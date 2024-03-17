醫藥／腎臟惡化分5期 何時該洗腎？

慢性腎臟病人一旦排毒、排水出現問題，就得洗腎。（本報資料照片）

腎臟惡化到什麼樣的地步需要洗腎？醫師表示，許多人以為慢性腎臟病到了第5期就一定要洗腎，其實並非「馬上」要洗，但此時會建議病人要有心理準備，一旦排毒、排水出現問題，就得洗腎。

慢性腎臟病分5期

台北國泰醫院暨內湖國泰診所腎臟內科主治醫師曾柏榮表示，急性腎臟病通常是嚴重感染造成，常有恢復的機會，但如果受損超過三個月，導致結構或功能無法恢復正常，就成為慢性腎臟病。

慢性腎臟病分為5期，分類指標是綜合年齡、性別和血清肌酸酐（CR）算出的腎絲球過濾率值（GFR）來判斷。第1期的GFR為90至100、第2期為60至89。第1期的腎臟功能都還正常，但可能出現夜尿、多尿等情形，第2期則開始出現腎功能異常；這時候通常沒有明顯症狀，但需注意飲食和維持良好作息，且建議每半年定期追蹤一次腎功能。

3到5期腎明顯受損

到了第3期開始進入中重度腎臟病階段，第3期GFR為30至59、第4期為15至29、第5期則小於15。此時腎臟已經開始明顯受損，尤其到了第5期時，腎臟無法正常代謝運作，會開始出現尿毒症狀。

曾柏榮說，3到5期的病人並不是馬上就要洗腎，此時應該控制好慢性疾病，包括血壓、血糖，減少高蛋白食物和控制磷離子、鉀離子的攝取，避免內臟、湯汁等食物。另外，也要盡量避免服用不必要的藥品。

那麼何時要開始洗腎？曾柏榮說，到了第5期時會建議病人開始有心理準備，但先在飲食上控制，除非出現水腫、水分排不出體外的狀況，鼓勵病人多喝水。但如果身體排毒、排水開始出現問題，病人容易水腫、呼吸喘，加上血液變酸，就要開始洗腎，「但這都還是要依照抽血結果和醫師討論才行。」

林口長庚腎臟科教授田亞中則表示，通常國外比較早開始，一旦GFR達到15以下就開始洗腎；台灣病人常常「能拖就拖」，通常到等GFR為7至8，症狀嚴重才開始。但他提醒，如果一直不願意面對，腎臟壞掉也會影響其他器官的運作。

別吃來路不明偏方

田亞中說，由於腎臟「就是一個垃圾桶」，主要用來排除體內毒素和排水，如果不洗腎，毒素累積容易出現惡心嘔吐、食欲不振、身體虛弱，甚至可能影響意識。而水分排不出來，則全身積水，除了容易喘，也可能出現肺水腫、心包膜積水，血液無法輸出，導致心臟衰竭。

曾柏榮則表示，當醫師告知要洗腎時，民眾難免會慌張。不只是洗腎，任何重大疾病，民眾帶著資料找第二位醫師尋求不同意見，都是沒有問題的，最怕的是找上來路不明的偏方。