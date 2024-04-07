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沒特殊眼鏡…3自製「針孔投影機」安全欣賞日全食

編譯俞仲慈／綜合6日電
五花八門的觀測裝備。(路透)
五花八門的觀測裝備。(路透)

想觀看日食卻沒有專用眼鏡的民眾，華盛頓郵報介紹三種簡單的「針孔投影機」(pinhole projector)，讓陽光通過小孔，將光線聚焦並投射至紙面、地面或其他表面，創造安全不刺眼的光線，以便安全觀賞日食天象。

DIY「針孔投影機」

製作材料只需一個空紙盒、白紙、剪刀、鋁箔、膠帶和別針或圖釘；首先在白紙(或白紙板)上描出空盒底部的矩型形狀，剪掉的矩型白紙(或白紙板)直接放入空盒底，成為投影螢幕。

接著在空盒蓋兩側各剪出一個正方形(1.5吋即可)，再將蓋子重新粘在一起；其中一個正方形覆蓋箔紙以膠帶粘住，用圖釘或小釘鑽出一個小孔，讓太陽光穿透，而且孔愈小、投影影像愈清晰。

「透過樹木」(Looking to the trees)

如果不想製作「針孔投影機」，也可以透過樹葉陰影觀看日食天象，換言之，就是利用樹葉、樹枝的細縫作為天然針孔投影機，當光線穿過投射至地面，在樹木或植物下方放置白紙或白紙板，可以更容易觀看。

「日常用品與手指」(Gadgets and fingers)

其實日常用品、凡是有四分之一吋大小孔洞的工具也有「針孔投影」效果，例如義大利麵勺、起司刨絲器或帶孔湯匙等，只要拿著這些用具走到戶外，看看它們的日食投影，不要忘記將白紙或白紙板放在地面，可以看得更清楚。

另外伸出手指、將手指交叉，在手指形成數個指縫，然後伸出雙手手指，做出一個W形狀，然後重疊即可，不但雙手萬能而且姿勢優雅。

隨著日食的進行，當最後一束陽光即將被遮住，太陽大氣層呈現一個光環，也就是所謂的「鑽石環現象」(diamond ring effect)，因為月球地形崎嶇，最後一絲太陽光會從月球地表某個凹處露出，是由英國天文學家倍利(Francis Baily)最早發現，也稱為「倍利珠」(Baily's beads)。

最後當月球完全擋住太陽，觀察者就可摘下日食眼鏡，用肉眼觀看日全食，若運氣好，還有機會瞥見12P/龐士-布魯克斯(12P/Pons-Brooks)彗星出現在晴空。

義大利 日全食 華盛頓郵報

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