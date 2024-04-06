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8日搶看日全食 當心強烈雷暴鬧場

編譯徐薏茹、潘勛／綜合報導
北美多地可在8日觀看日全食，圖為2017年民眾在紐約市帝國大廈屋頂觀景台觀看日食。(路透)
北美多地可在8日觀看日全食，圖為2017年民眾在紐約市帝國大廈屋頂觀景台觀看日食。(路透)

備受矚目的日全食即將來臨，但8日當天的天氣預報出現新的變數，南方平原部分地區和密西西比河谷下游可能出現強烈雷暴，包括全食帶，這些風暴可能遮擋部分地區的觀日視線，但更有可能為日食結束後疏散的人潮帶來風險。

全食帶從德州延伸到緬因州，寬度超過110哩，經過達拉斯、印第安納波里斯、克里夫蘭和水牛城等城市。

根據風暴預報中心(Storm Prediction Center)預測，包括達拉斯在內的德州部分區域、奧克拉荷馬州、阿肯色州、路易斯安納等州，8日發生破壞性雷暴的風險增加，尤其是傍晚時分，破壞性狂風、冰雹、大雨或龍捲風都有可能出現。

氣象學者亞爾圖沙(Anthony Artusa)表示，聯邦氣候預測中心(Climate Prediction Center)也預測「全國東半部多數地區會遇到濃厚雲層及降雨」，這當然對當天想好好觀看日全食很不利。

美國南部的強烈雷暴通常在午後稍晚時出現，因此任何猛烈風暴的生成可能在較晚的時間發生，讓日食觀賞者有機會在中部時間1時30分至2時的時候觀賞日食。

8日下午或傍晚，日食結束後塞在德州東北部、奧克拉荷馬州南部、阿肯色州西南部、路易斯安納那州西北部交通車潮的人，有遇到破壞性雷暴的風險。

最近的一項研究發現，2017年美國估計有2000萬人前往其他城市觀看當時的日全食，交通風險顯著增加，由於本次的全食帶路線比2017年寬40至50哩，預計將有數千萬人出外觀賞日食。

目前的雲層預報對於全食帶上的其他地點來說並不理想。

造成8日惡劣天氣風險的風暴系統可能還會將墨西哥灣的濕氣帶入田納西州及俄亥俄州河谷的部分地區，這可能導致兩個地區的雲層增加，可能阻礙觀賞日食的視線。

與此同時，東北部上空可能形成高壓和基本無雲的天空，創造絕佳的日食觀賞條件。

一些日食達人表示，定局勢的當然不止雲層。不管有無遮蔽，月球的陰影還是在全日食沿路罩住一切。日食達人、作家卡特(Jamie Carter)表示，從未看過日食的人別被雲朵、雲層嚇倒。

此外，早期氣象預報也讓住東北部的人驚奇了一下：預報中說，愈是往最東北的地方，晴天的機率最大，這一點與雲層的歷史趨勢恰成相反。

奧克拉荷馬州 德州 日全食

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