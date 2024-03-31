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養生／睡前雞尾酒 真能助眠？

編譯彭尚興
有證據支持睡前飲用含酸櫻桃汁的雞尾油可促進睡眠，但也有專家持保留態度；示意圖。(本報資料照片)
有證據支持睡前飲用含酸櫻桃汁的雞尾油可促進睡眠，但也有專家持保留態度；示意圖。(本報資料照片)

現代人生活緊張、工作壓力大，因此或多或少都有睡眠問題。一種號稱可以幫助迅速入眠，改善睡眠品質的無酒精綜合飲料，在網路暴紅已將近一年，仍然沒有退燒跡象。但也有營養專家對於其中的成分，持保留態度。

生活部落客兼網紅葛蕾絲·諾頓(Gracie Norton)去年3月首次在個人抖音(TikTok)頻道上介紹一款她自創的軟性睡前飲料，取名為「瞌睡女孩的無酒精雞尾酒」(sleepy girl mocktail)，並表示她的睡眠品質從此獲得大幅改善，而且起床後精神煥發。這段短影片立刻暴紅，目前已累積超過150萬次點閱。而且各式各樣標記著的#sleepygirlmocktail衍生飲品，在抖音上更吸引了420萬次以上的觀賞。

諾頓自創的飲料調配極為容易，半杯酸櫻桃汁(tart cherry juice)，加入一湯匙鎂粉(magnesium powder)，再倒進適量含有豐富纖維與益菌源(prebiotics)的萊姆檸檬口味OLIPOP氣泡水，攪拌均勻即可。睡前30分鐘到一小時飲用，效果最佳。

營養專家梅莉莎·費斯特(Melissa Pfeister)指出，酸櫻桃除富含各種維生素、礦物質和抗氧化劑之外，還有大量可促進睡眠的褪黑激素(melatonin)，以及能夠降低人體壓力賀爾蒙的抗發炎成分。鎂也有幫助身心放鬆的效果。

睡眠醫學期刊Current Sleep Medicine Reports在2023年7月也曾刊載過一篇研究報告，指出有證據支持睡前飲用酸櫻桃汁可顯著延長睡眠時間，並且增進睡眠效率。

但也有專家對於這股睡前雞尾酒風潮，持保留態度。因為酸櫻桃汁糖分極高，高血糖患者或飲食控制者必須適量攝取。而且睡前喝氣泡水，容易造成胃脹氣，反而影響睡眠。

除此之外，鎂粉也會因為化合物的成分差異，而產生截然不同的效果。甘氨酸鎂(magnesium glycinate)的確可以幫助身體放鬆，改善睡眠；但若是錯用「檸檬酸鎂」(magnesium citrate)，則會促進腸胃蠕動、刺激便意，反而更不容易入睡。

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