹日昌。兩人生下子女後，在北京共組家庭。

曹日昌在共產新中國身居要職，但有外國血統的色爾瑪與其子女卻始終被社會另眼看待。一連串的政治風暴將中國推向文化大革命，曹日昌最終倒台被捕，色爾瑪隨後遭到拘禁，子女下鄉勞改。

色爾瑪成為唯一親身經歷過百花齊放、百家爭鳴、大躍進、大飢荒與文化大革命的荷蘭人。她與家人接連成為毛澤東意識形態下的受害者。

透過色爾瑪的書信、親友、舊識，本書描繪了外國人如何看待革命氛圍下的北京：盛大的十一遊行、來自歐美的共產主義盲目信奉者、大飢荒，以及破壞一切傳統與西方象徵的紅衛兵。還有，她如何在黑暗中保有自己的勇氣。

作者卡羅琳．維瑟(Carolijn Visser)此書為2017年荷蘭「利布里斯」(Libris)歷史獎獲獎作品。

「利布里斯歷史獎」評審報告指出，作者卡羅琳．維瑟描寫了一位荷裔猶太女子色爾瑪如何逃過納粹的迫害，並為愛遠赴中國的故事。色爾瑪富足的荷蘭家庭與貧困高壓的中國社會形成強烈對比。這本書不只是一部家庭史，卡羅琳．維瑟將文化大革命的駭人歷史呈現在讀者眼前。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉1)

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