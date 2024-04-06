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北美將迎接2017年來首個日全食 德州恐遭雲層攪局民眾嘆失望

中央社／紐約5日綜合外電報導
數以百萬計北美洲居民期待8日能目睹2017年以來北美第一個日全食。圖為2017年8月奧勒岡州看到的日全食。（路透社資料照）
數以百萬計北美洲居民期待8日能目睹2017年以來北美第一個日全食。圖為2017年8月奧勒岡州看到的日全食。（路透社資料照）

數以百萬計北美洲居民期待8日能目睹2017年以來北美第一個日全食，但許多人可能要失望了，因為多雲天氣可能搞砸迷人的天文景觀。有人提前訂好飛往德州的旅宿，只能大喊失望。

路透社報導，位於日食帶的一些區域4月份通常晴空萬里，8日似乎會迎來陰天。日食帶指的是可以看到月球遮住整個太陽的狹長地帶。

為了日全食前往美國德州的許多人，認為那裡是首選觀景之地。然而根據今天天氣預報，日全食當天德州多數區域的雲量達60%至80%。

相較之下，新英格蘭（New England）北部部分區域似乎比較有希望。另據美國國家氣象局（National Weather Service），密西西比河谷（Mississippi Valley）中部及俄亥俄河谷（Ohio Valley）西部各地出現晴空的機率也變大，包括印第安納波利斯市（Indianapolis）。

81歲洛杉磯退休攝影師范恩（Gary Fine）幾個月前就訂好前往德州達拉斯的機票和飯店，他今天收拾行囊時說：「我很失望。」

由於天氣預報顯示德州會是陰天，范恩一度考慮改飛新英格蘭地區，但他最終認定這麼做太貴又太麻煩。

范恩說：「我們會照原定計畫走，儘量往好處想。」

德州 日全食 新英格蘭

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德州打頭陣…日全食奇景 4月8日跨15州千里可見

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