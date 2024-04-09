我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

H-1B新規 移民律師：華人首輪中籤率提升

拉斯維加斯律所爆槍擊案 律師殺前兒媳夫妻後再自殺

日食衝擊發電 德州廠等同損失280戶家庭用電量

記者顏伶如／綜合報導
在紐約雖然看不到日全食，但大多數地方都可看到將近九成的日偏食。圖為日食之下的自由女神像。（路透）
在紐約雖然看不到日全食，但大多數地方都可看到將近九成的日偏食。圖為日食之下的自由女神像。（路透）

德州到緬因州8日可以看到難得一見的日全食，剛好也讓電力產業有預演機會，並且思考必須高度仰賴陽光的光電產業，萬一突然沒有日照應如何因應。

電力業者表示，這次日全食不會造成缺電。光電業者接受「環境與能源新聞」(E&E News)訪問時說，對於日全食到來已準備數月，流失的太陽能發電絕對有足夠供應量可以填補。

Politico新聞網站分析，德州太陽能發電恐因日全食出現嚴重損失，太陽被月球全面遮擋或81%遮擋，德州最主要的光電廠將損失超過90%的太陽能發電，換算起來大約等同至少280戶家庭用電量。即使距離日全食軌道數千哩之遙的地區，太陽能發電產量恐怕也因此縮水一半。

日食雖然是天文奇觀，但是太陽能業者可能並不歡迎，德州業者為此蒙受不少損失。（路透...
日食雖然是天文奇觀，但是太陽能業者可能並不歡迎，德州業者為此蒙受不少損失。（路透）

能源部旗下國家再生能源實驗室(National Renewable Energy Laboratory)總工程師馬瑟爾(Barry Mather)說，這次日全食是很有價值的一次「測試」(test run)，可以檢驗光電產業如何因應太陽遭到遮蔽的事件，例如長時間暴風雨不斷、山林大火導致煙霧瀰漫等。

馬瑟爾指出，重點並不在於日全食是危險事件，而在於電力產業要知道如何讓系統變得更有彈性，以便因應意料之外的突發狀況。

他表示，未來可能出現類似日全食的天候狀況，但卻可能只有一天的時間能夠因應。

馬瑟爾參與的國家再生能源實驗室團隊將研究這次光電產業因應日全食的到來，搜集全美各地太陽遭到月球遮蔽的即時訊息。

根據國家再生能源實驗室報告，上次美國發生日全食是2017年8月，從美西到美東都可看到太陽被月球完全遮擋，太陽能發電比尖峰期間降低4000至6500百萬瓦特(megawatts)之間，但沒有造成大規模停電。

從2017年到現在，美國電力設施已有重大進步，許多石化燃油廠紛紛退休關閉，取而代之的是風力發電與太陽能發電。

美國能源情報署指出，美國太陽能發電從2017年以來成長三倍，目前占全美電力4%。

日全食 德州 退休

上一則

日食讓動物園驚慌 獵豹不安走動 犀牛以為該吃晚餐了

下一則

北美日全食持續4分28秒 上千萬人目睹歡呼…下次要等到2044年

延伸閱讀

路透：美下周宣布三星獲60億-70億美元晶片補貼 在德州擴廠

路透：美下周宣布三星獲60億-70億美元晶片補貼 在德州擴廠
圖輯／「那一刻我們同見證」北美民眾搶看日食

圖輯／「那一刻我們同見證」北美民眾搶看日食
直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭

直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭
舊金山日全食景觀

舊金山日全食景觀

熱門新聞

紐約市民在地震發生40分鐘後才收到警報。

規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘

2024-04-05 11:39
8日全美可看見日全食的地區和時間，從右上方的緬因州霍爾頓開始，一直到左下方的德州聖安東尼奧。(圖取自NASA)

1張圖／日全食各州時刻表看這裡 錯過要等到2045年

2024-04-06 22:03
蟬的成年生命期僅占漫長一生的0.5%，其餘99.5%的時間都在地下度過。(路透)

221年才出現1次 17州今夏將有上兆隻蟬出土齊鳴

2024-04-06 09:43
美國當地時間7日，西南航空一架波音737-800型客機起飛途中驚傳引擎上方遮罩自行解體的離譜事故，機艙人員發現後立即通報，原機第一時間折返丹佛國際機場後順利降落。圖為事故班機。(取自X)

影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈

2024-04-07 20:45
位於北卡州立大學的教學樓頗爾(Poe Hall)已因為有毒物超標而停止開放。(截取自谷歌地圖)

教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病

2024-04-04 15:11
李懷信在畢業證書上以中文簽名(左下角)。(費郡警局)

維州警院華裔院長中文簽署畢業證遭拒收 引發爭議

2024-04-04 11:37

超人氣

更多 >
3生肖下周財運旺 兩類人爽賺橫財 屬蛇將獲愛情新鮮感

3生肖下周財運旺 兩類人爽賺橫財 屬蛇將獲愛情新鮮感
直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭

直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭
「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮
外食只吃得起快餐？這6家連鎖店最划算

外食只吃得起快餐？這6家連鎖店最划算
如何消除眼袋？皮膚科醫生教你

如何消除眼袋？皮膚科醫生教你