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養生／疑天天吃高劑量維生素C 55歲婦腎衰竭險喪命

邱宜君
想要安全攝取維生素C，醫師建議優先從蔬菜水果攝取，最不容易超量。（本報資料照片）
想要安全攝取維生素C，醫師建議優先從蔬菜水果攝取，最不容易超量。（本報資料照片）

美國一名55歲白人婦女，本身就有慢性腎病、腎功能不太好，但還不到須洗腎的地步。有天她因嗜睡、精神混亂、持續無尿，被送進加護病房，檢查發現婦人腎臟有大量草酸鈣結晶，導致急性腎衰竭，緊急洗腎雖讓她撿回一命，之後卻得長期洗腎。賓州Hershey Medical Center醫師發現，婦人長期每天攝取1000毫克維生素C，很可能就是導致腎功能惡化的元凶，這篇研究發表於醫學期刊「Cureus」。

台灣林口長庚臨床毒物中心主任、長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海表示，在台灣，很多人都會額外補充保健食品，其中維生素C就是很好的抗氧化物，被認為有助於減少心血管疾病癌症風險。但仍要注意攝取上限，因維生素C經過代謝會產生草酸，草酸鈣容易沉積在腎臟組織。

顏宗海指出，草酸鈣是腎結石成分的最大宗，占比超過九成。如果原本腎功能就不好，或是有慢性腎病，草酸鈣結晶很可能會導致腎損傷、加速腎病病程，導致病人提早進入腎病末期，甚至是開始洗腎。

根據研究內容，這名婦女每天吃多種維生素，包括1000毫克維生素C、500毫克鈣、500毫克蔓越莓素、5000單位維生素D、消化酶、還有其他成分未知的多種維生素。研究人員難以估計她每天一共攝取多少維生素C、吃了多久，只能確定是長期每天至少1000毫克。因找不到其他已知病因，研究人員推論，長期攝取高劑量維生素C就是最可能導致她急性腎衰竭的原因。

顏宗海表示，根據台灣衛福部國健署定的國人膳食營養素參考攝取上限，每天維生素C最多攝取2000毫克，這包括從飲食和保健食品的總和。若補充品吃太多，就可能過量。因此食藥署也規定，維生素C保健食品含量不可超過1000毫克。因此，市售保健食品如果標榜單顆含1000毫克維生素C，並沒違規，但民眾必須看清楚外包裝標示、適量攝取，不能補充超過1000毫克，以免過量反而傷身。

想安全攝取維生素C，顏宗海建議優先從蔬菜水果攝取最不易超量。針對曾發生過腎結石的病人，顏宗海說，這最常見於水喝太少、愛吃重口味的男性。他建議採取「低草酸飲食」，即有意識地避免過量攝取像是菠菜、茶、可可、巧克力、可樂、核果等草酸含量高的食材，也要特別注意維生素C的補充量，每天絕不能超過1000毫克。

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