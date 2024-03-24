旅遊／德州奧斯汀 牛仔故鄉成新矽谷

德州議會大廈。（圖為作者提供）

只要一提到美國西部電影大片，人們自然而然就聯想到德克薩斯州，這裡正是牛仔的故鄉。美式橄欖球有牛仔隊，職業籃球有馬刺隊、小牛隊(現改譯為獨行俠)，職業棒球有遊騎兵隊，都可以看到德州 人對牛仔的鍾愛。前些時候，兒子、兒媳邀請我們去他們的新家作客，順便走馬看花奧斯汀市，真正是「百聞不如一見」。

德州首府 以孤星為榮

奧斯汀是德州首府，由於近年來矽谷的一眾高科技公司紛紛來此設立分公司、甚至總部，而在華人社區多有所聞。隨著蘋果、臉書、亞馬遜、谷歌、特斯拉等高科技公司遷入，這座城市儼然已經成為新的矽谷。不過，奧斯汀人更喜歡把自己稱之為矽丘，因為這座城市正是坐落在德州中部的一片丘陵之上。

科羅拉多河流經城市的南緣，市中心一棟棟新摩天大樓拔地而起，更多的高層大廈還在興建中。奧斯汀市的人口在過去20年間幾乎翻倍，已經直逼百萬，加上不斷遷入的高科技從業人員，使它的總人口在美國城市排名中陡然升至第11位。

從科羅拉多河南岸眺望奧斯汀市中心全景。（圖為作者提供）

這座城市不僅是州府，也是大學城。奧斯汀德州大學就在城市北側，光是註冊大學生就超過5萬人。這裡還是許多音樂家喜愛之地，每年舉辦一個名為「西南偏南」(SXSW)的音樂、電影、多媒體互動節。入夜，各個戲院、夜總會裡有各式娛樂節目，走在街頭也隨時可以看到各種現場演奏。

其實，這座城市的名字來自於一個人──史蒂文‧奧斯汀。19世紀早期，德克薩斯還是墨西哥 的一個省，土地廣袤，人煙稀少，奧斯汀拿到了墨西哥政府的特許經營權，帶領300個美國家庭來到德克薩斯。這就是最早的一批德克薩斯的墾荒定居者。如今，州議會草坪上的雕像栩栩如生地記載了當年這批先驅者的艱辛。

伊伯里夫人點燃火砲。（圖為作者提供）

1836年，德克薩斯贏得了對墨西哥獨立戰爭的勝利，從此德克薩斯共和國成立，以被稱為「德克薩斯之父」的奧斯汀為這個都城的名字。在最終歸併於美利堅合眾國之前，德克薩斯大約有10年是獨立國家，又常被暱稱為「孤星共和國」。看到的市政廳門前的德克薩斯州旗就是當年的國旗，由紅白藍三色拱衛著一顆白色的星星構成。

沿著南北通衢的國會大道向北方遠眺，映入眼簾的圓頂建築就是州議會大廈。這座大廈坐北朝南，聳立於城中心的坡頂，向南俯瞰整個市中心，州的立法機構和州長官邸共同使用這座大廈。它高302呎，比美國首都華盛頓的國會山莊大廈還高，落成於1888年，號稱是當年全球第七大建築物；它的設計與外形是明顯的古羅馬、古希臘的綜合體。請注意，在它的拱形圓頂之上，聳立著一個自由女神 像，這尊自由女神像只比紐約的自由女神像遲了兩年建造。但與紐約不同的是，她既沒有手持火炬，也沒有握著獨立宣言；而是右手持劍，左手高擎一支金光閃閃的星星，象徵德克薩斯人永遠以「孤星」自豪。

婦女雕像 紀念檔案戰爭

我們離開州議會大廈，沿著寬闊的國會大道向南而行。路邊出現一尊雕像：一名身著長裙的中年婦女正在點燃一樽火砲。這尊雕像後面還真有一段故事，這名婦女名叫安吉麗娜‧伊伯里，是附近一間「伊伯里客棧」的老闆娘，由於客棧經營有方，政客商賈時常光顧。

遠眺德州議會大廈。（圖為作者提供）

事發在1842年，正是德克薩斯共和國時期，時任總統休士頓就下榻在她的客棧；這位總統一直以來想把首都遷往他所在的休士頓市，但無法得到國會的認可。於是，他祕密下令把全部的國家檔案先從奧斯汀移走。12月30日早晨，他祕密派出的20名軍人偷偷地裝滿三車檔案，正準備離開奧斯汀。因為總統住在她店裡，這件事被伊伯里老闆娘發現了。她立即意識到，這可不是一樁小事，國家檔案如果移走，政府機構的移走就是遲早的事，到時奧斯汀的首都地位將蕩然無存。

她當即跑上街頭，找到這門山砲，把砲口朝向土地辦公室，接著點燃引信，一砲轟出。土地辦公室是當時國家檔案的保管者，而這一砲喚醒了全城的民眾。人們奔相走告、自發行動，配合當地守軍，設路障追竊賊，終於在當夜追到了竊賊的宿營地。12月31日早晨，所有遭竊的國家檔案全部安全地回到奧斯汀，這就是史稱的「檔案戰爭」。為了紀念伊伯里夫人的驚天壯舉，保住了奧斯汀的首都地位，人們在原地為她安置了這尊銅像。

由太陽能驅動的共用自行車站。（圖為作者提供）

此外，共用自行車或者共用電動滑板在許多大中城市已是屢見不鮮，為通勤者、旅行者提供了更多的出行選擇與方便。可是當我們在奧斯汀街頭看到共用自行車站時，卻發現多了點什麼：一塊豎立在站旁的太陽能板。這在其他城市就不多見了，這一件小事告訴我們，奧斯汀人是多麼熱愛地球母親啊。

夕陽下，成千上萬只蝙蝠從國會大橋下騰飛而起。（圖為作者提供）

國會大橋 蝙蝠覓食大秀

傍晚時分，來到博多夫人湖畔。鮮紅的晚霞映襯著跨湖的國會大橋。只見一批批飛鳥從橋下騰空而起，在紅霞映照的天空，形成一條條稀疏狹窄的暗雲，騰向空中，飛往東方。飛鳥一波又一波，一群又一群，蜿蜒騰空，經久不息。湖畔、橋上和湖面的船上，大批的人群停住腳步，仰望天空；人們時而觀賞，時而拍照，時而發出讚嘆。其實這不是飛鳥，而是蝙蝠，成千上萬隻蝙蝠從橋底下的家裡爬出來，出外覓食，這就是奧斯汀著名的百萬蝙蝠覓食大秀。這場大秀發生在每年3月到11月初的每天傍晚，而且只上演在這座橋下。由於蝙蝠的數量極為龐大，所以每晚的覓食大秀總要持續40、50分鐘。

這麼多蝙蝠從哪來？牠們為什麼要把家安在這座橋下？原來，這種蝙蝠名叫墨西哥自由尾蝙蝠。蝙蝠是唯一會飛的哺乳動物，生性就是白天睡覺，夜晚出外活動、覓食。而這種墨西哥蝙蝠具有極強的飛翔能力和精準的捕食技巧，最快可以飛到每小時100公里，最高可以飛到3000米高。就如同候鳥，牠們每年3月從墨西哥飛來奧斯汀，9、10月間再飛回墨西哥。飛來時大約有75萬隻蝙蝠，全部都是剛懷孕的母蝙蝠，牠們在橋下築巢，因為妊娠期牠們需要吃大量的食物，而橋下的湖面和湖畔有著許多飛蛾、蚊子、蟋蟀、蚱蜢。這些美味大餐，使得母蝙蝠和肚子裡的寶寶從來不會受餓。

奧斯汀市政廳前，美國國旗與德克薩斯州州旗迎風飄揚。（圖為作者提供）

6月初，蝙蝠媽媽分娩，每隻母蝙蝠生一個寶寶，這使得蝙蝠族群的總數達到150萬隻，也使得國會大橋成為北美洲最大的都市蝙蝠群居地。

至於為什麼這麼多蝙蝠媽媽都只中意這座橋，理由就更令人匪夷所思了。國會大橋1910年建成，1980年擴建拓寬，工程師必須在橋下新造出鋼筋混凝土的拓展梁。這些梁與梁之間留有16吋長、1吋寬的縫隙，不僅留住了白天日照的熱度，也方便築巢。