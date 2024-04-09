日食讓動物園驚慌 獵豹不安走動 犀牛以為該吃晚餐了

紐約州安大略湖東岸韋斯科特沙灘州立公園，觀看日全食的人給小狗也戴上了護目鏡。 (中新社)

難得一見的日全食 天象，8日出現在美國上空，導致時間暫停，有數百萬人放下工作，聚集觀看，而且不只民眾為之瘋狂，還有動物園 的動物也因為白晝逐漸陰暗受到驚嚇，尖叫並慌張尋找掩護。

每日郵報報導，美東時間下午1時27分左右，德州 率先迎接日全食天象，有數千人開車出門，公路出現大塞車，根據德州運輸廳(Texas Department of Transportation)統計，日全食熱門地點韋科(Waco)因此發生多起車禍故，就連動物園內的動物也陷入瘋狂。

達拉斯動物園飼養的長頸鹿、斑馬和鴕鳥發現上空雲層愈來愈黑暗，以為發生天災，不斷尖叫、四處亂竄，慌慌張張尋找掩護。

由於日全食數分鐘前，上空詭異昏暗，讓許多動物認以為是夜晚，印第安納波利斯動物園(Indianapolis Zoo)管理員指出：「動物們肯定能感覺有些不同。」

日食發生時會光線變暗、氣溫降低，圖為佛蒙特州沃倫的一處滑雪勝地。（路透）

於是位於戶外的鳥舍發出低沉的咕嚕聲，是鳥類睡覺時經常發出的聲音；鸚鵡停止歌唱，開始打瞌睡；不過火鶴看似不動聲色，但感覺有戒心，與平時打開翅膀的模樣大不相同。

至於動物園另一邊，獅子們從原本懶洋洋的狀態，起身發出咆哮聲；獵豹似乎也同樣感到不安，不斷來回走動，甚至來到一處高點掃視四周環境；犀牛、疣豬等紛紛湧至圍欄前，好像是在提醒工作人員餵食晚餐時間到了。

還有原本默默坐著的狒狒受到日全食影響，來到柵欄內最高的岩石間不安地跑來跑去，印第安納大學(Indiana University)動物行為學者庫克西(Caitlyn Cooksey)正在記錄調查狒狒反應；她說：「我沒料到狒狒會有任何反應，但實際上，牠們的反應比我以為的來得大許多，看到這些反應真的很酷。」

來自紐約皇后區四歲蒙妮卡，在科學館前面用自製的面具眼罩觀看日偏食。（路透）

田納西州天文物理學家蘭德菲爾德(Ryan Landfield)特別攜家帶眷來到動物園觀察動物反應並記錄日全食前獅子發出的咆哮聲，他說：「我們來這裡體驗，因為動物真的有反應，而且不同凡響。」

太空總署(NASA)為研究日全食發生時，對人類與動物的身心影響，在全美招募近2500名志工收集當天資料。