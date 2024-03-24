新聞眼／封殺TikTok 他們何去何從

TikTok廣受年輕人歡迎，一名使用者正在紐約的時報廣場前拍攝影片，準備上傳TikTok 。(路透)

「美國TikTok 禁令法案，將要求中國母公司字節跳動限時出售TikTok，否則…？」美國眾議院 針對是否禁用TikTok(抖音國際版)討論多時，3月13日眾議院以352票贊成、65票反對的表決結果通過議案，議案內容要求TikTok的中國母公司「字節跳動」限期6個月內出售TikTok給其他的非中國公司，否則將從App Store和Google Play等App商店全面下架TikTok、以及禁止透過美國網路服務存取使用TikTok。

封禁TikTok 兩黨共識

TikTok由字節跳動全資持有，目前在美國擁有1.7億用戶，由於中國政府對中國企業的控制力，美國政界憂心中國政府可以透過TikTok取得美國用戶個資，從而危害美國國家安全。眾議院通過議案後，還須等待參議院通過，才會交由總統拜登簽署生效——雖然封禁TikTok之路仍未塵埃落定，但目前民主共和兩黨，已對此展現難得的高度共識。

此前，眾議院外交委員會已針對TikTok數度召開公聽會，新加坡籍的TikTok執行長周受資亦曾於2023年3月出席；周受資雖然表示中國政府從未要求TikTok提供用戶資料、也表示若遭此要求會拒絕，但也承認字節跳動的中國員工能夠從TikTok接觸、取得美國用戶的資料數據。

TikTok在美國有1.7億用戶，國會眾多議員擔憂中國政府會要求TikTok交出龐大的數據資料。(美聯社)

眾議院3月13日壓倒性通過的議案內容，要求字節跳動必須在6個月限期內將TikTok出售給其他非中國的公司，冀望以此切斷中國政府對TikTok的控制能力——因中國的國家體制、加上中國國內各項國安相關法規，中國政府對中國企業控制能力強大，美國國會眾多議員擔憂中國政府會要求TikTok交出龐大的美國用戶數據、藉此協助中國當局的情報蒐集工作。

而若TikTok沒有在期限內與字節跳動脫離，則美國境內的App商店如App Store和Google Play會全面下架TikTok，除不能下載外也不能更新(如果App商店沒有下架TikTok，會有罰則)，而美國的網路服務也不能再存取TikTok。TikTok使用者並不會遭受處罰、手機裡現有的TikTok App也不會消失，但將無法再更新、換了手機之後也無法在新手機下載TikTok；隨著無法更新TikTok App，用戶雖然還能持續使用一段時間，最後仍會因App程式過舊而被迫停用——除非透過VPN改IP位址的方式來規避。

拜登的競選官方抖音帳號「Biden-Harris HQ」，被外界質疑是否違反禁令及對TikTok的雙重標準。(取自Biden-Harris HQ)

1.7億用戶 影響力大

除了1.7億用戶受影響外，TikTok也早已是電子商務市場的重要平台，由於其演算法有助於電商業者更加精確的找出消費受眾、加以行銷，大量短影音內容都融入了廣告性質，從大型品牌到中小企業、自創品牌等等商品都透過TikTok來進行「社交商務」(social commerce)——TikTok指出，在美國有超過700萬家小型企業都在TikTok上經營，比其他的社群平台參與率更高；對發展社交商務的TikTok競爭對手來說，例如Instagram Shopping和2022年推出的Amazon Inspire，TikTok禁令可能是一項利多。

成千上萬在抖音應用程式上成名的「網紅」，也面臨「收入不保」的命運。

擁護者聚集在國會山莊前，反對的立法封殺TikTok。(美聯社)

華爾街日報訪問多位TikTok創作者，其中許多人在TikTok成功吸引數以萬計粉絲後，將業餘愛好轉為全職工作。他們擔憂TikTok前景，同時也表示，YouTube和Instagram等網站都沒辦法像TikTok那樣收穫快速成長。

與其他社群媒體網站相比，TikTok內容傳播範圍遠超出用戶直接關注範圍；TikTok的超敏感演算法，用戶只需刷一刷推薦頁面(英文版稱「For You Page」)，就會發現符合自己興趣的內容。各品牌也能很快注意到誰在引領受眾，並與這些「網紅」交易，透過他們將產品展示在其快速增長的用戶群面前。

網路行銷專家表示，他們對網路創作者和品牌的建議，與TikTok禁令威脅首次在2020年響起時一樣：「不要過度集中在任一平台」。只是，網路行銷公司Influential執行長德特(Ryan Detert)表示，「不少品牌今年仍計畫以TikTok作為內容和支出的首要媒體管道。」有些品牌甚至將高達三成行銷預算投向TikTok創作者和付費媒體。

30歲以下 看新聞管道

另外，根據丕優研究中心(Pew Research)的數據顯示，三分之一的30歲以下美國成年人是從TikTok獲取新聞，意謂TikTok已成為美國重要的新聞來源之一，其禁令可能再對新聞生態產生影響。

依據美國立法制度，眾議院通過議案並不代表立法，而須等待參議院也通過議案，才能送交總統簽署後實施，目前拜登已經表示若參院也表決通過，即會簽署；參議院多數黨領袖、民主黨議員舒默(Chuck Schumer)已表示將諮詢相關委員會主席來確認審議程序。

此前為了避免被美國國會要求脫離中國母公司，TikTok斥資15億美元進行「德克薩斯計畫」(Project Texas)，希望透過與美國的雲端公司合作，將用戶數據存在美國的雲端伺服器，以此打消國會對中方存取美國用戶資料的疑慮，但仍未能說服兩黨多數國會議員相信TikTok的資安。

在3月13日眾議院表決前，TikTok採取遊說行動希望阻擋議案通過，例如敦促用戶致電選區國會議員投票反對議案、或是尋求個別議員的支持；在3月13日表決前，也有大約30名TikTok使用者在國會山莊前抗議封禁議案，但最終兩黨仍在表決時展現少見的高度共識——總計197名共和黨議員投票支持議案，15名反對；民主黨155票支持議案，50票反對。

TikTok內部有部分高層知道議員正在立法，卻沒料到法案會這麼快贏得這麼多支持；因為，拜登競選團隊為吸引年輕選民，2月11日超級盃當天才剛開通抖音帳號，TikTok因此覺得打了一劑強心針。錯估情勢的抖音對眾院通過法案大感驚訝。

TikTok發言人表示，「這過程顯然有意祕密進行，提案者知道這是他們推進法案的唯一途徑。」

TikTok匆忙回應，呼籲用戶打電話給議員代表。據指出，TikTok高層考慮向用戶發出更多類似呼籲。TikTok執行長周受資(Shou Zi Chew)本周在華府訪問期間也將與議員會面，遊說反禁令。

不少網紅開始尋找其他社群平台，以免禁令影響收入，圖為蒙大拿州的足球網紅博特金。(美聯社)

曾經切割 川普 為何轉彎？

對於TikTok禁令，態度最微妙的莫過於前總統川普。川普執政期間，力推將TikTok切割出售的法案，但在其任內最終沒有實現。不過到拜登政府之後，基於國安與資安問題要封禁TikTok、要求出售，仍是民主黨與共和黨的共識；2023年初美國政府下令禁止在任何聯邦設備上安裝TikTok，所有政府雇員、公職人員等不得在公務的裝置上安裝或使用TikTok。

但是這一回眾議院的投票，川普卻是一反過去的態度，沒有正面支持TikTok禁令，而是顧左右而言他——3月11日川普接受「CNBC」專訪時說：「TikTok令人擔憂，但有好有壞，也有很多人喜歡它」，川普話鋒一轉，指出若TikTok遭禁，反而會讓Facebook壯大，「Facebook才是美國人民之敵。」

依照法案，若TikTok沒有與字節跳動脫離，美國境內的應用程式商店將全面下架TikTok。(路透)

儘管川普的態度頗令部分共和黨人困惑，最後眾議院仍未受影響壓倒性通過了法案，但為什麼又將角逐總統大選的川普，在TikTok議題上態度轉彎？