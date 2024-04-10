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頭七法會黑蝶翻飛 花蓮震災家屬淚崩

記者林佳、王思慧／花蓮10日電
花蓮大地震已奪走13條寶貴生命，花蓮縣府9日為罹難者舉辦頭七法會，縣長徐榛蔚緊握每名罹難者家屬的手頻頻慰問，不少人難掩悲慟淚流不止。(圖／花蓮縣府提供)
花蓮大地震已奪走13條寶貴生命，花蓮縣府9日為罹難者舉辦頭七法會，縣長徐榛蔚緊握每名罹難者家屬的手頻頻慰問，不少人難掩悲慟淚流不止。(圖／花蓮縣府提供)

花蓮縣府9日為大地震罹難者辦頭七法會，現場氣氛哀傷，死者游姓男子的母親誦經時，突然一隻黑蝴蝶在身邊飛舞，她忍不住淚崩，深信兒子聽見呼喚而去；邊坡修復工程員余姓女子這輩子心願就是買一間屬於自己的家，卻在工作時遇落石殞命，她的女兒強忍悲傷表示，全家現在努力存錢買房，「一定要完成媽媽遺願」。

游男一家五口3日到砂卡礑步道遊玩，還傳影片給游母，不久後就發生地震，從此失去音訊，已尋獲游男與大女兒遺體，游妻與一對兒女仍失聯。

游母及游的胞兄等家屬9日參加頭七法會，游母誦經時希望兒子一家離苦得樂，前往西方極樂世界，突然發現一隻黑蝴蝶在身邊繞飛，她覺得是兒子聽到她的呼喚，藉由蝴蝶飛來回應，她拭淚並在心裡向遠方喊話「你們趕快回來我的夢裡說一下」。

事隔多日，游母雖接受悲劇的事實，仍忍不住淚如雨下；她說，從抱著希望到絕望，面對白髮人送黑髮人，這幾天總是難以入眠，但她告訴自己一定要吃飽才有體力為家人祈福。

邊坡修復工程員余姓女子的女兒也在法會現場，她說，10日將在教會為媽媽辦告別式，但家人沒有準備母親照片，「因為我們做不出來，就怕觸景傷情。」女兒說，母親是很開朗的人，曾告訴他們「希望我離開的時候，你們不要太難過」，未料這一天提前了這麼早。

花蓮縣上騰工商黃姓高三生在太魯閣晶英酒店建教實習，4月3日上午搭巴士上班遇上地震遭落石砸中，忍痛一夜被救出，但腿部有多處開放性骨折，傷勢嚴重，在慈濟醫院加護病房昏迷插葉克膜搶救中，恐須截肢。

校方表示，黃姓學生開朗活潑，家境清寒的他平時打工賺錢，為外公、外婆貼補家用，校方會協助黃家度過難關。

傾斜的天王星大樓昨持續拆除，發現一隻橘貓卡在七樓窗戶，余姓女飼主認出是自己的愛貓「橘子」，當場大哭，消防人員搭雲梯車救援，試了幾次未果，最後鋸掉鐵窗成功救出；晚間發現第二隻貓，為救貓罹難的康老師父親趕到現場，證實是女兒養的，但一溜煙就跑掉，已放置誘捕籠和罐頭救援。

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