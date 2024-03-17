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愛玩的領導者 楊燿宏在矽谷打造「台灣接班梯隊」

影／四川森林大火 連400多公里外的成都「天都黃了」

封面故事／懷舊與清理

陳仲婷

整理遺物是一種懷舊的過程，同時也是一種清理運動。怎麼說呢？記憶有美好及醜惡之分，逝者已矣，美好的回憶值得留下，不好的過去就讓它隨風而逝吧，追不回的就別留下。

整理真是一個訓練大腦處理情緒的好方法，在過程當中睹物思人、去蕪存菁的過程當中不只考驗整理的工夫，也要考驗情緒管理的能力。

在告別式之後，人潮多少都要退去，真要面對「人己經不在了」物是人非的狀況。處理相關有交集的人事物，非常考驗人的情商和智商，因為在整理遺物的時侯常常會發現和自己密切相關，甚至是愛的糾結多於恨的連結時，宊然發現往生者做了愚不可及的事，現在只有自己要冷靜面對時，那當口心火和腦火齊燒，真恨不得跳進冰河得到刻的清涼，這是一個「整理人」經常需要面對的時刻。

以下是外子過逝時最驚心動魄的經歷，寫下來給大家當參考：

1.將美好的回憶留下，故人事績是給子女很好的遺產：把好的照片和文獻利用高科技留下，傷感的去蕪存菁，將故人故事編成一篇美好的詩篇。

2.親友的好意的慰問不能輕忽：來探望者的記錄好好的照像留下做成「好意」集，日後可思報答。

3.不想記住的就忘記該走的千萬別留，否則留來留去留成仇，成不了美麗的人生相薄，反成為集物癖：故人走後的醫院的帳單，銀行的戶頭…還有很多千頭萬緒的事務要處理，結了帳就把文件處理掉，不要留一些不必要的念想把家裡變成垃圾場。

4.千萬別忘記去相關機關登記死亡：在美國有很多慈善基金，在登記死亡後可以按照法律領取，千萬不要貪小便宜去詐領退休金或者白卡的利益，被查出來不但要罰錢，還得吃官司。

5.處理不了的債務就交由律師處理：走法律程序可保障未亡人及子女的權益，千萬不要自做聰明的自己處理，稅務局和政府機關人員很多學歷都比你我高。

退休金 白卡 冰河

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