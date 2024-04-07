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估逾500萬人追看日全食 運輸部籲早點出發避免大塞車

編譯陳韻涵、俞仲慈／綜合6日電
2017年8月21日在俄勒岡州觀測到的日全食。(路透)
2017年8月21日在俄勒岡州觀測到的日全食。(路透)

北美地區8日將出現暌違七年的日全食天象，估計美國有3160萬幸運民眾可以親眼目睹。但專家警告直視太陽非常危險，民眾務必準備專用眼鏡，避免造成視力傷害。

全美估3160萬人可目睹奇觀

太空總署(NASA)指出，全食帶北從緬因、新罕布夏、佛蒙特；東自紐約、賓州向西延伸至俄亥俄、印第安納、伊利諾、密蘇里以及阿肯色、奧克拉荷馬、德州；此外全球約1億5000萬人也都處於200哩全食帶內。

8日的日全食，全美將有十餘個州的3100多萬人可看到。圖為民眾在德州一個退伍軍人...
8日的日全食，全美將有十餘個州的3100多萬人可看到。圖為民眾在德州一個退伍軍人紀念公園設置的大型觀測眼鏡前試看。(歐新社)

為因應民眾觀賞日全食的熱潮，交通當局正與國家氣象局(NWS)協調，確認觀看日食的熱點，以利應對難以避免的大塞車。

運輸部籲民眾做好塞車準備

聯邦運輸部公路總局(FHWA)表示，民眾看日食的熱情充分理解，但也希望人們對於大量人員流動對交通和安全可能帶來的影響有心理準備。

FHWA局長巴特(Shailen Bhatt)在電郵中寫道：「我們希望人們基於各種理由銘記這一天和這段經歷，可能一輩子就這一次。」

紐約上州的尼加拉瀑布(Niagara Falls)一帶被指是8日觀看日全食的最佳...
紐約上州的尼加拉瀑布(Niagara Falls)一帶被指是8日觀看日全食的最佳地點之一，據估計有上百萬人將聚集這一帶觀看。(路透)

2017年開車400哩卻堵路上

時代雜誌(Time)報導，維吉尼亞州居民、郵政局長梅麗莎·施萊格(Melissa Schleig)曾在2017年駕車400多哩，興高采烈地準備在大煙山(Smoky Mountains)觀看日食，不料大塞車讓她敗興而歸。

施萊格說，「原本單趟六、七小時的車程，結果我們開了六個多小時，才前進平時開兩小時就會到的距離，真的太誇張。」結果，施萊格在日食發生前就驅車下山。

交通工程師協會(Institute of Transportation Engineer)報告指出，2017年至少500萬人觀測日全食，今年預料會有更多人在8日一起見證這場天文奇觀。

規模如同時舉辦30場超級盃

美國天文學會(American Astronomical Society)日食工作小組(Solar Eclipse Task Force)計畫經理范博格(Richard Fienberg)說：「日全食穿過美國，就像同時舉辦20場、30場超級盃(Super Bowls)比賽。眾人遠道而來，只為觀看此一奇觀。」

今年，施萊格加入臉書(Facebook)的日食追蹤社團，將前往加拿大一側的尼加拉瀑布(Niagara Falls)觀看日食。

不過，她從2017年的錯誤經驗中汲取教訓，她把行程規畫拉長，4日便已起程、10日返家，以免陷入堵塞車陣。

FHWA肯定施萊格今年的規畫，建議人們早點動身，並在觀看日食的城鎮停留久一點，以免塞車。

FHWA表示，很難預測哪些城市或州會受到日食交通影響最大，但預期會有多達500萬人前往德州到緬因州之間的日全食路徑。

為觀測8日的日全食並拍攝精美的照片，許多人都準備了高檔器材。(路透)
為觀測8日的日全食並拍攝精美的照片，許多人都準備了高檔器材。(路透)

準備專用眼鏡以免視力受傷

國家廣播公司新聞網(NBC News)指出，日食眼鏡顏色比一般太陽眼鏡顏色深數千倍，是專門為觀看此類天象設計，鏡片正面應為銀色、內面為黑色，民眾須檢查是否印有ISO標誌與代碼IS12312-2，切勿使用仿冒品。

同時觀賞日全食也不要使用雙筒望遠鏡、天文望遠鏡或相機鏡頭直視太陽任何部分，除非安裝特定濾鏡；也不要使用無法提供足夠保護的Eclipse眼鏡。

NASA估算，下一次北美洲能觀賞到日全食的時間是2033年，但僅限於阿拉斯加上空；因此若錯過此次機會，就得等到2045年，全食帶才會再次蒞臨在美國本土。

日全食 超級盃 德州

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