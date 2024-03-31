星座／3月31日至4月6日 雙子座收穫欣喜 天蠍座運勢低落

2024年3月31日至4月6日12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★☆☆☆

「未知」令你開始有些害怕，凡事若不能事先做好準備，等到麻煩降臨時你會變得灰頭土臉。無論是約會還是執行任務，有準備會比順其自然容易看到好結果。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★☆

好運相隨的一周，約會次數不多，但每一次都能讓你很享受；事業高速發展，可望提前完成目標；對財富不可抱有太多貪念，否則你會失望。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★★

收穫欣喜、體驗全新生活的一周，有機會嘗試新的美食，接觸新鮮的事物，結識新朋友，遇到有趣的人和事，感受前所未有的新奇體驗。

幸運色彩：金杏橙

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

過去一直想做的事情本周可望初見雛形，只要你再多投入些心力上去，努力去完善這些事情，那麼它們就會呈現出你要的局面。

幸運色彩：梅子青

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★☆☆

你有許多值得稱讚的長處，在本周你也會因為善良和聰慧得到不少的讚揚；但你要小心，有些嫉妒心強的人會在給你一顆糖果後再向你放暗器。

幸運色彩：水晶紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★★☆

甜蜜的戀情會帶動其他方面的運勢，工作上積極主動，能夠發揮領導才能；理財上遇見難題，需要徵求長者的建議。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

無論你是希望與心儀的人確定戀愛關係，還是希望一項工程順利完工，都不可能立即實現，但是倘若本周你去做了，就能擁有一個完美的開頭。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★☆☆☆

本周運勢比較低落，想要靠工作來麻痺自己絕對是大錯特錯，反而會使工作效率降低，乾脆處理自己比較擅長或是喜歡的事情，較容易改善運氣。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★☆☆

總需要和數字打交道的一周，許多時候你都會要經受數據考驗，對數字不敏感可不行，太粗心也不行，否則很容易就會在好運面前敗下陣來。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★☆☆☆☆

這一周你渴望瀟灑，但現實讓你不得不接受各種束縛，為了生活、家人，你必須放棄一部分自我，勉強自己去做一些心不甘情不願的事情。

幸運色彩：松石綠

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★★☆

感情得意的一周，會有值得炫耀的浪漫故事發生在你身上；工作頭緒很多，靜下心來便能理清；投資 需要理性對待，切不可跟風行事。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★☆☆☆

這周情緒有些低落，同樣一件事別人能順利做好，你卻總是有些笨拙，這絕非你的能力問題，而是你對自己要求太高，給自己壓力過大。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

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