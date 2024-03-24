生活／加州海景 火車玩轉慢旅行

Coast Starlight沿線風景變化，賞心悅目。(取自Amtrak官網)

想要在欣賞優美風景的過程中抵達目的地，且不想辛苦的自駕；若不在意慢旅行，那搭乘美鐵(Amtrak)火車是上好的選擇。Pacific Surfliner和Coast Starlight兩條線路都能欣賞到絕美的海景，而且目的地非常多元，能搭配出不同的行程方案。不管是單日往返還是長途，都能計畫出適宜的旅行計畫。

Pacific Surfliner連接加州 中部的聖路易奧比斯波(San Luis Obispo)和南加聖地牙哥 ，全程約六小時，沿著加州海岸線行駛，途經聖地牙哥縣、橙縣、洛杉磯 縣、范杜拉縣等熱門目的地， 除適合商務和短途度假旅客，還允許帶上自行車和衝浪板，適合這兩項運動的愛好者。從洛杉磯市出發，抵達安那罕(Anaheim)的迪士尼樂園，大約要一小時，抵達聖地牙哥市大約要三小時，抵達聖塔巴巴拉市(Santa Barbara)大約要兩個半小時。

一列美鐵列車沿著加州海岸線行駛。(路透)

華人王女士為欣賞海景，購買從洛杉磯市到聖地牙哥的往返車票，清早從洛杉磯聯合車站(union station)上車。她表示，最美的海景在聖克里門(San Clemente)到洋邊市(Oceanside)路段，火車會沿著海邊走，不管座位在哪，都能看到海景。王女士指出，車廂很乾淨，座位也很舒適，她帶著一本書前行，看看風景讀讀書，就到目的地，在聖地牙哥閒逛幾小時後，傍晚坐返程火車，往返票價大約110元。王女士說，她當天搭乘的往返列車都比較準時，沒碰上什麼意外，但平時常會發生延誤，要多關注火車時刻表。

Coast Starlight貫穿西海岸

與只在加州運行的Pacific Surfliner不同，Coast Starlight貫穿整個西海岸，最北至華盛頓州的西雅圖，最南到洛杉磯市，能欣賞到太平洋海岸線、茂密森林、山脈峽谷等風景。該列車全程大約要35小時，提供坐票、臥鋪等不同選擇。該列車可以適用於一日往返的旅行，也可以進行跨州的長途旅行。該列車路線部分與一號公路平行，能欣賞到美麗海景，列車配備透明的觀景車廂，對所有旅客開放，但座位先到先得。該列車還配備能觀景的餐車，且餐食選擇較豐富，需要提前預約。

喜歡搭火車旅遊的人，也可在美鐵列車上享受邊看風景邊用餐的樂趣。(美聯社)

李女士和男朋友近日乘坐Coast Starlight前往聖塔巴巴拉市，單日往返，她指出，在洛杉磯一上車，她就到觀景車廂找位置坐下，一路風景都非常美麗，覺得物超所值。唯一美中不足的是，車上的手機信號不太好，但沉浸在美景中，也不需要太好的信號。