養生／營養師：春天宜養胃護肝保腸 可多吃蔬食

春天蔬食最適合吃溫沙拉。(記者沈昱嘉／攝影)

春天氣候多變，易受病毒侵擾，罹患感冒、流感、新冠肺炎等呼吸道疾病，或誘發鼻過敏、氣喘等問題。營養師建議，春天宜「養胃、護肝、保腸」，飲食清淡，攝取適量蛋白質，多吃蔬食，以提升免疫力 ，強化保護機制，為全年的健康打底。

現代人吃太多大魚大肉，暴飲暴食，容易傷胃傷肝，免疫力下降。台灣營養師劉怡里認為，要好好地養胃護肝，蛋白質攝取要足夠，以食用魚類、海鮮為主，可以提升免疫力、抗發炎，修復肝臟、胃部黏膜的健康。

春天也是心血管疾病好發時節，劉怡里建議，可以多攝取富含大豆異黃酮的豆類食物，或喝溫熱的豆漿，以避免血管發炎，預防中風 或心肌梗塞的發生。

劉怡里說，養胃同時也要保腸、護肝，不可吃得太油膩，應吃清爽料理，多攝取富含維生素A、C及膳食纖維豐富的蔬菜，以顏色較深或黃、紅蔬菜類為優。維生素A是上皮黏膜所需要的營養素，可增強呼吸道黏膜的保養，提高抗氧化的能力；維生素C則是抗體製造所不可或缺的營養素，能幫助提高對抗病毒的能力，增強免疫系統功能。

劉怡里指出，盛產於春天的蔬菜中，富含維生素A的蔬菜主要包括韭菜、胡蘿蔔、番茄、紅莧菜、莧菜、萵苣葉、油菜花、豌豆、香菜；富含生素C的蔬菜，像花椰菜、甜椒、辣椒、青蔥等。

洋蔥、青蔥等辛香料蔬菜，則含有豐富的維生素B1、B2和B6，是製造抗體所需要的，可提升免疫力，洋蔥又含有類黃酮素、槲皮素，青蔥含有機硫化物，不僅可養胃護肝保腸，對初期感冒有防治效果，可提高對抗病毒的抗氧化能力。

春天蔬食的烹調，以少油、好油、低溫 為原則，劉怡里說，因為春天所需的營養素維生素A屬於脂溶性，仍須搭配少許油脂，以幫助人體吸收，但不像寒冷的冬天需要較多的油脂來幫助保暖，春天用油宜減量，以免攝取過多熱量，用油適度即可。而且要選擇好的油脂，如橄欖油、亞麻子油、苦茶油、堅果等。

春天蔬食最適合採用溫沙拉的方式，加少許油醋或灑上一些堅果，毋須用到油脂多的凱撒醬，溫度吃來溫溫的，也可避免吃得太熱或太涼，因為這時天氣雖由寒轉暖，但還不是很熱，不宜吃過於生冷的涼拌菜、生菜沙拉或太冰的食物，腸胃道的適應性還沒那麼好，除可選擇維生素A、C豐富的蔬菜，也可搭配含寡糖的洋蔥、蘆筍等能幫助增加腸道好菌的食材。

維生素C特別高的綠豆芽、花椰菜等，不適合採用高溫烹調，怕維生素C流失。劉怡里建議，可快速汆燙，或使用好油以低溫水油炒一下，即可食用。

若要喝蔬果汁，不宜用冰水而應使用常溫水，選擇胡蘿蔔、番茄及顏色深的蔬菜，加上水果如哈密瓜、小番茄，再加些堅果，可提升脂溶性維生素的吸收率，主食可搭配有顏色的南瓜、地瓜等，打成常溫綜合蔬果汁飲用。