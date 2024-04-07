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「日全食」科學觀測實驗最佳時機 各州時間表看這裡

記者張聲肇／綜合報導
8日全美可看見日全食的地區和時間，從右上方的緬因州霍爾頓開始，一直到左下方的德州聖安東尼奧。(圖取自NASA)
8日全美可看見日全食的地區和時間，從右上方的緬因州霍爾頓開始，一直到左下方的德州聖安東尼奧。(圖取自NASA)

拜新太空船和天文望遠鏡之賜，加上天體運行的巧合，4月8日的日全食將是科學觀測與實驗的最佳時機，因為月球距離地球超近，「罩住」日光的時間超長，太陽等離子體(plasma，又譯電漿)的噴發也特別活躍。

從墨西哥到美國和加拿大，將有數以百萬計的觀察員身兼「民間科學家」，協助太空總署等研究機構更進一步了解恆星與行星之間的關係。

月球行經地球和太陽的正中央位置時，約有4分28秒的時間完全擋住太陽的照射，形成「日冕」，此一天文現象將是觀測者拍攝的重點。他們也觀察得到，白天頓時變為黑夜，鳥獸蟲魚也突然安靜下來。當然，也會有人測量氣溫下降幾度，記錄雲彩的變化，互通無線電，探測通訊受到多大的干擾。

科研機構將發射火箭到接近太空的電離層(ionosphere，離地表60-1000公里)自由電子最濃密的地方，偵測等離子輻射的情況。火箭發射地點維吉尼亞州瓦勒普島(Wallops Island)離全日食地帶約400哩，太陽遮蔽度只有81%。去年10月美西到中南美可見的「火圈」日食期間，攜帶偵測儀器的火箭也從新墨西哥州升空。

今年火箭任務領導人、艾莫瑞-瑞朵航太大學教授巴瑞亞提亞(Aroh Barjatya)說，這將是「精采時刻，令人興奮！」。

太空總署的高空噴射機也將上天追逐月影，用先進的望遠鏡觀測日冕，以及日冕四周的太空灰塵。日食專案經理柯瑞克(Kelly Korreck)說，灰塵聽起來好無聊，「其實，也是很有趣的東西。太空灰塵是太陽系誕生時的殘留物」。

全日食再臨 要等到2045年

陽光消失區內的大學生將放出600多個氣候偵測氣球，即時轉播日食鏡頭，也記錄大氣層的變化。負責協調各大學氣球觀測作業的蒙大拿州立大學天文物理學者賈丁(Angela Des Jardins)說，「我們運氣不錯，不必在乎氣球飛到8萬呎以上高空時，地面是否陰暗如夜」。

下一次全日食再臨北美洲，要等到2045年，難怪從墨西哥到加拿大的紐芬蘭，大家都卯足全力欣賞、研究。

德州預計將迎來觀賞最大的觀賞日全食的旅遊人潮，賺進4億2800萬元的日食旅遊相關...
德州預計將迎來觀賞最大的觀賞日全食的旅遊人潮，賺進4億2800萬元的日食旅遊相關支出。圖為該州爵平史普林市安置的觀賞日全食眼鏡。(歐新社)

太空 新墨西哥州 氣球

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