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理財百科／財富成長速度 年輕世代遠超老一輩

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40歲以下的人喜歡投資股票，風險更高。(美聯社)
40歲以下的人喜歡投資股票，風險更高。(美聯社)

沙加緬度蜂報報導，疫情爆發時，千禧世代和Z世代成年人財富占美國總財富不到5%。相較之下，嬰兒潮世代及其父母之財富占美國總財富將近75%。

然而到了現在，青壯年族群開始迅速地縮短兩者間的財富差距。紐約聯邦儲備銀行的財富不平等研究發現，自2019年以來，40歲以下成年人的財富成長高達80%，遠遠超過了老一輩的財務成長幅度。

紐約聯邦儲備銀行研究人員寫道：「自2019年以來，三個年齡層的實際財富都有所增加，惟變化最明顯者是青壯年族群。」

55歲以上美國人（大致相當於嬰兒潮世代的年齡）的財富在同一時期增加了30%。40至54歲的族群（即X世代）的財富成長最少10%。

雖然近期青壯年族群的財務收益情況無疑是好事，但以下關於紐約聯邦儲備銀行的研究發現，可能會讓渴望罕見財富自由的Z世代及千禧世代有相反的情緒。

首先是青壯年族群。由於沒有像他們的長輩一樣有較多的時間來建立自己的職業生涯、投資和財富成長，在一開始的淨資產是微薄的。以百分比觀之，較小的數字將更容易受到較大百分點波動的影響。

根據紐約聯邦儲備銀行的Money分析，以定值美元計算，自疫情爆發以來，青壯年族群的集體財富增加了約3.8兆美元，而55歲以上美國人的財富增加了22兆美元。

另一個需要考慮的因素是該等財富是如何獲得的。

40歲以下的人的淨資產成長主要是受到疫情後股市飆升而帶動的。研究人員指出，這個年齡層的人，傾向將財產分布在投資股票（因此投資組合風險更高）。

另一方面，飆升的股市也確實幫助了美國老年族群，但與其他資產帶來的效益並不相同。真正推動他們財富成長的是大幅成長的房地產。美國人口普查局的數據顯示，每4名55歲以上的美國人中就有超過3人擁有房屋，而且由於近年來房屋價值飆升，使得美國老年族群的淨資產大幅增加。

儘管如此，青壯年族群近期的經濟收益情形仍然是好消息。研究人員指出：「過去四年內，青壯年的財富增長加快，使因為年齡所生的財富差距有限度地縮小了。」依據Money分析顯示，現在的青壯年族群財富占國家總財富約7%。

疫情 投資 人口普查

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