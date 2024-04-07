特殊眼鏡看日全食 留意「鏡片真偽」小心買到仿冒品

天文學會警告民眾在購買觀測日食時，小心買到仿冒的日食眼鏡。(路透)

非政府組織美國天文學會(American Astronomical Society，AAS)警告，民眾須小心在購買觀看日全食 (total solar eclipse)用的特殊鏡片時，買到仿冒品。

AAS日前發布聲明說，市面上出現幾款不安全的日食眼鏡，若使用這些產品，可能會讓觀察日食的民眾眼睛受傷害；聲明敦促欲在8日一睹日全食的民眾，確保購買到合法且安全的觀看產品。這次日全食預計在美國有13個州可觀測。

日食眼鏡應該有特殊的濾鏡，可以阻擋來自太陽的有害紫外線和紅外線輻射，這些輻射可能會對眼睛的結構造成損害；而這些仿冒品中可能缺乏這類濾鏡。

AAS聲明中的AAS日食工作小組的專案經理費伯格(Rick Fienberg)表示：「可讓人安全、舒適觀看太陽的濾鏡，通常會傳導10萬分之一(0.001%)到200萬分之一(0.00005%)的可見光。太陽光濾鏡通常會比最暗的普通太陽眼鏡顏色，還要暗上1000倍。」

AAS在聲明中還指出假濾鏡和仿冒濾鏡的差別：仿冒濾鏡指的是由同一家製造商生產的濾鏡，卻印上另一家製造商的名稱，例如美國日食濾鏡主要製造商American Paper Optics；雖然有些仿冒品可能是安全的，但假濾鏡無疑是不安全的，無法充分保護配戴者眼睛不受太陽光傷害。

在沒有適當保護下，於日食前後觀看太陽，可能會導致角膜曬傷，一種稱為紫外線角膜炎(ultraviolet keratitis)的疾病，甚至在眼睛的視網膜上燒出一個洞，稱之為陽光視網膜病變(solar retinopathy)。

費伯格指出：「光從外表來看，無法判斷日食濾鏡是否真正安全，但要判斷是否不安全則很容易。」

日食觀測者可以在日食之前，於室內試戴來測試濾鏡的真假與安全；如果濾鏡是安全的，那配戴者除了很亮的光線外，應該無法看到太多東西，AAS指出：「透過濾鏡，這些光線應該要看起來很微弱。」若可以看到房中的細節，那這濾鏡就無法在日食期間保護配戴者的眼睛。