日食衝擊發電 德州廠等同損失280戶家庭用電量

在紐約雖然看不到日全食，但大多數地方都可看到將近九成的日偏食。圖為日食之下的自由女神像。（路透）

從德州 到緬因州8日可以看到難得一見的日全食 ，剛好也讓電力產業有預演機會，並且思考必須高度仰賴陽光的光電產業，萬一突然沒有日照應如何因應。

電力業者表示，這次日全食不會造成缺電。光電業者接受「環境與能源新聞」(E&E News)訪問時說，對於日全食到來已準備數月，流失的太陽能發電絕對有足夠供應量可以填補。

Politico新聞網站分析，德州太陽能發電恐因日全食出現嚴重損失，太陽被月球全面遮擋或81%遮擋，德州最主要的光電廠將損失超過90%的太陽能發電，換算起來大約等同至少280戶家庭用電量。即使距離日全食軌道數千哩之遙的地區，太陽能發電產量恐怕也因此縮水一半。

日食雖然是天文奇觀，但是太陽能業者可能並不歡迎，德州業者為此蒙受不少損失。（路透）

能源部旗下國家再生能源實驗室(National Renewable Energy Laboratory)總工程師馬瑟爾(Barry Mather)說，這次日全食是很有價值的一次「測試」(test run)，可以檢驗光電產業如何因應太陽遭到遮蔽的事件，例如長時間暴風雨不斷、山林大火導致煙霧瀰漫等。

馬瑟爾指出，重點並不在於日全食是危險事件，而在於電力產業要知道如何讓系統變得更有彈性，以便因應意料之外的突發狀況。

他表示，未來可能出現類似日全食的天候狀況，但卻可能只有一天的時間能夠因應。

馬瑟爾參與的國家再生能源實驗室團隊將研究這次光電產業因應日全食的到來，搜集全美各地太陽遭到月球遮蔽的即時訊息。

根據國家再生能源實驗室報告，上次美國發生日全食是2017年8月，從美西到美東都可看到太陽被月球完全遮擋，太陽能發電比尖峰期間降低4000至6500百萬瓦特(megawatts)之間，但沒有造成大規模停電。

從2017年到現在，美國電力設施已有重大進步，許多石化燃油廠紛紛退休 關閉，取而代之的是風力發電與太陽能發電。

美國能源情報署指出，美國太陽能發電從2017年以來成長三倍，目前占全美電力4%。