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北美日全食持續4分28秒 上千萬人目睹歡呼…下次要等到2044年

編譯陳韻涵／綜合8日電
從印地安那州可觀賞到日全食，天空瞬間變黑，一架飛機正好穿過。（路透）
從印地安那州可觀賞到日全食，天空瞬間變黑，一架飛機正好穿過。（路透）

北美地區的墨西哥、美國到加拿大部分地區8日出現暌違七年的日全食天象，全食帶上的天文觀測者當天無不戴著護目黑鏡仰望天空，親眼目睹這個難得的天文奇觀，許多人以歡呼、音樂和結婚慶賀，更有不少人帶著敬畏觀賞，因為下次日全食再出現在北美，將是20年之後，也就是2044年的事了。

持續時間超越2017年

8日的日全食持續時間長達4分28秒，超越2017年日全食的2分42秒。

此次日食出現在墨西哥三州、美國15州和加拿大東南部四州，墨西哥馬薩特蘭市(Mazatlan)是太平洋沿岸此次第一個日全食觀賞點；在美國方面，東岸時間8日下午2時27分，日食現象從德州美墨邊境小鎮伊戈帕斯(Eagle Pass)開始。

美國航空暨太空總署(NASA)指出，全食帶北從緬因、新罕布夏、佛蒙特；東自紐約、賓州向西延伸至俄亥俄、印第安納、伊利諾、密蘇里及阿肯色、奧克拉荷馬、德州。

全美約3200萬人住在日全食路徑上，聯邦官員估計會有另外500萬人從外地湧入；此外，全球約1億5000萬人處在寬115哩的全食帶內。

8日下午在墨西哥觀看到的日食圖組。（歐新社）
8日下午在墨西哥觀看到的日食圖組。（歐新社）

多地天黑時舉辦婚禮

阿肯色州拉塞爾維爾市(Russellville)的日全食登場前，400對佳偶舉辦聯合婚禮「私奔與日食」(Elope and the Eclipse)；當月亮完全遮蔽太陽時，部分新婚夫妻擁吻落淚。 

在尼加拉瀑布州立公園，約2000人屏息仰頭觀看日食，而儘管天空黑一片，當地至少舉辦兩場婚禮，另有一對情侶求婚。

不少人讚嘆月球遮蔽太陽的景觀，高呼「好漂亮」；隨著天空再次亮起，一支樂隊演奏R.E.M. 1992年熱門歌曲「月球上的男人」(Man On The Moon)。

圖為罕見的鑽石環奇觀。(歐新社)
圖為罕見的鑽石環奇觀。(歐新社)

309人扮太陽創紀錄

安大略尼加拉瀑布群約有309人齊聚觀賞日食奇觀，部分人遠從新加坡或倫敦到訪，這些人扮成太陽，締造最多人在同一地點穿著太陽造型服飾觀看日食的世界紀錄，打破先前於2020年在中國由287人創下的舊紀錄。

NASA表示，日全食的持續時間短則10秒，長可達7分30秒。

此次北美日全食的範圍包括更多人口稠密區，比七年前的範圍更大，涵蓋德州聖安東尼奧、奧斯汀和達拉斯等主要城市，以及印第安納州印第安納波利斯市、俄亥俄州克里夫蘭、賓州伊利市(Erie)，至於下次要在北美看到日全食，則要等到2044年。

一層不夠，再加一層，就是要把日食看個夠。8日由墨西哥經美國再到加拿大，上千萬民眾...
一層不夠，再加一層，就是要把日食看個夠。8日由墨西哥經美國再到加拿大，上千萬民眾走向戶外抬頭觀賞許多才一次的日全食，下次再發生日全食是2044年11月。圖為墨西哥民眾。(歐新社)

日全食 墨西哥 德州

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